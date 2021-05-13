العباية جزء مهم من دولاب كل بنت فينا، لانه غير انها مرتبطة بشكل وثيق بأجواء رمضان وطبعا استقبال الضيوف والأقارب في العيد ولمشوار صلاة العيد، إلا انها عملية، وبتديكي لوك شيك وإليجانت بأقل مجهود، اعرفي معانا في المقال ده بالصور.. ستايلات مختلفة من عباية رمضان والعيد على موضة 2021

بالصور.. ستايلات مختلفة من عباية رمضان والعيد على موضة 2021

العبايات الموسم ده الحقيقة متألقة والموضه تجنن، جربي البسي عباية من خامة ناعمة زي الشيفون أو الحرير او الساتان بنقشات مختلفة “مخططة أو فلورال هادية”، وممكن تختلف في تفاصيلها زي انها تكون بأكمام واسعة أو تكون عباية من قطعة واحدة أو من قطعتين، ممكن تلبسيها مع شوز وتخليها كاجوال او مع كعب متوسط لعالي زي صندل مفتوح او سليبر مع شنطة بلون مناسب، وطبعا ماتنسيش الاكسسوارات زي النضارة الشمسأو اسورة او انسيال ريق مع خاتم، وطبعا الساعة بتضيف كتير جدا للشكل الاجمالي للعباية.

جربي كمان العبايات بألوان نيود زي درجات البيج الفاتحة والألوان الترابية، بس خدي بالك مايبقاش الـ outfit كله من نفس الدرجة، لكن ممكن تاخدي أكتر من درجة من نفس الللون عشان تعملي لوك رقيق وإليجانت، في ألوان كتير طالعة موضة النسة دي بقوة زي البيجن البينك، المزيج بين الأبيض والأسود وطبعا الأسود السادة، وألوان كتير مختلفة، يعني ببساطة العبايات مابقتش خلاص العبايات السوداء المقفولة بس.

لو قررتي تلبسي عباية مفتوحة أو عباية من قطعتينن خلي الطبقة اللي تحت من نفس طول العباة او اقصر حاجة بسيطة حوالي 2 سم مثلا عن طول العباية الخارجية، وتكون الطبقة اللي تحت او الـ under dress من نفس خامة العباية او من خامة مشابهة، وممكن من القطن طبعا، ويفضل تكون واسعة شوية، ممكن كمان تجربي على بنطلون جينز slim fit او skinny مع تيشرت basic عليه وشوز مناسب من اختيارك. إجمالاً العباية اختيار مناسب جدا للخروجات السريعة او مشوار بالعربية وطبعا لصلاة العيد.

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