طريقة عمل القراقيش بالعجوة : للعيد بطريقة سهلة وبسيطة 2021

تعد طريقة عمل القراقيش بالعجوة ، من اجمل طرق المخبوزات والحلويات التي تقدم في عيد الفطر المبارك، وهي من افضل الحلويات التي يشتهر عملها في الوطن العربي كله، وتحتوي علي عناصر غذائية كبيرة جداً ،ويوجد بها البلح التي يحتوي علي عناصر مفيدة جداً للجسم، ويكثر عمل القراقيش في هذا اليوم ويمكن عملة علي حسب الرغبة في التناول مثل طريقة عمل القراقيش بالملبن وطريقة عمل القراقيش العادي، وكثير من أنواع القراقيش التي نقدمها في العيد سوف نتحدث اليوم من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل القراقيش بالعجوة للعيد بطريقة جديدة وسهلة 2021. مكونات طريقة عمل القراقيش بالعجوة للعيد مكونات طريقة عمل القراقيش بالعجوة للعيد سوف نتعرف علي مكونات القراقيش بالعجوة بطريقة جديدة وهي كالتالي:- 5 أكواب من الدقيق الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوبان من الزيت.

ملعقة ونصف من البيكينج باودر.

كوبان من الزبدة.

ماء دافئ علي حسب الكمية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوبان ونصف من السمسم.

ملعقة من المحلب المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات حشو القراقيش كمية من العجوة علي حسب الكمية.

معلقتين من السمسم.

ملعقة من القرفة المطحونة.

يمكن استخدام السمن البلدي علي حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم اليوم لكم طريقة تحضير عمل القراقيش بالعجوة في العيد بطريقة سهلة وهي كالاتي:- نحضر وعاء عميق ونضع فيه الملح والمحلب والدقيق والبيكينج باودر ، ثم نفتح حفرة وسط المكونات ونضع فيه السمسم. ثم نذوب الزبدة ونضعها علي المكونات السابقة ثم نقلب المكونات جدا باستخدام المعلقة حتي تبرد الزبدة ونحصل علي خليط متجانس ثم نحضر كوب ونضع بداخلة الخميرة الفورية ونضيف القليل من الماء الدافئ، ثم اتركيه بعض الدقائق حتى تتخمر. ثم نستمر في عجن المكونات بعد ان بردت ونعجن باستخدام اليد ونقلبها جيداً حتى تشرب كل الزبدة والزيت ثم نضيف كوب الخميرة علي العجينة. نقوم بعجن المكونات بشكل جيد ومتجانس ومستمر مع إضافة الماء بشكل تدريجي حتي نحصل علي عجينة متماسكة ولينه ولا تلصق. ثم نغطي العجينة اتركيها جانباً لمدة نصف ساعة حتى ترتاح. تحضير حشو القراقيش بالعجوة نخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض العجوة والسمسم والقرفة حتي نحصل علي خليط متجانس. ثم نقطع العجين علي شكل كرات ثم نفردها على شكل دائري أو مستطيل حسب الرغبة، ثم نضع بعض الحشوة بداخله ثم نلف العجينة علي العجوة من حتي يتم تغطيتها بالعجين. ونكرر العملية في باقي الكرات ثم نقطع المستطيل باستخدام السكين، حتي نحصل علي الشكل المناسب والمراد تشكليه حسب رغبتكم ثم نكرر العملية حتى انتهاء الكمية كلها. ثم نحضر صينية مدهونه بالزبدة ونضع بها جميع القراقيش التي قمنا بعملهم ثم نترك الصينية لمدة اربع ساعات على الأقل حتى ترتاح وتتخمر. ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية وننتظر حتي تسخن ونقو بإدخال الصينية ألي الفرن وننتظر حتي تنضج جدا وتتحمر ثم نخرجها من الفرن. ويمكن عملها أيضا دون حشو نهائي ثم نخرجها علي طبق وتقد ويقدم بجانبها الشاي والحليب وتقدم للضيوف بإلف هنا وشفا. الوسوم

تعد طريقة عمل القراقيش بالعجوة ، من اجمل طرق المخبوزات والحلويات التي تقدم في عيد الفطر المبارك، وهي من افضل الحلويات التي يشتهر عملها في الوطن العربي كله، وتحتوي علي عناصر غذائية كبيرة جداً ،ويوجد بها البلح التي يحتوي علي عناصر مفيدة جداً للجسم، ويكثر عمل القراقيش في هذا اليوم ويمكن عملة علي حسب الرغبة في التناول مثل طريقة عمل القراقيش بالملبن وطريقة عمل القراقيش العادي، وكثير من أنواع القراقيش التي نقدمها في العيد سوف نتحدث اليوم من خلال موقع ثقفني عن طريقة عمل القراقيش بالعجوة للعيد بطريقة جديدة وسهلة 2021. مكونات طريقة عمل القراقيش بالعجوة للعيد مكونات طريقة عمل القراقيش بالعجوة للعيد سوف نتعرف علي مكونات القراقيش بالعجوة بطريقة جديدة وهي كالتالي:- 5 أكواب من الدقيق الأبيض الناعم.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

كوبان من الزيت.

ملعقة ونصف من البيكينج باودر.

كوبان من الزبدة.

ماء دافئ علي حسب الكمية.

ملعقة كبيرة من السكر.

كوبان ونصف من السمسم.

ملعقة من المحلب المطحون.

ملعقة صغيرة من الملح. مكونات حشو القراقيش كمية من العجوة علي حسب الكمية.

معلقتين من السمسم.

ملعقة من القرفة المطحونة.

يمكن استخدام السمن البلدي علي حسب الرغبة. طريقة التحضير طريقة التحضير نقدم اليوم لكم طريقة تحضير عمل القراقيش بالعجوة في العيد بطريقة سهلة وهي كالاتي:- نحضر وعاء عميق ونضع فيه الملح والمحلب والدقيق والبيكينج باودر ، ثم نفتح حفرة وسط المكونات ونضع فيه السمسم. ثم نذوب الزبدة ونضعها علي المكونات السابقة ثم نقلب المكونات جدا باستخدام المعلقة حتي تبرد الزبدة ونحصل علي خليط متجانس ثم نحضر كوب ونضع بداخلة الخميرة الفورية ونضيف القليل من الماء الدافئ، ثم اتركيه بعض الدقائق حتى تتخمر. ثم نستمر في عجن المكونات بعد ان بردت ونعجن باستخدام اليد ونقلبها جيداً حتى تشرب كل الزبدة والزيت ثم نضيف كوب الخميرة علي العجينة. نقوم بعجن المكونات بشكل جيد ومتجانس ومستمر مع إضافة الماء بشكل تدريجي حتي نحصل علي عجينة متماسكة ولينه ولا تلصق. ثم نغطي العجينة اتركيها جانباً لمدة نصف ساعة حتى ترتاح. تحضير حشو القراقيش بالعجوة نخلط جميع المكونات مع بعضهم البعض العجوة والسمسم والقرفة حتي نحصل علي خليط متجانس. ثم نقطع العجين علي شكل كرات ثم نفردها على شكل دائري أو مستطيل حسب الرغبة، ثم نضع بعض الحشوة بداخله ثم نلف العجينة علي العجوة من حتي يتم تغطيتها بالعجين. ونكرر العملية في باقي الكرات ثم نقطع المستطيل باستخدام السكين، حتي نحصل علي الشكل المناسب والمراد تشكليه حسب رغبتكم ثم نكرر العملية حتى انتهاء الكمية كلها. ثم نحضر صينية مدهونه بالزبدة ونضع بها جميع القراقيش التي قمنا بعملهم ثم نترك الصينية لمدة اربع ساعات على الأقل حتى ترتاح وتتخمر. ثم نشغل الفرن علي درجة حرارة عالية وننتظر حتي تسخن ونقو بإدخال الصينية ألي الفرن وننتظر حتي تنضج جدا وتتحمر ثم نخرجها من الفرن. ويمكن عملها أيضا دون حشو نهائي ثم نخرجها علي طبق وتقد ويقدم بجانبها الشاي والحليب وتقدم للضيوف بإلف هنا وشفا.

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