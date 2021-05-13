طريقة عمل كفتة داوود باشا: بمكونات غير مكلفة وطريقة روعة لعام 2021

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طريقة عمل كفتة داوود باشا ، هذه الطريقة من أبسط الطرق وهي من أنواع الأكلات المشهورة التي يعشقها جميع الناس، وذلك لأنها تتميز بطعم مختلف جميل لا يقدر على مقاومته أحد، ويرجع إسم هذه الأكلة إلى الوالي العثماني داوود باشا وذلك بسبب حبه الشديد لها، سوف نقدم لكل ست بيت طريقة تحضير هذا النوع من الكفتة لكي تفرح جميع أفراد العائلة بطريقتها الرائعة ورائحتها الخرافة التي سوف تجذب الجميع من أبعد مكان، واليوم سوف نتحدث عن مكونات كفتة داوود باشا وكيفية تحضيرها بكل سهولة ويسر.مكونات عمل كفتة داوود باشا
تعتبر مكونات كفتة داوود باشا من المكونات السهلة الغير مكلفة وهي كما يلي:
- نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.
- ملح ( حسب الرغبة ).
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حبة كبيرة من البصل مبشورة.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
مكونات الصلصة
- 4 حبات من الطماطم.
- 3 فصوص من الثوم المفروم.
- 2 حبة كبيرة من البصل المقطع.
- كوب من الشوربة أو الماء المغلي.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- مرقة دجاج.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملح حسب الحاجة.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
يتم تحضير هذه الكفتة بطريقة روعة وغير متعبة وهذه الطريقة كما يلي:
- نحضر إناء ونضع به اللحمة المفرومة والملح والكمون والفلفل الاسود والبصل المبشور والقرفة والكزبرة المطحونة ونعجنهم مع بعض جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.
- ثم نضع الإناء في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر، بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونبدأ في تشكيل اللحمة على شكل كرات متوسطة الحجم.
- نضع الكرات في صينية مدهونة بقليل من الزيت، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق، ومن الممكن قلي هذه الكفتة في الزيت الساخن.
طريقة تحضير صلصة الطماطم
سوف نقدم لكم الآن طريقة تحضير الصلصة وهي كما يلي:
- نضع على النار إناء به ملعقة الزيت، ونضيف عليه البصل المقطع ونقلبه جيداً حتى يذبل ويتحول لونه إلى الأصفر.
- ثم نضيف إلى البصل الدقيق ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نضع على هذا الخليط صلصة الطماطم.
- نضع بعد ذلك الفلفل الاسود والملح والبابريكا والبهارات ونقلب جيداً، ونتركها حتى تتسبك تماماً.
- بعد ذلك نضيف عليها الشوربة أو الماء ونتركهم قليلاً ثم نضع عليهم الكفتة، ونتركهم يغلوا مع بعض لمدة 10 دقائق.
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طريقة عمل كفتة داوود باشا ، هذه الطريقة من أبسط الطرق وهي من أنواع الأكلات المشهورة التي يعشقها جميع الناس، وذلك لأنها تتميز بطعم مختلف جميل لا يقدر على مقاومته أحد، ويرجع إسم هذه الأكلة إلى الوالي العثماني داوود باشا وذلك بسبب حبه الشديد لها، سوف نقدم لكل ست بيت طريقة تحضير هذا النوع من الكفتة لكي تفرح جميع أفراد العائلة بطريقتها الرائعة ورائحتها الخرافة التي سوف تجذب الجميع من أبعد مكان، واليوم سوف نتحدث عن مكونات كفتة داوود باشا وكيفية تحضيرها بكل سهولة ويسر.مكونات عمل كفتة داوود باشا
تعتبر مكونات كفتة داوود باشا من المكونات السهلة الغير مكلفة وهي كما يلي:
- نصف كيلو جرام من اللحمة المفرومة.
- ملح ( حسب الرغبة ).
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- حبة كبيرة من البصل مبشورة.
- ربع ملعقة صغيرة من القرفة.
- ملعقة صغيرة من الكزبرة المطحونة.
- ملعقة صغيرة من الكمون.
مكونات الصلصة
- 4 حبات من الطماطم.
- 3 فصوص من الثوم المفروم.
- 2 حبة كبيرة من البصل المقطع.
- كوب من الشوربة أو الماء المغلي.
- ملعقة كبيرة من الزيت.
- مرقة دجاج.
- 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.
- ملح حسب الحاجة.
- ملعقة صغيرة من البهارات.
- فلفل أسود حسب الرغبة.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
يتم تحضير هذه الكفتة بطريقة روعة وغير متعبة وهذه الطريقة كما يلي:
- نحضر إناء ونضع به اللحمة المفرومة والملح والكمون والفلفل الاسود والبصل المبشور والقرفة والكزبرة المطحونة ونعجنهم مع بعض جيداً حتى تتجانس جميع المكونات.
- ثم نضع الإناء في الثلاجة لمدة ساعة أو أكثر، بعد ذلك نخرجها من الثلاجة ونبدأ في تشكيل اللحمة على شكل كرات متوسطة الحجم.
- نضع الكرات في صينية مدهونة بقليل من الزيت، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 10 دقائق، ومن الممكن قلي هذه الكفتة في الزيت الساخن.
طريقة تحضير صلصة الطماطم
سوف نقدم لكم الآن طريقة تحضير الصلصة وهي كما يلي:
- نضع على النار إناء به ملعقة الزيت، ونضيف عليه البصل المقطع ونقلبه جيداً حتى يذبل ويتحول لونه إلى الأصفر.
- ثم نضيف إلى البصل الدقيق ونقلبهم مع بعض جيداً، ثم نضع على هذا الخليط صلصة الطماطم.
- نضع بعد ذلك الفلفل الاسود والملح والبابريكا والبهارات ونقلب جيداً، ونتركها حتى تتسبك تماماً.
- بعد ذلك نضيف عليها الشوربة أو الماء ونتركهم قليلاً ثم نضع عليهم الكفتة، ونتركهم يغلوا مع بعض لمدة 10 دقائق.
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