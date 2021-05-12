طريقة عمل ماك آند تشيز نباتي.. خطوة بخطوة

تعتبر وصفة ماك آند تشيز من الوجبات الرائعة ويقوم عدد كبير من الأشخاص حول العالم بتحضيرها أو تناولها داخل المطاعم، وعلى الرغم من طعمها المميز إلا أن النباتيين لا يمكنهم تناول هذه الوجبة لذلك نعرض لكم فيما يلي طريقة مختلفة لتحضير طبق ماك آند تشيز نباتي. مكونات عمل ماك آند تشيز نباتي مكونات عمل ماك آند تشيز نباتي لتحضير طبق ماك آند تشيز نباتي عليكم تجهيز المكونات التالية: مقادير ماك اند تشيز: كيلو من المكرونة.

رشة من البابريكا. للوجه: كوب من البقسماط.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة ملح.

رشة بابريكا. لتحضير صوص الجبن: كوب ونصف من الكاجو المنقوع.

كوب ونصف من الماء.

عصير 12 ليمونة.

فص ثوم

ملعقة كبيرة مستردة بودرة

ملعقتان صغيرتان من النشا.

رشة من الملح.

ربع كوب صغير من الكركم.

رشة من البابريكا.

رشة من الشطة. طريقة تحضير ماك آند تشيز نباتي طريقة تحضير ماك آند تشيز نباتي يتم تحضير طبق ماك آند تشيز النباتي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات لتحضير وصفة ذات طعم مميز تناسب النباتيين: نخلط جميع مقادير الصوص في الكبة للحصول على قوام كريمي من الصوص.

نضع المكرونة في قليل من الماء على النار ونضيف عليها كل من الملح والفلفل والبابريكا حتى تأخذ نصف السوى.

نضيف الصوص الكريمي الجاهز على المكرونة بعد تصفيتها من ماء السلق.

في طبق نخلط كل من الملح والفلفل والبابريكا والبقسماط جيداً.

ثم نضع البقسماط في طبق من البايركس.

نضع المكرونة في طبق كبير أو وعاء، ثم نضيف فوقها خليط البقسماط والتوابل.

نسخن الفرن على درجة حرارة عالية.

ندخل ماك آند تشيز النباتي الفرن على نار متوسطة ونتركها حتى يكتمل سواها.

بعد ذلك نصب ماك آند تشيز النباتي في أطباق التقديم ويتم تقديمه. الوسوم

تعتبر وصفة ماك آند تشيز من الوجبات الرائعة ويقوم عدد كبير من الأشخاص حول العالم بتحضيرها أو تناولها داخل المطاعم، وعلى الرغم من طعمها المميز إلا أن النباتيين لا يمكنهم تناول هذه الوجبة لذلك نعرض لكم فيما يلي طريقة مختلفة لتحضير طبق ماك آند تشيز نباتي. مكونات عمل ماك آند تشيز نباتي مكونات عمل ماك آند تشيز نباتي لتحضير طبق ماك آند تشيز نباتي عليكم تجهيز المكونات التالية: مقادير ماك اند تشيز: كيلو من المكرونة.

رشة من البابريكا. للوجه: كوب من البقسماط.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

رشة ملح.

رشة بابريكا. لتحضير صوص الجبن: كوب ونصف من الكاجو المنقوع.

كوب ونصف من الماء.

عصير 12 ليمونة.

فص ثوم

ملعقة كبيرة مستردة بودرة

ملعقتان صغيرتان من النشا.

رشة من الملح.

ربع كوب صغير من الكركم.

رشة من البابريكا.

رشة من الشطة. طريقة تحضير ماك آند تشيز نباتي طريقة تحضير ماك آند تشيز نباتي يتم تحضير طبق ماك آند تشيز النباتي من خلال اتباع مجموعة من الخطوات لتحضير وصفة ذات طعم مميز تناسب النباتيين: نخلط جميع مقادير الصوص في الكبة للحصول على قوام كريمي من الصوص.

نضع المكرونة في قليل من الماء على النار ونضيف عليها كل من الملح والفلفل والبابريكا حتى تأخذ نصف السوى.

نضيف الصوص الكريمي الجاهز على المكرونة بعد تصفيتها من ماء السلق.

في طبق نخلط كل من الملح والفلفل والبابريكا والبقسماط جيداً.

ثم نضع البقسماط في طبق من البايركس.

نضع المكرونة في طبق كبير أو وعاء، ثم نضيف فوقها خليط البقسماط والتوابل.

نسخن الفرن على درجة حرارة عالية.

ندخل ماك آند تشيز النباتي الفرن على نار متوسطة ونتركها حتى يكتمل سواها.

بعد ذلك نصب ماك آند تشيز النباتي في أطباق التقديم ويتم تقديمه.

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