طريقة عمل بسكويت اللوز

يعد بسكويت اللوز من ألذ أنواع المخبوزات على الإطلاق فبدلاً من عمل البسكوت التقليدي الخاص بالعيد يمكنك عمل هذا البسوت أيضاً وإبهار أسرتك وضيوفك به، لا يحتاج هذا البسكوت إلى كثير من الوقت أو الجهد فهو سهل التحضير وفي دقائق سيصبح لديك ألذ بسكوت في العيد فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. بسكويت اللوز المقادير اللازمة لعمل البسكوت: نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة مقطعة مكعبات.

ثلاثة أكواب إلا ثلث من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ثلثان الكوب من اللوز المطحون ناعم.

ربع كوب من السكر البودر

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض. خطوات تحضير بسكويت اللوز: ضعي مكعبات الزبدة في محضر الطعام ثم أضيفي إليه اللوز. اخلطي المكونات معاً جيداً حتى تمتزج ويصبح لديك خليط ناعم فاتح اللون. قومي بنخل الدقيق الأبيض للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي الدقيق للزبدة وقلبي. أضيفي الملح وقلبي المكونات جيداً حتى يختفي الدقيق. يضاف السكر الأبيض وتخلط المكونات جيداً حتى يختفي السكر. أفرغي المحضر الطعام من العجين واستخدمي يديك لعجن المكونات. غلفي العجينة بورق الاسترتش ثم أدخليها المبرد لمدة نصف ساعة. أخرجي العجينة من الثلاجة وأزيلي ورق الاسترتش. قومي بفرد العجينة على سطح أملس نظيف بحيث تكون متوسطة السمك. شكلي العجين على شكل هلال أو استخدمي القطاعات بأشكال مختلفة لعمل أي شكل تريدين. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة 325 درجة مئوية حتى يكون ساخن عند الخبز. ضعي قطع البسكويت في صينية مغلفة بورق الزبدة من الداخل. أدخلي الصينية الفرن الساخن لمدة عشر دقائق حتى يحمر البسكوت وينضج. أخرجي السكر وزينيه بالسكر البودر من أعلى ثم اتركيه حتى يبرد وبعدها قدميه. بسكويت اللوز المقادير اللازمة لعمل البسكوت:خطوات تحضير بسكويت اللوز: الوسوم

يعد بسكويت اللوز من ألذ أنواع المخبوزات على الإطلاق فبدلاً من عمل البسكوت التقليدي الخاص بالعيد يمكنك عمل هذا البسوت أيضاً وإبهار أسرتك وضيوفك به، لا يحتاج هذا البسكوت إلى كثير من الوقت أو الجهد فهو سهل التحضير وفي دقائق سيصبح لديك ألذ بسكوت في العيد فتابعينا لتعرفي الطريقة بالتفصيل. بسكويت اللوز المقادير اللازمة لعمل البسكوت: نصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب من الزبدة بدرجة حرارة الغرفة مقطعة مكعبات.

ثلاثة أكواب إلا ثلث من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمال.

ثلثان الكوب من اللوز المطحون ناعم.

ربع كوب من السكر البودر

ربع ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض. خطوات تحضير بسكويت اللوز: ضعي مكعبات الزبدة في محضر الطعام ثم أضيفي إليه اللوز. اخلطي المكونات معاً جيداً حتى تمتزج ويصبح لديك خليط ناعم فاتح اللون. قومي بنخل الدقيق الأبيض للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي الدقيق للزبدة وقلبي. أضيفي الملح وقلبي المكونات جيداً حتى يختفي الدقيق. يضاف السكر الأبيض وتخلط المكونات جيداً حتى يختفي السكر. أفرغي المحضر الطعام من العجين واستخدمي يديك لعجن المكونات. غلفي العجينة بورق الاسترتش ثم أدخليها المبرد لمدة نصف ساعة. أخرجي العجينة من الثلاجة وأزيلي ورق الاسترتش. قومي بفرد العجينة على سطح أملس نظيف بحيث تكون متوسطة السمك. شكلي العجين على شكل هلال أو استخدمي القطاعات بأشكال مختلفة لعمل أي شكل تريدين. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة 325 درجة مئوية حتى يكون ساخن عند الخبز. ضعي قطع البسكويت في صينية مغلفة بورق الزبدة من الداخل. أدخلي الصينية الفرن الساخن لمدة عشر دقائق حتى يحمر البسكوت وينضج. أخرجي السكر وزينيه بالسكر البودر من أعلى ثم اتركيه حتى يبرد وبعدها قدميه. بسكويت اللوز المقادير اللازمة لعمل البسكوت:خطوات تحضير بسكويت اللوز:

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