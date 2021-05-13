طريقة عمل كباب الدجاج التركي بكل سهولة وبألذ وأشهى الوصفات وأحلى من المطاعم

طريقة عمل كباب الدجاج التركي ، يشتهر المطبخ التركي بأكلاته اللذيذة والمميزة والمتنوعة التي تميزه عن غيره من المطابخ العالمية، حيث يعد الكباب سواء باللحم أو الدجاج أهم ما يشتهر به المطبخ التركي، ثم انتقلت شهرته إلى جميع أنحاء الوطن العربي. ويعد كباب الدجاج التركي من الأكلات التي يعشقها الصغار والكبار والمحببة والمفضلة لديهم، ويقبل الجميع على شرائه من المطاعم باستمرار. ويتميز هذا الكباب بمذاقه اللذيذ والشهي والخاص والمميز، وبرائحته الرائعة التي لا تقاوم، وذلك لأن تتبيلته تميزه عن غيره من أنواع الكباب وتضفي عليه المذاق الأكثر من رائع والذي لا مثيل له. كما يتميز بقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على الدجاج الغني بالبروتين والفيتامينات والكالسيوم والمعادن الهامة لصحة الإنسان، وهو صحي أكثر من اللحم لمن يعانون من ارتفاع ضغط الدم والسمنة ولمرضى السكر والقلب. كما أنه طريقة تحضيره سهلة جدا ولا تتطلب وقت ولا مجهود كبير، ومكوناته بسيطة جدا ومتوفرة في كل بيت، وغير مكلف. وتبحث ربات البيوت عن طريقة تحضير كباب الدجاج لكي تحضره لأفراد أسرتها في المنزل بدلا من شرائه من الخارج لضمان جودته وصحته، وإضفاء البهجة السرور في المنزل، ولما له من فوائد جمة. كما يمكنكم تجربة كباب أضنة التركي والاستمتاع بمذاقه اللذيذ والرائع مع جميع أفراد الأسرة في جو ملئ بالسعادة. وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات كباب الدجاج التركي وطريقة تحضيره بكل سهولة وبألذ وأشهى كباب دجاج هتجربوه وأحلى من المطاعم.

مكونات كباب الدجاج التركي

يتكون كباب الدجاج التركي من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والخاص والمميز، حيث تعد التتبلة أهم ما يميز هذه الوصفة، وغنية بالقيمة الغذائية ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كيلو دجاج مخلي من العظم مقطع مكعبات متوسطة.

4 ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

نصف ملعقة صغيرة من البابريكا.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الشطة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكمون البودر.

ملح حسب الرغبة.

رشة قرفة بودر.

ملعقة كبيرة من الثوم المهروس.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الخل.

ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

خبز التورتيلا (ويمكنكم الاستعانة بطريقة عمل خبز التورتيلا بدون فرن في المنزل بدلا من شرائه من الخارج وتوفير أموالكم).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير كباب الدجاج التركي بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق ونضيف إليه الزبادي والكاتشب والبابريكا والفلفل الأسود والشطة المطحونة والكمون البودر والملح والقرفة البودر والثوم المهروس وزيت الزيتون والخل وعصير الليمون ونخلطهم جيدا، ثم نضيف الدجاج ونخلطهم جيدا، ثم نغطي الوعاء ونترك الدجاج بالتتبيلة في الثلاجة لمدة 4 ساعات على الأقل وممكن ليلة كاملة.

نخرج الدجاج المتبل من الثلاجة، ونحضر أسياخ حديدية ونقوم بشك الدجاج المتبل فيها.

نضع مقلاة على نار متوسطة وندهنها بالزيت، ثم نقوم بشوي الكباب فيها ونقلبه من وقت لآخر حتى يتحمر من جميع الجهات (مع مراعاة خفض النار عندما يتغير لون الدجاج).