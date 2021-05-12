طبق المعمول وكوكيز النوتيلا ألذيذة

طبق المعمول وكوكيز النوتيلا من أطباق الحلويات ألذيذة والتي تقدم في العديد من المناسبات ويحبها الكثير من الأشخاص من الكبار والطفال ويتميز طبق المعمول وكوكيز النوتيلا بسرعه وسهوله التحضير كما أنها تعد من اكثر أطباق الحلويات التي تحتوي علي العناصر المفيدة للجسم والتي يمكن أن تقدم بجانب أطباق اخري مثل طبق كيك الشوكولاته . المكونات المطلوبة لعمل المعمول كيلو دقيق ابيض .

علبه حليب مكثف محلي .

500 غرام سمنه بلدي .

ربع كوب زيت نباتي .

كيلو عجوه تقريبا للحشو .

2 معلقه ماء زهر .

2 معلقه سمنه بلدي .

نصف ملعقه صغيره توابل معمول .

نصف ملعقه صغيره قرفه.

طريقه تحضير المعمول بالعجوة

نبدأ بخلط كل المكونات مع بعض مره واحده ثم نقوم بالعجن بالعجان لمده خمس دقائق فقط أول لما تتشكل العجينة وتصبح ناعمه وتعمل كوره ولا يوجد بها تشققات نقوم بتكوريها كلها حتي الانتهاء من الكميه ثم نغطيها ثم نقوم بتجهيز الحشو قبل العجن

الحشو حجمها ثلث العجينة تقريبا .

نقوم بإشعال الفرن علي درجه حراره 180درجه ونشغل الشواية علي الهادي وعلي الرف الأوسط لمده 10 دقائق فقط حتي تحتفظ بنفس الشكل . مقادير عمل كوكيز النوتيلا كوب وربع من الدقيق .

100 جرام زبدة تكون بحرارة الغرفة .

كوب إلا ربع سكر ابيض أو بني حسب الرغبة .

رشه من الملح .

نص ملعقة بيكينج صودا .

بيضة مع رشه فانيليا .

نص كوب من رقائق الشوكولاته . طريقه عمل كوكيز النوتيلا نبدأ بوضع الزبدة و نضربها بمضرب كهرباء ثم نضيف السكر و البيضة و الفانليا و نقوم بالتقليب جيدا ثم نخلط الدقيق والبيكينج صودا والملح مع بعض و نضعهم علي الزبدة، السكر، البيض ونقلب جيدا.

نقوم بوضع رقائق الشوكولاته مع العجين ونقلب ثم نترك رقائق الشوكولاته لنضعها علي وجه العجينة بعد وضعها في الصنية .

نضع في الصنية ورقة زبدة و ندهنها بزيت ونضع العجينة ونساويها في الصنية .

نقوم بتسخين الفرن قبل وضعها بنصف ساعة تقريبا ثم نضعها لمده 25 دقيقة حسب الفرن.

بعد خروجها من الفرن نتركها تبرد ثم نقوم بوضع النوتيلا بعد ما تبرد. المكونات المطلوبة لعمل المعمولمقادير عمل كوكيز النوتيلاطريقه عمل كوكيز النوتيلا الوسوم

طبق المعمول وكوكيز النوتيلا من أطباق الحلويات ألذيذة والتي تقدم في العديد من المناسبات ويحبها الكثير من الأشخاص من الكبار والطفال ويتميز طبق المعمول وكوكيز النوتيلا بسرعه وسهوله التحضير كما أنها تعد من اكثر أطباق الحلويات التي تحتوي علي العناصر المفيدة للجسم والتي يمكن أن تقدم بجانب أطباق اخري مثل طبق كيك الشوكولاته . المكونات المطلوبة لعمل المعمول كيلو دقيق ابيض .

علبه حليب مكثف محلي .

500 غرام سمنه بلدي .

ربع كوب زيت نباتي .

كيلو عجوه تقريبا للحشو .

2 معلقه ماء زهر .

2 معلقه سمنه بلدي .

نصف ملعقه صغيره توابل معمول .

نصف ملعقه صغيره قرفه.

طريقه تحضير المعمول بالعجوة

نبدأ بخلط كل المكونات مع بعض مره واحده ثم نقوم بالعجن بالعجان لمده خمس دقائق فقط أول لما تتشكل العجينة وتصبح ناعمه وتعمل كوره ولا يوجد بها تشققات نقوم بتكوريها كلها حتي الانتهاء من الكميه ثم نغطيها ثم نقوم بتجهيز الحشو قبل العجن

الحشو حجمها ثلث العجينة تقريبا .

نقوم بإشعال الفرن علي درجه حراره 180درجه ونشغل الشواية علي الهادي وعلي الرف الأوسط لمده 10 دقائق فقط حتي تحتفظ بنفس الشكل . مقادير عمل كوكيز النوتيلا كوب وربع من الدقيق .

100 جرام زبدة تكون بحرارة الغرفة .

كوب إلا ربع سكر ابيض أو بني حسب الرغبة .

رشه من الملح .

نص ملعقة بيكينج صودا .

بيضة مع رشه فانيليا .

نص كوب من رقائق الشوكولاته . طريقه عمل كوكيز النوتيلا نبدأ بوضع الزبدة و نضربها بمضرب كهرباء ثم نضيف السكر و البيضة و الفانليا و نقوم بالتقليب جيدا ثم نخلط الدقيق والبيكينج صودا والملح مع بعض و نضعهم علي الزبدة، السكر، البيض ونقلب جيدا.

نقوم بوضع رقائق الشوكولاته مع العجين ونقلب ثم نترك رقائق الشوكولاته لنضعها علي وجه العجينة بعد وضعها في الصنية .

نضع في الصنية ورقة زبدة و ندهنها بزيت ونضع العجينة ونساويها في الصنية .

نقوم بتسخين الفرن قبل وضعها بنصف ساعة تقريبا ثم نضعها لمده 25 دقيقة حسب الفرن.

بعد خروجها من الفرن نتركها تبرد ثم نقوم بوضع النوتيلا بعد ما تبرد. المكونات المطلوبة لعمل المعمولمقادير عمل كوكيز النوتيلاطريقه عمل كوكيز النوتيلا

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