أعملي سلطة الرنجه الشهية بالطحينة في العيد بسهولة في المنزل

سلطة الرنجه تعد ضمن طرق عمل الرنجة التي يحبها الجميع، وتشتهر بقدوم عيد الفطر المبارك، حيث تعتبر الرنجة أحد أشكال الاحتفالات بعيد الفطر المبارك، فكثير من الأشخاص يكتفوا بتناولها كوجبة غذائية رئيسية في أيام العيد، والجدير بالذكر أنها تتميز بالمذاق اللذيذ الشهي بالإضافة إلى أن لها فوائد صحية عديدة، لهذا يحرص الجميع على تناولها باختلاف طرق عملها.

أسهل طريقة لسلطة الرنجه

كما ذكرنا أن سلطة الرنجه لها العديد من طرق التحضير، ومن أمثلة هذه الطرق نجد :

مكونات سلطة الرنجه

نصف كيلو رنجة.

طماطم مقطعة لمكعبات.

ثمرة واحدة فلفل رومي.

كمية مناسبة من البصل الأخضر.

بصل أبيض حسب الرغبة.

ملعقة طحينة كبيرة.

زيت.

خل.

نبدأ بتقطيع البصل الأخضر والأبيض على هيئة مكعبات.

ثم نقطع المكونات التالية : الفلفل، الطماطم، الفلفل الرومي لمكعبات حجمها صغير.

بعد ذلك نخرج كل الشوك من الرنجة، ونقطعها لقطع صغيرة.

ثم نضع كل من : الخل مع الطحينة على الرنجة ونقلبهم جيداً، ثم نضيف لها البصل والفلفل المقطعين.

ونضعها في أطباق التقديم مع الخبز، وبألف هنا وشفا.

طريقة تحضير سلطة الرنجهطريقة عمل سلطة الرنجه في الخلاط

تعد هذه الطريقة أحد طرق عمل سلطة الرنجه في المنزل بكل سهولة كما يلي :

المكونات

نصف كيلو رنجة.

ملعقتان طحينة.

ثمرة طماطم مقطعة لمكعبات.

فلفل حار مقطع.

ثمرتان ليمون.

ملعقة شطة صغيرة.

ملعقة كمون صغيرة.

بصلة صغيرة مقطعة.

ملعقتان خل كبيرتان.

زيت.

نبدأ بسلق الرنجة في ماء مغلي لمدة خمس دقائق على النار.

ثم نخلي الرنجة جيداً من أي شوك بها وفي الجلد، ثم نقطعها لقطع حجمها صغير.

بعد ذلك نقطع كل من : البصل، الطماطم، الفلفل لمكعبات ونضيف لهم كمون وشطة.

ثم نضع كافة المكونات في خلاط كهربي ونضيف لهم الرنجة، ثم الطحينة ونخفقهم مع بعض جيداً.

ثم نضعها في أطباق التقديم، ونضيف الليمون والزيت على الوجه وتقدم بألف هنا.

طريقة التحضير