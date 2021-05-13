طريقة عمل طاجن السبيط بالجبنة الموتزريلا في عيد الفطر 2021

يعتبر طاجن السبيط بالجبنة الموتزريلا من اشهى والذ الأطباق المنشرة في السعودية ومصر والأمارات ولبنان ودول الخليج والبلدان العربية، والسبيط يعد من المأكولات البحرية اللذيذة ويتم شرائه من محلات الأسماك أو الهايبر ماركت، ويعتبر هذا الطاجن من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لمذاقه وطعمه الرائع، ومع اقتراب عيد الفطر يفضل تناوله على مائدة العشاء، ويوجد أيضا في هذا الطبق العديد من العناصر الغذائية حيث يوجد به عنصر مهم وهو الفوسفور الذي يعطي الجسم الطاقة حتى نتمتع بصحة جيدة للبدن، ويمكن عمل السبيط أيضا بالمكرونة أو بالجبن الرومي أو مقلي بالزيت، ومن السهل عمل هذا الطاجن في المنزل بخطوات سهلة وبتكلفة أرخص من المطاعم الكبيرة، وسوف نتعرف على خطوات عمل طاجن السبيط بالجبنة الموتزريلا من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات عمل طاجن السبيط بالجبنة الموتزريلا مكونات عمل طاجن السبيط بالجبنة الموتزريلا سوف نتحدث عن مكونات عمل طاجن السبيط بالجبنة الموتزريلا وهى كما يلي:- نصف كيلو من السبيط الطازج.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

بصلة كبيرة مفرومة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

رشه خفيفة من الملح.

ملعقة وسط من بهارات السمك.

ربع كوب من عصير الطماطم.

فلفل الوان اخضر واصفر واحمر مقطع.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الجبنة الموتزريلا.

ربع ملعقة من الكمون المطحون.

فص ثوم مهروس. طريقة عمل السبيط طريقة عمل السبيط سوف نتحدث على طريقة عمل السبيط وهى كالتالي:- نقوم بوضع السبيط في حلة بها ماء ونضعها على نار عالية حتى يتم السلق جيداً ثم نقوم بتقطيعها الى قطع مناسبة. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير السبيط بالجبنة الموتزريلا وهى كالآتي:- نقوم بعمل صوص السبيط نحضر اناء ونضع به الزيت وعصير الطماطم والفلفل الأسود والملح والبصل والثوم والفلفل الألوان المقطع والكمون والكزبرة والبهارات ويتم التقليب جيداً للمكونات السابقة لمدة عشر دقائق حتى يتم عمل الصوص المضبوط. يتم احضار طاجن مناسب ويتم دهنه بالزيت ونضع به السبيط ونسكب فوقه الصوص ثم نقوم برش الجبنة الموتزريلا على الطاجن. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن ثم نقوم بعد ذلك بإدخال الطاجن بالفرن لمدة تتراوح بين عشرون دقيقة الى ثلاثون دقيقة حتى يتحول الطاجن الى اللون المحمر الجذاب. يقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولعائلتك. الوسوم

يعتبر طاجن السبيط بالجبنة الموتزريلا من اشهى والذ الأطباق المنشرة في السعودية ومصر والأمارات ولبنان ودول الخليج والبلدان العربية، والسبيط يعد من المأكولات البحرية اللذيذة ويتم شرائه من محلات الأسماك أو الهايبر ماركت، ويعتبر هذا الطاجن من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لمذاقه وطعمه الرائع، ومع اقتراب عيد الفطر يفضل تناوله على مائدة العشاء، ويوجد أيضا في هذا الطبق العديد من العناصر الغذائية حيث يوجد به عنصر مهم وهو الفوسفور الذي يعطي الجسم الطاقة حتى نتمتع بصحة جيدة للبدن، ويمكن عمل السبيط أيضا بالمكرونة أو بالجبن الرومي أو مقلي بالزيت، ومن السهل عمل هذا الطاجن في المنزل بخطوات سهلة وبتكلفة أرخص من المطاعم الكبيرة، وسوف نتعرف على خطوات عمل طاجن السبيط بالجبنة الموتزريلا من خلال موقع ثقفني ونتمنى بأن تنال إعجابكم. مكونات عمل طاجن السبيط بالجبنة الموتزريلا مكونات عمل طاجن السبيط بالجبنة الموتزريلا سوف نتحدث عن مكونات عمل طاجن السبيط بالجبنة الموتزريلا وهى كما يلي:- نصف كيلو من السبيط الطازج.

ملعقة كبيرة من الفلفل الأسود.

بصلة كبيرة مفرومة.

كوب من الماء.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

رشه خفيفة من الملح.

ملعقة وسط من بهارات السمك.

ربع كوب من عصير الطماطم.

فلفل الوان اخضر واصفر واحمر مقطع.

نصف كوب من الزيت.

نصف كوب من الجبنة الموتزريلا.

ربع ملعقة من الكمون المطحون.

فص ثوم مهروس. طريقة عمل السبيط طريقة عمل السبيط سوف نتحدث على طريقة عمل السبيط وهى كالتالي:- نقوم بوضع السبيط في حلة بها ماء ونضعها على نار عالية حتى يتم السلق جيداً ثم نقوم بتقطيعها الى قطع مناسبة. طريقة التحضير سوف نتعرف على طريقة تحضير السبيط بالجبنة الموتزريلا وهى كالآتي:- نقوم بعمل صوص السبيط نحضر اناء ونضع به الزيت وعصير الطماطم والفلفل الأسود والملح والبصل والثوم والفلفل الألوان المقطع والكمون والكزبرة والبهارات ويتم التقليب جيداً للمكونات السابقة لمدة عشر دقائق حتى يتم عمل الصوص المضبوط. يتم احضار طاجن مناسب ويتم دهنه بالزيت ونضع به السبيط ونسكب فوقه الصوص ثم نقوم برش الجبنة الموتزريلا على الطاجن. يتم تشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تسخن ثم نقوم بعد ذلك بإدخال الطاجن بالفرن لمدة تتراوح بين عشرون دقيقة الى ثلاثون دقيقة حتى يتحول الطاجن الى اللون المحمر الجذاب. يقدم على طبق التقديم وبألف هنا وشفا لكي ولعائلتك.

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