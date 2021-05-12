طريقة عمل صابونة البقدونس الرهيبة لتوحيد لون البشرة وإزالة التجاعيد

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صابونة البقدونس ، يعتبر من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وتبحث الكثير من الأمهات على طرق وماسكات سريعة وغير مكلفة لتوحيد لون البشرة، وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام، حيث أن البقدونس يحتوي على فيتامين الذي يسهم في حماية خلايا التقادم في السن، يعمل الكالسيوم الموجود بها على تقوية الشعر، يحتوي على العديد من العناصر المفيدة للجسم والشعر، ويعتبر من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على الحفاظ على الخلايا من أي شئ ضار، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل صابونة البقدونس الرهيبه لتوحيد لون البشرة وإزالة التجاعيد.مكونات عمل صابونة البقدونس
تتكون صابونة البقدونس من بعض المكونات لعملها وهي كالتالي:-
- ٤٥٠ جرام من زبدة الشيا أو الصابون.
- كوب إلا ربع من الماء المقطر.
- ملعقة ونصف صغيرة من الزيت النعناع.
- ٢ ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج.
سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة البقدونس الرهيبه لتوحيد لون البشرة وهي كالآتي:-
- نقوم بتقطيع البقدونس الي قطع صغيرة جداً ثم نضعها في إناء ونضعه على نار هادئة لمدة دقيقة تقريباً.
- نقوم يخفق البقدونس بالخلاط حتى يصبح الخليط سائل ناعم القوام ممتزج.
- نقوم ببشر الصابون ونضعه على نار مرتفعة مع التقليب من حين إلى آخر مع التحريك كل خمس دقائق برفق لمدة من 30 الي 45 دقيقة مع مراعاة عدم تكوين رغوة.
- نصب خليط الصابون الثقيل في القوالب برفق، نترك الصابون حتى بتصلب طوال الليل أو لمدة 12 ساعة.
- ثم نقوم بتقطيع الصابون ونتركه لمدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في مكان ذو تهوية جيدة ومظلم للحفاظ على اللون.
- بعد إنتهاء المدة يصبح الصابون جاهز للاستخدام مرتين في اليوم حتى الحصول على نتائج فعالة.
ملاحظات على عمل الصابون
يمكن استخدام أي زيت عطري بدل من زيت النعناع حسب الرغبة، ويمكن استخدام زبدة الشيا بدل من الصابون لان زبدة الشيا تحتوي على فوائد عديدة للبشرة والشعر، ويمكن استخدام الصابون مرتين أو مرة في اليوم على الأقل، ويمكن وضع ماء الورد بدل من المقطر حسب المكونات المتوفرة في المنزل.
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صابونة البقدونس ، يعتبر من الأعشاب الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وإزالة التجاعيد، وتبحث الكثير من الأمهات على طرق وماسكات سريعة وغير مكلفة لتوحيد لون البشرة، وسوف تلاحظين الفرق من أول استخدام، حيث أن البقدونس يحتوي على فيتامين الذي يسهم في حماية خلايا التقادم في السن، يعمل الكالسيوم الموجود بها على تقوية الشعر، يحتوي على العديد من العناصر المفيدة للجسم والشعر، ويعتبر من الأعشاب الغنية بمضادات الأكسدة التي تعمل على الحفاظ على الخلايا من أي شئ ضار، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل صابونة البقدونس الرهيبه لتوحيد لون البشرة وإزالة التجاعيد.مكونات عمل صابونة البقدونس
تتكون صابونة البقدونس من بعض المكونات لعملها وهي كالتالي:-
- ٤٥٠ جرام من زبدة الشيا أو الصابون.
- كوب إلا ربع من الماء المقطر.
- ملعقة ونصف صغيرة من الزيت النعناع.
- ٢ ملعقة كبيرة من البقدونس الطازج.
سوف نتعرف على طريقة تحضير صابونة البقدونس الرهيبه لتوحيد لون البشرة وهي كالآتي:-
- نقوم بتقطيع البقدونس الي قطع صغيرة جداً ثم نضعها في إناء ونضعه على نار هادئة لمدة دقيقة تقريباً.
- نقوم يخفق البقدونس بالخلاط حتى يصبح الخليط سائل ناعم القوام ممتزج.
- نقوم ببشر الصابون ونضعه على نار مرتفعة مع التقليب من حين إلى آخر مع التحريك كل خمس دقائق برفق لمدة من 30 الي 45 دقيقة مع مراعاة عدم تكوين رغوة.
- نصب خليط الصابون الثقيل في القوالب برفق، نترك الصابون حتى بتصلب طوال الليل أو لمدة 12 ساعة.
- ثم نقوم بتقطيع الصابون ونتركه لمدة من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع في مكان ذو تهوية جيدة ومظلم للحفاظ على اللون.
- بعد إنتهاء المدة يصبح الصابون جاهز للاستخدام مرتين في اليوم حتى الحصول على نتائج فعالة.
ملاحظات على عمل الصابون
يمكن استخدام أي زيت عطري بدل من زيت النعناع حسب الرغبة، ويمكن استخدام زبدة الشيا بدل من الصابون لان زبدة الشيا تحتوي على فوائد عديدة للبشرة والشعر، ويمكن استخدام الصابون مرتين أو مرة في اليوم على الأقل، ويمكن وضع ماء الورد بدل من المقطر حسب المكونات المتوفرة في المنزل.
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