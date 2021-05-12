طريقة عمل الغريبة بالشوفان والفستق على طريقة الشيف سالي فؤاد

تعتبر الغريبة بالشوفان والفستق ، من أشهي الحلويات التي يمكن تقديمها في الأعياد والمناسبات العائلية، تمتاز بمذاق شهي ولذيذ وتعتبر من الحلويات التي يمكن تقديمها بدقيق القمح أو من خلال دقيق الشوفان، وفي هذا المقال سنقوم بتحضيرها بدقيق الشوفان على طريقة الشيف سالي فؤاد، التي تقدم دائماً وصفات وأكلات شهية ولذيذة بخطوات سهلة ومقادير مضبوطة، توفر لكي كثير من المال الذي يتم دفعه في الحلويات الجاهزة، وتعتبر هذه الوصفة خفيفة ومفيدة جداً وخاصة بالنسبة للأشخاص الذين يتبعون نظام غذائي صحي، وتتميز أيضاً بمذاق ناعم جداً وبنكهة الفستق اللذيذة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل الغريبة بالشوفان والفستق بخطوات سهلة جداً.

مقادير عمل الغريبة بالشوفان والفستق بالمنزل

تعتبر مكونات الغريبة من أبسط المكونات كما أنها غير مكلفة وهي كما يلي:ـ

كوب من دقيق الشوفان.

ربع كوب من السمنة.

ملعقة كبيرة من الفستق المطحون.

بياض بيضة.

ملعقة صغيرة سكر دايت.

لون طعام أخضر صحي.

فستق.

طريقة التحضير

يتم تحضير الغريبة بالشوفان والفستق بمكونات بسيطة جداً تميزها بمذاق يختلف عن طعم الغريبة السادة وهي كما يلي:ـ

نستخدم وعاء متسع ونضع به السمنة مع السكر ونضيف لون الطعام الأخضر، ونقلب حتي تمتزج المكونات. يضاف بياض البيضة ونستمر في التقليب، ثم يضاف الفستق المطحون ونقلب المكونات. يضاف دقيق الشوفان ونخلط المكونات جيداً، حتي تمتزج تماماً وتصبح طرية الملمس. نعمل على تشكل الغريبة إلى كور صغيرة الحجم، وتوضع في صاج فرن مبطن بورق الزبدة. تدخل الفرن على درجة حرارة 160 درجة مئوية، لمدة ربع ساعة حتى تنضج جيداً. نخرجها من الفرن وتترك لكي تبرد، وتقدم بالهنا والشفا.

فوائد دقيق الشوفان

لدقيق الشوفان فوائد صحية عديدة وكثير سوف نقوم بذكر بعض منها وهي كما ما يلي:ـ