طريقة عمل المعمول بالفستق الحلبي

يعد المعمول بالفستق الحلبي من ألذ وأشهى أنواع الكعك على الإطلاق ويشتهر بتحضيرها العديد من الدول العربية خاصة الخليج العربي وهو يشبه كحك العيد التقليدي ولكن بطعم وشكل مختلف، بدلاً من تحضير كحك العيد بالشكل التقليدي يمكنك التجديد هذه السنة وتحضير هذه المعجنات الشهية بنكة الفستق والاستمتاع بها.

المعمول بالفستق الحلبي

تابعوا معنا في هذا المقال لمعرفة المقادير اللازمة لعمل تلك الوصفة والخطوات بالتفصيل.

نصف كيلو من الدقيق الأبيض المتعدد الاستعمال.

كوب من السمنة بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقتان صغيرتان من الخميرة الفورية أو البودر.

كوب إلا ربع من السكر الأبيض.

كوب من الماء البارد

المقادير اللازمة لعمل المعمول:

مقادير الحشو:

كوب ونصف من الفستق الحلبي.

كوب ونصف من الجوز المفروم خشن.

أربع ملاعق من القطر أو الشيرة.

أربع ملاعق كبيرة من السكر الأبيض.

ثلاث ملاعق كبيرة من ماء الورد.

ثلاث ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي السمنة إلى الدقيق وقلبي جيداً حتى تمتزج السمنة بالدقيق. قومي بإضافة ربع كمية السكر في المقادير وقلبي. ضعي الخليط في الثلاجة لمدة نصف ساعة. في تلك الأثناء قومي بإذابة باقي السكر في الماء ثم أضيفي إليه الخميرة. اتركي الخميرة لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل. أخرجي العجينة من الثلاجة ثم أبدأي في إضافة الماء المذاب به الخميرة بالتدريج. اعجني جيداً حتى تتكون عجينة متماسكة وطرية وناعمة. قومي بتغطية العجينة اتركيها لمدة ساعة لترتاح وتتخمر. قومي بخلط جميع مكونات الحشو جيداً ثم قومي بحشو كل قطعة من العجين بالحشو. شكلب المعمول بمنقاش المعمول ثم ضعيه في الصواني. أدخلي الصينية الفرن الساخن واخبزي المعمول حتى يحمر وينضج.

خطوات تحضير المعمول بالفستق الحلبي: