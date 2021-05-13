بشمعة واحدة إليكي أقوى كيراتين منزلي لفرد الشعر الجاف والخشن على الفور، نتائج مبهرة سوف تجدينها من أول إستخدام لهذه الخلطة الرائعة وستلاحظين فاعليتها فوراً، حيث تعمل على منح الشعر ترطيب عالي وتعمل على تنعيمه ومنحه لمعان جذاب، وذلك لأنها تخترق بصيلات الرأس وتغلفها من العمق لتقوم بتنعيم رهيب لكل أنواع الشعر، كما تساعد في نفس الوقت في تثقيل الشعر ومنحه كثافة سريعة وكذلك ملء الفراغات الموجودة بالشعر مع الاستمرار في استخدامها، وهي تتكون من بمكونات بسيطة ومتواجدة بكل منزل ويمكنك تحضيرها بكل سهولة.

أقوى كيراتين منزلي لتنعيم الشعر

العنصر الأول والأساسي في خلطة تنعيم الشعر هو الشمع الذي يعمل على تنعيم الشعر الخشن ومنحه الملمس الناعم والترطيب المطلوب، حيث يرطب الشعر بشكل فعال جدا ويمنع تقصف الشعر وأيضا يعمل على تقوية جذور الشعر ومنع تساقطه، كما يقلل من حكة فروة الرأس ويحسن الشعر التالف المتكسر، وأيضا يقلل من قشرة فروة الرأس ويحمي الشعر من المؤثرات البيئية الضارة، لذا ستقومي بتجهيز شمعة واحدة، ستة ملاعق كبيرة من زيت الذرة، ملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، ملعقة كبيرة من زبدة الشيا ويمكن الاستغناء عنها إذا لم يتم توافرها، ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون البكر، ملعقة صغيرة من زيت الخروع، ملعقة صغيرة من زيت بذور العنب

طريقة التحضير والاستخدام

يتم تحضير الشمعة ووعاء مناسب ثم يتم بشر الشمعة بالكامل باستخدام مبشرة دقيقة العيون، ثم يتم إضافة مقدار زيت الذرة إلى مبشور الشمع ثم يُضاف مقدار كلا من زيت جوز الهند، زبدة الشيا ثم يتم مزج المكونات جيدا، بعد ذلك يوضع الوعاء في حمام مائي ساخن حتي يتم ذوبان المكونات وتجانسها مع بعضها البعض، بعد ذلك يُرفع الوعاء بعيدا ثم يُضاف إليه مقدار كلا من زيت الزيتون، زيت الخروع، زيت بذور العنب ثم يتم التقليب جيدا، بعد ذلك يتم وضع المزيج في علبة زجاجية ويتم تركها لمدة ليلة كاملة حتى يتغير قوام المزيج ويصبح كريمي القوام.

يطبق كريم فرد وتنعيم الشعر ليلا على الشعر بالكامل بعد تدليك فروة الرأس جيداً لمدة 3 دقائق، وذلك بواسطة أطراف أصابعك فقط ودون استخدام شئ، قومي بالتأكيد على تغليف خصلات الشعر بالخلطة خصلة خصلة من الجذور وحتى الأطراف، وقومي أيضا بسحبها لأسفل لجعل الشعر انسيابي وتوصيل فائدة الخلطة لكل مكان، ثم يترك الشعر وفي الصباح يتم غسله جيدا، أو يمكنك وضع الكريم على الشعر ويترك لمدة ثلاثة ساعات ثم يتم غسله جيدا بالشامبو والماء الفاتر.