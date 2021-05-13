تعرفي على أهم وصفتين لـ الملح لإزالة الشعر بسهولة

وجود الشعر في أي منطقة في الجسم يسبب القلق والإحراج للعديد من النساء، فكل سيدة ترغب في جسم نظيف خالي من الشعر ولكنهم يخافون من تنفيذ هذه الخطوة بسبب الآلام التي تسببها الوسائل التقليدية لإزالة الشعر التي تسبب الالتهاب والاسمرار، ويبحثون دائما عن طريقة طبيعية تمكنهم من إزالة الشعر بكل سهولة وكانت من أفضل الوصفات التي أثبتت فعاليتها هي وصفة الملح لإزالة الشعر.

الملح لإزالة الشعر بسهولة

وصفة يبحث عنها الكثيرين عبر الموقع المختلفة وخاصة بعد تحدث معظم النساء عن تجربتهم الناجحة في استخدام هذه الوصفة لإزالة الشعر من الأماكن المختلفة من الجسم.

وصفات الملح لإزالة الشعر

الملح استخدام لإزالة الشعر في أماكن مختلفة من الجسم مثل الوجه و منطقة العانة ومنطقة تحت الإبط، وسوف نستعرض معكم كل الوصفات الخاص بالملح لإزالة الشعر.

وصفة الملح والكركم لإزالة شعر الوجه

مكونات وصفة الملح والكركم لإزالة شعر الوجه

4 ملاعق من الملح الطعام الناعم.

4 ملاعق من الكركم الخاص بالوصفات.

4 ملاعق من الحليب البارد.

قومي بإحضار اناء عميق وضعي فيه كل من المكونات السابقة وقلبيهم جيدًا حتى تتكون معك عجينة.

قومي بغسل الوجه جيدًا.

ثم قومي بفرد الماسك جيدًا على الوجه بالكامل وتركية فترة حتى يخف تمام.

في الوقت التي تأكدي من جفاف الماسك بشكل تام قومي بفرك الماسك في عكس اتجاه عقارب الساعة.

بإمكانك تكرار هذه الخطوة مرة كل أسبوعين للتخلص من الشعر الوبري الذي يصعب ازالة بطرق التقليدية.

طريقة تحضير وصفة الملح والكركم لإزالة شعر الوجهوصفة الملح لإزالة الشعر من منطقة العانة

مكونات وصفة الملح لإزالة الشعر من منطقة العانة

ملح طعام خشن.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

صابون طبي.

في إناء عميق قومي بخلط كل من المكونات السابقة حتى تحصلي على قوام كريمي متماسك.

قومي بتنظيف هذه المنطقة جيدًا ثم جفيفيها باستخدام فوطة قطنية ناعمة.

افري هذا الماسك على منطقة العانة جيدًا وانتظري لمدة 30 دقيقة حتي يخف تمامًا.

انزع هذا الماسك في اتجاه واحد ومره واحد.

طريقة وصفة الملح لإزالة الشعر من منطقة العانة