تبييض الاسنان بعدة طرق طبيعية منزلية وفى اقصر وقت ممكن

تبييض الاسنان من الاشياء التى يهتم بها الجميع، فكل الناس يحبون ان تكون لديهم ابتسامة جذابة مع اسنان ناصعة البياض، فمشكلة اصفرار الاسنان من المشكلات المزعجة للكثير من الناس، وخاصة المدخنين وغيرهم ايضا يعانون من هذه المشكلة التى تفقد الانسان الشعور بالارتياح وهو مبتسم، لذلك يلجأ الكثيرمن الناس استعمال المعجون ولكن فى الكثير من الاحيان لا يعطى نتيجة الابعد وقت كبير، لذلك يلجأ البعض الى الوصفات الطبيعية لحل هذه المشكلة دون ان تترك اثر سلبي على الاسنان، وسوف اقدم لكم من خلال موقع ثقفني مجموعة من الطرق لتبييض الاسنان.

طريقة عصير الليمون والملح

هذه الطريقة تتم بعصر ليمونة ونقوم باضافة القليل من الملح اليه ونعمله ذي المضمضة ونستخدمه بشكل مستمر ونتركه فترة على الاسنان للحصول على نتيجة جيدة.

طريقة قشور الليمون أوالبرتقال

وفى هذه الطريقة نقوم بفرك الاسنان من الداخل بقشر الليمون او البرتقال فهو مفيد جدا فى التبييض.

طريقة بيكربونات الصودا والماء

حيث يتم خلط ملعقة من بيكربونات الصودا على كوب من الماء والتمضمض بهذا المحلول.

طريقة عسل النحل

نقوم بوضع شوية من العسل على فرشاة الاسنان ونمزجها مع معجون الاسنان وندعك بها الاسنان من فترة لاخرى.

طريقة غسل الفم اسبوعيا بماء الاكسجين

نغسل الفم كل اسبوع بماء الاكسجين حتى نحصل على نتيجة جيدة ولكن لا نسرف فى استخدامه لانه مضر بالاسنان عند الافراط به.

طريقة المريمية والملح

يكون ذلك عن طريق وضع اوراق المريمية والملح فى وعاء ونطحن الاوراق ثم نضعها فى فرن دافئ حتى تصبح صلبة وبعد ذلك نطحنها حتى تصبح كالبودرة ويتم فرك الاسنان بها يوميا.

طريقة النعناع

نقوم بطحن اوراق النعناع واضافة بعض الزيت عليه ونستخدم هذا المزيج فى دهن الاسنان يوميا.

طريقة اوراق الغار

حيث يتم طحن اوراق الغار واضافة قشر البرتقال اليها ونقوم بدهن الاسنان بها بشكل يومى.

طريقة زيت الزيتون

زيت الزيتون له فوائد كثيرة للجسم كل وهومفيد ايضا فى الحفاظ على الاسنان وتقويتها، لذلك نقوم بفرك الاسنان بقطنة مغموسة فى زيت الزيتون او نضع الفرشاة فى زيت الزيتون ونفرك بها الاسنان ونغسل الاسنان بعدها.

طريقة الفحم الطبى

نقوم بفرك الاسنان بحفنة من الفحم مرتين فى اليوم باستمرار ويمكنك الحصول على نتيجة مبهرة بعد شهرمن استخدامها.

طريقة خل التفاح

يعمل خل التفاح على علاج اصفرار الاسنان لانه يحتوى على الاحماض التى تساعد فى تبييض الاسنان بطريقة طبيعية وسهلة جدا،وفيه نقوم بخلط 1/2 ملعقة صغيرة من خل التفاح مع كوب من الماء ونعمل به مضمضة او غرغرة للاسنان والفم وبعد ذلك نقوم بغسل الاسنان بالمعجون العادى الخاص بك وتكرر هذه الوصفة مرتين فى الاسبوع.

اتمنى تكون الوصفات عند حسن ظنكم وتجربوها وتدعولى وبالف صحة وعافية.