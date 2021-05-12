تعرف على طريقة عمل بسكويت النشادر في المنزل بكل سهولة

بسكويت النشادر يعد من أشهر وأفضل أنواع البسكويت التي تحضر في الأعياد، فهو من الأطباق التي توجد على الموائد بشكل دائم بالأخص في الصباح الباكر، ولذلك سنذكر لكم الآن طريقة عمل بسكويت النشادر. طريقة عمل بسكويت النشادر بالقهوة طريقة عمل بسكويت النشادر بالقهوة المقادير: عدد 2 كيلو من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

عدد 3 أكواب من السكر.

كوبين من السمن.

كوب واحد ونصف من السمن.

كوب واحد ونصف من اللبن الزبادي.

عدد 10 بيضات. عدد 3 ملاعق صغيرة من النشادر. ملح. 1/2 ملعقة من البيكنج بودر. سمسم. طريقة التحضير عليكم بخفق السكر والسمن والبيض معاً في وعاء عميق لكي نحصل على مزيج كريمي.

من ثم يضاف إليه الفانيليا واللبن ويمزج جيداً، وبعد ذلك عليكم بإضافة كلاً من الملح والنشادر والبيكنج باودر إلى المزيج السابق ويضاف إليه الدقيق بشكل تدريجي واستمري في مزج الخليط للحصول على عجينة لينة.

عليكم بترك العجينة لمدة 60 دقيقة على الأقل لكي ترتاح وتتخمر، من ثم القيام بتشكيلها على هيئة أصابع.

وبعد ذلك عليكم بوضع البسكويت في الصينية ويرش عليها كمية قليلة من السمسم.

إشعال الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية وتوضع الصينية فيه، وتترك لمدة ثلث ساعة على الأقل من أجل أن يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

وفي النهاية تخرج الصينية من الفرن وتترك قليلاً لكي تبرد. طريقة التحضير الوسوم

بسكويت النشادر يعد من أشهر وأفضل أنواع البسكويت التي تحضر في الأعياد، فهو من الأطباق التي توجد على الموائد بشكل دائم بالأخص في الصباح الباكر، ولذلك سنذكر لكم الآن طريقة عمل بسكويت النشادر. طريقة عمل بسكويت النشادر بالقهوة طريقة عمل بسكويت النشادر بالقهوة المقادير: عدد 2 كيلو من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة من الفانيليا.

عدد 3 أكواب من السكر.

كوبين من السمن.

كوب واحد ونصف من السمن.

كوب واحد ونصف من اللبن الزبادي.

عدد 10 بيضات. عدد 3 ملاعق صغيرة من النشادر. ملح. 1/2 ملعقة من البيكنج بودر. سمسم. طريقة التحضير عليكم بخفق السكر والسمن والبيض معاً في وعاء عميق لكي نحصل على مزيج كريمي.

من ثم يضاف إليه الفانيليا واللبن ويمزج جيداً، وبعد ذلك عليكم بإضافة كلاً من الملح والنشادر والبيكنج باودر إلى المزيج السابق ويضاف إليه الدقيق بشكل تدريجي واستمري في مزج الخليط للحصول على عجينة لينة.

عليكم بترك العجينة لمدة 60 دقيقة على الأقل لكي ترتاح وتتخمر، من ثم القيام بتشكيلها على هيئة أصابع.

وبعد ذلك عليكم بوضع البسكويت في الصينية ويرش عليها كمية قليلة من السمسم.

إشعال الفرن على درجة حرارة 150 درجة مئوية وتوضع الصينية فيه، وتترك لمدة ثلث ساعة على الأقل من أجل أن يتحول لونها إلى اللون الذهبي.

وفي النهاية تخرج الصينية من الفرن وتترك قليلاً لكي تبرد. طريقة التحضير

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