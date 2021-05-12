طريقة عمل معمول العيد بالتمر نعرضها لكم بالمكونات والخطوات، المعمول يشبه البسكويت ولكن يحتوي على حشوات مختلفة مثل الشوكلاتة وغيرها، تشتهر به السعودية والدول الخليجية؛ لكن الجميع يحب تناوله في جميع الدول ويحصلون عليه من المخابز أو يطلبونه من المطاعم؛ لذلك نساعدكم فيما يلي في التعرف على طريقة عمل المعمول بالتمر في البيت.

مكونات عمل المعمول بالتمر

يتم تحضير معمول العيد بالتمر من خلال تجهيز مجموعة من المكونات تجدونها في أي مكان وهي:

ثلاثة أكواب من الدقيق.

كوبان من السميد.

كوبان من السمن المذوب.

نصف كوب من ماء الزهر.

كوب من السكر.

نصف كوب من ماء الورد.

كوب ماء دافئ.

ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف ملعقة صغيرة من المحلب.

نصف ملعقة صغيرة من الشومر.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة.

حبتان من المستكة المطحونة.

مكونات الحشوة:

نصف كيلوجرام تمر معجون.

ملعقة صغيرة من اليانسون.

ملعقة صغيرة من القرفة.

مكونات التزيين:

سكر بودرة.

في وعاء نضيف كل من الدقيق، السميد، والسكن المذوب ونفرك في المكونات بالأصابع فرك خفيف حتى تتداخل السمنة في المكونات الجافة.

نضيف السكر والمحلب ونرش ماء الورد وماء الزهر وتترك الخليط ليرتاح لمدة ست ساعات.

نخلط الماء مع الخميرة ونسكي المزيج فوق خليط الدقيق والسميد مع عدم عجن أو دعك المكونات.

نخلط معجون التمر مع القرفة واليانسون لتحضير حشو المعمول.

نأخذ قطعة من عجينة المعمول ونصنع كرات متوسطة الحجم ثم نحشيها بالتمر.

نرص قطع المعمول على صينية الفرن على أن تكون بدون حواف.

نسخن الفرن حتى يصبح ذو حرار مرتفعة، ثم ندخل الصينية إلى الفرن.

عندما يكتسب المعمول اللون الذهبي نخرج الصينية من الفرن وتقدم المعمول.

طريقة عمل معمول العيد بالتمر