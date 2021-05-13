طريقة عمل بسكويت السمسم بالسمن البلدي: طعم خرافة ورائحة جذابة لعام ٢٠٢١

بسكويت السمسم بالسمن البلدي بسكويت جميل ولذيذ وطريقة صنعه بسيطة تعجبكم، يعتبر هذا البسكويت مفيد جداً للأطفال يساعدهم على التركيز وتنمو لديهم ذاكرة قوية لاحتوائه على مكون السمسم المفيد، وطريقة تحضيره لا تأخذ وقت كثير جداً حيث يعتبر من أسهل البسكوتات في القيام بعمله، ويتم تناوله في أي وقت مع مشروب الشاي والحليب أو بدون ذلك، ويتكون نوع البسكويت هذا من مقادير غير مكلفة وفي إمكانيات كثير من الناس، وطريقتنا هذه سوف تعجب كثير من الأمهات والستات الممتازة، وفي هذا الموضوع المختصر سوف نتعرف على مكونات بسكويت السمسم بالسمن البلدي وطريقة إعداده المحترفة.

مكونات عمل بسكويت السمسم بالسمن البلدي

يحتوي بسكويت السمسم بالسمن البلدي على مكونات معروفة ومتوفرة وهي كما يلي:

٢ كوب من الدقيق.

كمية وفيرة من السمسم المحمص.

نصف كوب من السمن البلدي.

كوب من السكر البودرة.

٢ ملعقة كبيرة من السمنة النباتي.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

حبة واحدة من البيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

لبن سائل للعجن ( على حسب العجينة ).

طريقة الإعداد والتحضير

سوف نتناول مع بعض طريقة تحضير هذا البسكويت الدايب في الفم وهذه الطريقة كما يلي: