اعملي ستايل جديد باستخدام صبغة الشعر باللون الأحمر بمكونات طبيعية

يعتبر اللون الأحمر من اكثر الألوان الجريئة في عالم صبغات الشعر حيث ان صبغ الشعر باللون الظاحمر يكون بإحدى طريقتين إما بالصبغات الكيماوية او باستخدام الحنة الطبيعية، واختيار اللون الأحمر لصبغة الشعر يحتاج الي تفكير فهو كما ذكرنا لون جرئ جداً كما يناسب البشرة البيضاء قبل البشرة السمراء، فنجد أن الحصول علي صبغة شعر أحمر كرزي او أحمر توتي او أحمر رماني هو اختيار رائع وموفق للتألق في وسط الجميع، حيث ان صبغة الشعر الحمراء دليل علي الانوثة والجمال وهو أيضاً اللون المفضل للنجمات، ويحتاج الشعر الأسود الي عدة اعتبارات عند محاولة صبغه باللون الاحمر، ومعنا تعلمي كيفية صبغ شعرك للأحمر دون كيماويات أو مشقر. مكونات صبغة الشعر باللون الأحمر فرشاة.

ماء دافئ للعجن.

قفازات من البلاستيك.

حناء حسب طول شعرك.

عصير بنجر.

فازلين.

وعاء من البلاستيك.

خل. طريقه تحضير صبغة الشعر باللون الأحمر نقوم باختيار درجة الصبغة الحمراء التي تناسبك من كتالوج ألوان صبغات الشعر لكي تقومي بتطبيقها بطريقة طبيعية حيث أن هناك عده درجات من اللون الأحمر مثل الأحمر الفاتح والأحمر البرغندي والأحمر التوتي والأحمر الرماني وغيرها من الألوان الأخري.

ثم نقوم بخلط الحناء مع الماء الدافي وعصير البنجر والخل في وعاء كبير من البلاستيك فإذا كان الشعر طويلاً يحتاج إلي كمية كبيرة من الحناء وإذا كان الشعر قصيراً فسيحتاج إلى كمية صغيرة.

قبل وضع الصبغة نترك الشعر جافاً ثم وضع الفازلين حول الأذنين وعلي الوجه لحمايتهم من آثار الصبغة.

ثم نقوم بتقسيم الشعر إلي أقسام ثم نأخذ خصل عريضة ثم نضع الحناء من الأسفل إلي الأعلي بإستخدام الفرشاة.

نترك الحناء لمده 4 ساعات ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو ثم استخدام البلسم ليصبح رطباً. مكونات صبغة الشعر باللون الأحمرطريقه تحضير صبغة الشعر باللون الأحمر الوسوم

يعتبر اللون الأحمر من اكثر الألوان الجريئة في عالم صبغات الشعر حيث ان صبغ الشعر باللون الظاحمر يكون بإحدى طريقتين إما بالصبغات الكيماوية او باستخدام الحنة الطبيعية، واختيار اللون الأحمر لصبغة الشعر يحتاج الي تفكير فهو كما ذكرنا لون جرئ جداً كما يناسب البشرة البيضاء قبل البشرة السمراء، فنجد أن الحصول علي صبغة شعر أحمر كرزي او أحمر توتي او أحمر رماني هو اختيار رائع وموفق للتألق في وسط الجميع، حيث ان صبغة الشعر الحمراء دليل علي الانوثة والجمال وهو أيضاً اللون المفضل للنجمات، ويحتاج الشعر الأسود الي عدة اعتبارات عند محاولة صبغه باللون الاحمر، ومعنا تعلمي كيفية صبغ شعرك للأحمر دون كيماويات أو مشقر. مكونات صبغة الشعر باللون الأحمر فرشاة.

ماء دافئ للعجن.

قفازات من البلاستيك.

حناء حسب طول شعرك.

عصير بنجر.

فازلين.

وعاء من البلاستيك.

خل. طريقه تحضير صبغة الشعر باللون الأحمر نقوم باختيار درجة الصبغة الحمراء التي تناسبك من كتالوج ألوان صبغات الشعر لكي تقومي بتطبيقها بطريقة طبيعية حيث أن هناك عده درجات من اللون الأحمر مثل الأحمر الفاتح والأحمر البرغندي والأحمر التوتي والأحمر الرماني وغيرها من الألوان الأخري.

ثم نقوم بخلط الحناء مع الماء الدافي وعصير البنجر والخل في وعاء كبير من البلاستيك فإذا كان الشعر طويلاً يحتاج إلي كمية كبيرة من الحناء وإذا كان الشعر قصيراً فسيحتاج إلى كمية صغيرة.

قبل وضع الصبغة نترك الشعر جافاً ثم وضع الفازلين حول الأذنين وعلي الوجه لحمايتهم من آثار الصبغة.

ثم نقوم بتقسيم الشعر إلي أقسام ثم نأخذ خصل عريضة ثم نضع الحناء من الأسفل إلي الأعلي بإستخدام الفرشاة.

نترك الحناء لمده 4 ساعات ثم نقوم بغسل الشعر بالماء والشامبو ثم استخدام البلسم ليصبح رطباً. مكونات صبغة الشعر باللون الأحمرطريقه تحضير صبغة الشعر باللون الأحمر

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