طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بالطعم الرائع المبهر والقوام المقرمش مع الجبنة الموزاريلا

الجلاش باللحمة المفرومة ، من الأكلات الشهية واللذيذة على موائد المصريين، وهو يتميز بمذاق خاص وطعم شهي ولذيذ ويعد بطرق مختلفة فقد يعد الجلاش باللحمة المفرومة فقط أو بالجبن فقط أو بالسجق وقد يتم حشو الجلاش بالمكسرات ويسقي بالشربات ويقدم كنوع من الحلويات ويسمى هذا النوع من الحلويات بالبقلاوة، فالجلاش من الأكلات التي تصلح لأن تكون من الأكلات الحلوة أو الحادقة وهى أكلة لذيذة وشهية ويرغب الكبير والصغير في تناولها والاستمتاع بها وقد تضيف كل ربة منزل ملمسها الخاص على هذه الأكلة بإضافة ما ترغب من أنواع الخضروات والجبن عند حشو الجلاش، وهي أكلة سهلة التحضير ومكوناتها متوفرة عند أغلب الناس. وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بالقوام المقرمش والطعم اللذيذ المبهر. مكونات الجلاش باللحمة المفرومة مكونات الجلاش باللحمة المفرومة يتكون الجلاش باللحمة المفروم من مكونات سهلة وبسيطة وهي كالتالي: نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 بصلة مفرومين.

باكيت من الجلاش.

كوب من السمن.

كوب الا ربع من اللبن.

بيضة.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من السبع بهارات.

رشه من القرفة حسب الرغبة.

ملعقة من الملح.

كوب من الجبن الموزاريلا. طريقه التحضير طريقه التحضير طريقة التحضير لا تتضمن الكثير من التعقيد وسهلة جدا وهي كالتالي: نقوم بطهي البصل المفروم في اناء مع ملعقة من السمن، وبعدما يذبل البصل نضيف عليه اللحم وبعد ما ينضج اللحم نضيف إليه جميع البهارات والملح ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بجلب بناء ونضع عليه ورقتين من الجلاش، ثم ندهنهما بالسمن بعد ذلك ورقتين من الجلاش، ثم ندهنهما بالسمن حتى تكون الطبقة الاولى من الجلاش مكونه من ثمن ورقات.

ثم نضع على الجلاش جميع كميه اللحم، ثم نضع عليهم الجبنة الموزاريلا بعد ذلك نضع ثمن ورقات من الجلاش وبين كل ورقتين نقوم بدهن السمن.

بعد ذلك نقوم بتقطيع صينية الجلاش الى مربعات متوسطة الحجم حسب الرغبة.

بعد ذلك ندخلها في الفرن لمده ثلاثة دقائق، ثم نقوم بإخراجها ونخلط اللبن مع البيض ونصبه عليها، ثم ندخلها مره ثانية في الفرن حتى تنضج وتأخذ لونا ذهبيا، ثم نقوم بإخراجها ونتركها حتى تبرد وبعد ذلك تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء. الوسوم

الجلاش باللحمة المفرومة ، من الأكلات الشهية واللذيذة على موائد المصريين، وهو يتميز بمذاق خاص وطعم شهي ولذيذ ويعد بطرق مختلفة فقد يعد الجلاش باللحمة المفرومة فقط أو بالجبن فقط أو بالسجق وقد يتم حشو الجلاش بالمكسرات ويسقي بالشربات ويقدم كنوع من الحلويات ويسمى هذا النوع من الحلويات بالبقلاوة، فالجلاش من الأكلات التي تصلح لأن تكون من الأكلات الحلوة أو الحادقة وهى أكلة لذيذة وشهية ويرغب الكبير والصغير في تناولها والاستمتاع بها وقد تضيف كل ربة منزل ملمسها الخاص على هذه الأكلة بإضافة ما ترغب من أنواع الخضروات والجبن عند حشو الجلاش، وهي أكلة سهلة التحضير ومكوناتها متوفرة عند أغلب الناس. وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال في موقع ثقفني طريقة عمل الجلاش باللحمة المفرومة بالقوام المقرمش والطعم اللذيذ المبهر. مكونات الجلاش باللحمة المفرومة مكونات الجلاش باللحمة المفرومة يتكون الجلاش باللحمة المفروم من مكونات سهلة وبسيطة وهي كالتالي: نصف كيلو من اللحم المفروم.

2 بصلة مفرومين.

باكيت من الجلاش.

كوب من السمن.

كوب الا ربع من اللبن.

بيضة.

نصف ملعقة من الفلفل الاسود.

نصف ملعقة من البابريكا.

نصف ملعقة من السبع بهارات.

رشه من القرفة حسب الرغبة.

ملعقة من الملح.

كوب من الجبن الموزاريلا. طريقه التحضير طريقه التحضير طريقة التحضير لا تتضمن الكثير من التعقيد وسهلة جدا وهي كالتالي: نقوم بطهي البصل المفروم في اناء مع ملعقة من السمن، وبعدما يذبل البصل نضيف عليه اللحم وبعد ما ينضج اللحم نضيف إليه جميع البهارات والملح ونقلب جيدا حتى تتجانس جميع المكونات.

بعد ذلك نقوم بجلب بناء ونضع عليه ورقتين من الجلاش، ثم ندهنهما بالسمن بعد ذلك ورقتين من الجلاش، ثم ندهنهما بالسمن حتى تكون الطبقة الاولى من الجلاش مكونه من ثمن ورقات.

ثم نضع على الجلاش جميع كميه اللحم، ثم نضع عليهم الجبنة الموزاريلا بعد ذلك نضع ثمن ورقات من الجلاش وبين كل ورقتين نقوم بدهن السمن.

بعد ذلك نقوم بتقطيع صينية الجلاش الى مربعات متوسطة الحجم حسب الرغبة.

بعد ذلك ندخلها في الفرن لمده ثلاثة دقائق، ثم نقوم بإخراجها ونخلط اللبن مع البيض ونصبه عليها، ثم ندخلها مره ثانية في الفرن حتى تنضج وتأخذ لونا ذهبيا، ثم نقوم بإخراجها ونتركها حتى تبرد وبعد ذلك تكون جاهزة للأكل وبالهناء والشفاء.

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