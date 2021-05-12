مقلوبة دجاج منال العالم الباذنجان بالدجاج طريقة عمل المقلوبة الأصلية

مقلوبة دجاج منال العالم ، واحدة من أشهر الوصفات التي قدمتها الشيف منال العالم، لمحبيها ومتابعيها من السيدات، وكذلك الرجال ممن يعشقون إعداد وطهي الوصفات الشهية، والمقلوبة واحدة من الأطباق الرئيسة، التي يمكن إعدادها وتناولها كطبق رئيس على سفرتك، وهي تتميز بكونها متعددة الطرق في التحضير، حيث تجدين طريقة عمل المقلوبة السعودية، ومقلوبة الباذنجان بالدجاج على الطريقة الفلسطينية، وطريقة عمل المقلوبة السورية، وطريقة عمل المقلوبة الأصلية، ويمكن أيضًا التغيير في مكونات المقلوبة الأصلية، فيمكنك حسب طريقة الشيف منال، عمل مقلوبة خضروات منال العالم، أو مقلوبة لحم بالباذنجان منال العالم، أو مقلوبة الدجاج بالبطاطس والباذنجان، أو طريقة عمل المقلوبة بالدجاج سهلة، وكلها طرق متعددة لنفس الوجبة، كما اعتدنا من الشيف منال، فهي صاحبة أشهر الوصفات سواء الأطباق الرئيسية مثل بخاري دجاج منال العالم، و طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم. إلى جانب أشهر وصفات الحلويات الشرقية مثل؛ طريقة الكنافة النابلسية منال العالم، و طريقة عمل سويسرول بالنوتيلا. مقلوبة الباذنجان منال العالم 2 كوب ونصف من الأرز قصير الحبة.

1 حبة باذنجان كبرة الحجم.

1 كيلو من قطع الدجاج المسلوق.

3 ونصف كوب من مرق الدجاج.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة واحدة من بهارات المقلوبة المشكلة.

½ ملعقة صغيرة من الكركم.

½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

¼ ملعقة صغيرة من الهيل (الحبهان) المطحون.

¼ ملعقة فلفل أسود مطحون جيدًا.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة. طريقة عمل المقلوبة السعودية مقلوبة الباذنجان بالدجاج اغسلي الأرز جيدًا، ثم انقعيه في مياه دافئة، لمدة لا تقل عن ربع الساعة. ابدئي في تقطيع الباذنجان، واجعليه شرائح متوسطة الحجم، ثم ضعي عليه طبقة رقيقة للغاية من الملح، ثم اتركيه لعدة دقائق، وامسحي الملح بقطعة منديل ورقي، ولكن لا تغسلينه. سخني زيت الذرة جيدًا، ثم ابدئي في قلي الباذنجان حتى يحصل على لون ذهبي، ثم ارفعيه عن النار. قطعي الدجاج لديك، بالحجم الذي يناسبك. في وعاء مناسب، ضعي الأرز ثم أضيفي إليه الباذنجان، ثم ضعي فوقه قطع الدجاج ثم المتبقي من الأرز. أضيفي المرق الذي يخرج من الدجاج إلى وعاء واسع، ثم ضعي بهارات المقلوبة والملح، مع القرفة والهيل والملح، ثم الفلفل والكركم. صبي المرق المتبل ببهارات المقلوبة، فوق الأرز على نار مرتفعة، وبعد أن يغلي، خففي حدة النار أسفله، واتركيه لنصف الساعة، حتى ينضج الأرز. ضعي مقلوبة الدجاج والباذنجان، ويمكنك إضافة الصنوبر، أو رشة من البقدونس الطازج للتزيين. الوسوم

مقلوبة دجاج منال العالم ، واحدة من أشهر الوصفات التي قدمتها الشيف منال العالم، لمحبيها ومتابعيها من السيدات، وكذلك الرجال ممن يعشقون إعداد وطهي الوصفات الشهية، والمقلوبة واحدة من الأطباق الرئيسة، التي يمكن إعدادها وتناولها كطبق رئيس على سفرتك، وهي تتميز بكونها متعددة الطرق في التحضير، حيث تجدين طريقة عمل المقلوبة السعودية، ومقلوبة الباذنجان بالدجاج على الطريقة الفلسطينية، وطريقة عمل المقلوبة السورية، وطريقة عمل المقلوبة الأصلية، ويمكن أيضًا التغيير في مكونات المقلوبة الأصلية، فيمكنك حسب طريقة الشيف منال، عمل مقلوبة خضروات منال العالم، أو مقلوبة لحم بالباذنجان منال العالم، أو مقلوبة الدجاج بالبطاطس والباذنجان، أو طريقة عمل المقلوبة بالدجاج سهلة، وكلها طرق متعددة لنفس الوجبة، كما اعتدنا من الشيف منال، فهي صاحبة أشهر الوصفات سواء الأطباق الرئيسية مثل بخاري دجاج منال العالم، و طريقة عمل مجبوس اللحم منال العالم. إلى جانب أشهر وصفات الحلويات الشرقية مثل؛ طريقة الكنافة النابلسية منال العالم، و طريقة عمل سويسرول بالنوتيلا. مقلوبة الباذنجان منال العالم 2 كوب ونصف من الأرز قصير الحبة.

1 حبة باذنجان كبرة الحجم.

1 كيلو من قطع الدجاج المسلوق.

3 ونصف كوب من مرق الدجاج.

2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة واحدة من بهارات المقلوبة المشكلة.

½ ملعقة صغيرة من الكركم.

½ ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

¼ ملعقة صغيرة من الهيل (الحبهان) المطحون.

¼ ملعقة فلفل أسود مطحون جيدًا.

2 ملعقة كبيرة من زيت الذرة. طريقة عمل المقلوبة السعودية مقلوبة الباذنجان بالدجاج اغسلي الأرز جيدًا، ثم انقعيه في مياه دافئة، لمدة لا تقل عن ربع الساعة. ابدئي في تقطيع الباذنجان، واجعليه شرائح متوسطة الحجم، ثم ضعي عليه طبقة رقيقة للغاية من الملح، ثم اتركيه لعدة دقائق، وامسحي الملح بقطعة منديل ورقي، ولكن لا تغسلينه. سخني زيت الذرة جيدًا، ثم ابدئي في قلي الباذنجان حتى يحصل على لون ذهبي، ثم ارفعيه عن النار. قطعي الدجاج لديك، بالحجم الذي يناسبك. في وعاء مناسب، ضعي الأرز ثم أضيفي إليه الباذنجان، ثم ضعي فوقه قطع الدجاج ثم المتبقي من الأرز. أضيفي المرق الذي يخرج من الدجاج إلى وعاء واسع، ثم ضعي بهارات المقلوبة والملح، مع القرفة والهيل والملح، ثم الفلفل والكركم. صبي المرق المتبل ببهارات المقلوبة، فوق الأرز على نار مرتفعة، وبعد أن يغلي، خففي حدة النار أسفله، واتركيه لنصف الساعة، حتى ينضج الأرز. ضعي مقلوبة الدجاج والباذنجان، ويمكنك إضافة الصنوبر، أو رشة من البقدونس الطازج للتزيين.

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