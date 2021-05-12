طرق تحضير الرنجة في أول يوم العيد 2021 سهلة وسريعة وكيفية تنظيفها صحية 100%

طرق تحضير الرنجة في أول العيد 2021 من أكثر الطرق التي يتساءل عنها الجميع في عيد الفطر المبارك حيث تبحث الأمهات دومًا عن طرق التفنن في المطبخ لتحضير أجمل الوصفات الشهية المختلفة لأطباق الرنجة، وتقدميها لأفراد العائلة، والاستمتاع بمذاقها المتميز، نتابع معكم للتعرف على طرق تحضير الرنجة بأصناف ووصفات متعددة لذيذة وسهلة التحضير.

طرق تحضير الرنجة في أول العيد 2021

الأسماك المدخنة من أكثر ما يُقبل عليه الجميع في المواسم والمناسبات المختلفة مثل شم النسيم وعيد الفطر المبارك، ويتم تناول الأسماك المدخنة في مثل تلك المناسبات مع البصل الأخضر، والسلطات، إليكم فيما يلي نوضح عدد من الوصفات المختلفة الشهية لتحضير الرنجة في المطبخ وتقديمها على المائدة.

تنظيف الرنجة صحية

قبل أن تبدأي عزيزتي في تحضير الرنجة مع صباح يوم العيد، عليك أولًا بتنظيفها جيدًا، حتى تضمني تقديم وصفة شهية لذيذة من الأسماك المدخنة وصحية، ولتظيف سمك الرنجة، يتم هذا عبر اتباع الخطوات الآتية:

يتم التخلص أولًا من رأس سمكة الرنجة، عبر قطعها بالسكين الحاد.

ثم افتحي الرنجة من جانبها المحتوي على الزعانف بالسكين.

تخلصي من أمعاء الرنجة الداخلية جيدًا.

تخلصي من جلد الرنجة الخارجي، ومن الشوك بداخل الرنجة.

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالخضروات

يمكنك تحضير الرنجة بالخضروات للحصول على طبق شهي غني يحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية المفيدة باتباع ما يلي:

المقادير:

2 سمكة رنجة.

ثمرة طماطم مقطعة إلى قطع صغيرة في الحجم.

ثمرة بصل مقطع إلى قطع صغيرة أو حلقات حسب الرغبة.

2 قرن فلفل حامي مقطع إلى حلقات أو قطع صغيرة حسب الرغبة.

ربع كوب من الزيت.

ربع كوب من الطحينة.

بصل أخضر مقطع إلى قطع.

ثمرة من الليمون.

كمون وفلفل أسود حسب الرغبة.

2 ملعقة كبيرة من الخل.

يتم تنظيف الرنجة بالطريقة التي قدمناها لكم آنفًا، ثم يتم تحريكها على النار للنضج.

يتم تقطيع الرنجة إلى قطع صغيرة في الحجم.

ضعي في وعاء الرنجة مع المكونات السابق ذكرها معًا جميعًا.

يتم التقليب جيدًا حتى الامتزاج.

يتم عصر الليمون على الخليط، مع التقليب.

يتم وضع المزيج في طبق التقديم ويقدم مع البطاطس الشيبسي وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير:

طريقة تحضير سلطة الرنجة بالبطارخ

لعمل سلطة الرنجة بالبطارخ، يتم تحضير المقادير التالية:

2 سمكة رنجة مدخنة.

قطعة من البطارخ.

1/2 كوب طحينة.

ربع كوب زيت نباتي أو زيت زيتون.

بصل أخضر.

ملعقة صغيرة من الكمون.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

القليل من الشطة الحمراء.

نظفي الرنجة المشوية على النار جيدًا، ثم قطعيها إلى قطع متوسطة الحجم.

ضعي الرنجة في الخلاط الكهربائي، مع كل من البصل الأخضر والشطة والكمون، والزيت وعصير الليمون.

ثم أضيفي الطحينة، ويتم الخلط جيدًا، حتى الحصول على الخليط الناعم.

أضيفي البطارخ مع الخليط جيدًا مرةً أخرى.

ضعي الخليط في طبق التقديم، مع اضافة على الوجه القليل من زيت الزيتون، مع عصير الليمون.

يقدم وبالصحة والعافية.

طريقة التحضير:

طريقة تحضير الرنجة المقلية البانيه

المقادير:

2 سمكة رنجة مدخنة.

كوب طحين أبيض.

2 بيضة كبيرة في الحجم.

كوب بقسماط.

كوب زيت للقلي.

بعد تنظيف الرنجة، يتم تقطيعها إلى شرائح طولية.

حضري طبق به طحين أبيض “دقيق” وطبق به بيضة مخفوق، وطبق به بقسماط.

يتم غمس شريحة الرنجة في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط ليغطيه.

ضعي الرنجة البانيه في الزيت الساخن الغزير في مقلاة على النار.

يتم القلي حتى الحصول على لون الرنجة الذهبي.

توضع على ورق ماص للزيت الزائد.

ثم ضعي الرنجة في طبق مفروش بالبقدونس، ويزين بالبصل الأخضر.

يقدم وبالهناء والشفاء.

طريقة التحضير: