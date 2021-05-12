خطوات تحضير كيك البرتقال بنكهة مميزة

يعد كيك البرتقال من أشهى وأفضل أنواع الكيكات والتي يحب الجميع طلبها في الكافيهات مع كوب من الشاى أو القهوة أو الحليب في الصباح فهي الفطور الأروع لتبدأ به يومك، يمكنك عمل هذه الكيكة بنفسك في المنزل وتقديمها لأولادك في العيد أو لضيوفك كتحلية مع كوب من العصير الفريش فتابعينا في هذا المقال لمعرفة الطريقة بالتفصيل.

كيك البرتقال

تحضر تلك الكيكة الشهية بمقادير بسيطة مع إضافة عصير البرتقال الذي يجعل طعمها ورائحتها لا تقاوم.

كوب من الدقيق الأبيض المناسب للمخبوزات.

كوب من عصير البرتقال الطازج المعصور والغير محلى.

كوب من السكر الأبيض.

أربع بيضات كبيرات في الحجم..

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

نصف كوب من زيت ذرة أو يمكن استبدالها بثلاث ملاعق كبيرة من الزبدة.

ملعقة كبيرة من بشر البرتقال.

ملعقة صغيرة من الفانيلا السائلة أو البودر.

رشة من ملح الطعام الأبيض الناعم.

قومي بنخل الدقيق للتخلص من الشوائب والتكتلات العالقة. أضيفي البيكنج بودر والملح وقلبي. في وعاء منفصل قومي بخفق البيض مع السكر والفانيليا. اخفقي حتى يتكون لديك خليط فاتح وناعم. أضيفي خليط البيض إلى خليط الدقيق وقلبي. أضيفي الزبدة أو الزيت وقلبي. أضيفي بشر البرتقال وقلبي جيداً. يضاف عصير البرتقال بالتدريج مع التقليب في اتجاه واحد حتى تتكون لديك عجينة متجانسة. أحضري قالب الكيك المناسب وادهنيه من الداخل بالزبدة ولا تنسي الأجناب. ضعي الخليط داخل القالب ووزعيه جيداً. أشعلي نار الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى يكون ساخن عند الخبز. أدخلي الصينية الخبز واتركي الكيك لمدة ربع ساعة أو ثلث ساعة حتى ينضج. أخرجي الكيك من الفرن واتركيه يبرد ثم أخرجيه من القالب. يقطع الكيك ويقدم بارد.

المقادير اللازمة لتحضير الكيكة:خطوات تحضير كيك البرتقال: