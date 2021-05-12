تطويل الشعر نصف متر في أسبوع بسرعة البرق بدون أدوية

تطويل الشعر نصف متر في أسبوع هو الحلم التي تبحث عنه جميع النساء في العالم كله، حيث يعد الشعر الطويل من أشهر علامات الجمال التي تميز جمال المرأة وروعة أنوثتها، مما يجعل النساء تبحث عن أفضل وصفة لتطويل الشعر في أسبوع، توجد بعض العادات اليومية الخاطئة تؤدي إلى تساقط وإيقاف نمو الشعر؛ مثل استخدام المشط البلاستيك الذي يقوم ببث موجات كهربية تؤدي إلى ضعف الشعر، كما يؤدي استخدام المكواة الكهربائية إلى ضعف البصيلات.

قبل البدء في استخدام أي وصفة لتكثيف الشعر وتطويله يجب الالتزام بكافة المقادير وطريقة التحضير، مع مراعاة عدم الزيادة أو النقص في المكونات حتى يتم تطويل الشعر نصف متر في أسبوع.

يمكنك تحضير خلطة أقوى زيوت لتطويل الشعر للحصول على نتيجة مذهلة بعد مرور أسبوع واحد؛ عن طريق الخطوات التالية:

ضعي معلقتين من زيت اللوز وزيت جوز الهند وزيت الخروع وزيت الأركان وزيت النعناع في وعاء.

خلط المكونات جيداً حتى تصبح في قوم واحد.

إضافة معلقة من عسل النحل الطبيعي وإعادة التقليب من جديد.

توزيع الخليط على الشعر بشكل متساوي من الجذور حتى نهاية الأطراف مع تدليك فروة الرأس برفق.

تكرار هذه الخلطة يومياً قبل النوم لمدة أسبوع كامل قبل النوم

قامت إحدى السيدات بتقديم وصفة أخرى تساعد على تعزيز الشعر وزيادة النمو بشكل سريع، حيث تعد من أشهر الوصفات الهندية المستخدمة في دول شرق أسيا، يمكنك معرفة الوصفة عن طريق مشاهدة الفيديو.

تعد وصفة الثوم من أقدم طرق العلاج المعروفة قديماً بسبب ما تحتويه على مود مؤكسدة تساعد على تكثيف الشعر من الأمام، يمكنك تحضير الوصفة عن طريق الخطوات التالية:

تقطيع أربعة فصوص من الثوم إلى قطع صغيرة الحجم. إضافة معلقة من عسل النحل ونصف معلقة من زيت الزيتون ثم التقليب حتى تتجانس المكونات. توزيع الخليط على الشعر بالتساوي وارتداء قبعة الاستحمام لمدة ساعة. غسل الشعر بالماء الدافئ والشامبو الطبي لإزالة رائحة الثوم الكريهة. تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع لمدة شهر على التوالي.

في النهاية يجب العلم أن تلك الوصفات المذكورة هي الأفضل في تطويل الشعر بدون أدوية، في حالة الاستمرار على كافة الخطوات المذكورة مع طريقة التحضير والاستخدام؛ ستلاحظين تطويل الشعر نصف متر في أسبوع.