طريقة عمل ماسك لتبييض اليدين والقدمين بمكونات طبيعية في البيت

ماسك لتبييض اليدين والقدمين ماسك لكل بنت وسيدة تبحث عن طرق مختلفة لكي تفتح لون اليدين والرجلين، فهذه الوصفات التي سوف نتناولها هي أكثر الوصفات شيوعًا، والتي تعطي نتيجة مرضية لمن يستخدمها.

وصفات مختلفة من ماسك لتبييض اليدين والقدمين

ماسك الحليب

من مميزات الحليب أنه غني بفيتامينات مُفيدة للجلد، ويقوم بتقشير طبقة الجلد الميتة، ويعمل على تبييض البشرة بطريقة طبيعية.

مكونات ماسك الحليب

يتم غسل البشرة جيدًا وتنظيفها.

وضع الحليب على المكان المراد تفتيحه سواء اليدين أو القدمين او غيرها.

يترك لمدة نصف ساعة.

يتم شطفه بالماء.

طريقة استخدام ماسك الحليبماسك الطماطم

الطماطم من أفضل الأشياء التي تساعد على تبييض منطقة اليدين والقدمين، لأنها تعمل على ضبط درجة حموضة البشرة، مما يؤدي إلى عدم ارتفاع نسبة الزيوت بها.

مكونات ماسك الطماطم

نصف كوب عصير طماطم.

2 ملعقة لبن.

تُخلط المكونات معًا جيدًا.

يتم وضع الخليط عل المنطقة المراد تبييضها.

يترك على الجلد لمدة ساعة.

يُشطف بعد ذلك بالماء.

طريقة استخدام ماسك الطماطمماسك الزبادي

الزبادي مثله مثل الحليب بكل فوائده، وبكن مع اختلاف الوقت الذي يترك فيه على البشرة.

مكونات ماسك الزبادي

علبة زبادي متوسطة الحجم.

يتم وضع طبقة سميكة من الزبادي على القدميين أو اليدين.

يترك لمدة عشر دقائق فقط على البشرة.

يفرك الماسك بعد أن يجف.

تُشطف اليدين والقدمين بالماء.

طريقة استخدام مسك الزباديماسك الليمون

الليمون به نسبة عالية من فيتامين سي وج ومضاد جيد للأكسدة، فيعتبر من الأشياء التي تساعد على تبييض اليدين والقدمين والبشرة عمومًا.

عصير ليمون.

عصير خيار.

كمية قليلة من الكركم.

يخلط كل من عصير الليمون والخيار مع الكركم، حتى نحصل على قوام غير سائل.

يوضع هذا الخليط المنطقة المراد تبييضها.

يترك لمدة نصف ساعة.

يُشطف بالماء جيدًا.

مكونات ماسك الليمونطريقة استخدام ماسك الليمون