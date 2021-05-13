السر الخفي وراء الطعم المذهل لـ بسبوسة الحلواني بقوام رملي

بسبوسة الحلواني من الحلويات المفضلة لدى الجميع بسبب قوامها الطري و خفتها على المعدة، فهي توضع بصورة أساسية على أي سفرة رمضانية، لكن بعض النساء يعتقدن أن هناك سر خفي وراء بسبوسة الحلواني يضعهم في حالة من القلق ويعرضون عن إعدادها في المنزل، لكنا اليوم توصلنا الى هذا السر الي يمكنك من إعدادها في المنزل بكل سهولة .

بسبوسة الحلواني

عنوان يظهر بصورة يومية على محركات البحث المختلفة من قبل الملايين من النساء اللواتي يفضلن اعداد الحلويات في المنزل، فالجميع يريد معرفة السر وراء المذاق الرائع والقوام الطري بسبوسة الحلواني، فإذا كنتِ من هؤلاء الباحثين عن السر فتابعو معنا حديثا عن أفضل طريقة لإعداد بسبوسة الحلواني والسر الخافي وراءها.

نصف كيلو من دقيق السميد.

4 ملاعق كبيرة من جوز الهند المبشور.

نصف كوب من السمن البلدي.

كوب من الحليب.

كوب من السكر الأبيض الناعم.

ملعقة من عسل الجلوكوز.

كوب ونصف من السكر.

2 كوب من الماء.

باكت فانيليا.

عصرة من عصير الليمون الفرش.

ملعقة من السمن البلدي.

في إناء عميق قومي بوضع السكر والماء على نار هادئة.

عند بدء الغليان قومي بوضع باقي المكونات وقلبيهم جيدًا واتركي الخليط حتى يهدأ.

في إناء عميق قومي بوضع السكر و الدقيق وعسل الجلوكوز ومبشور جوز الهند وقلبيهم جيدًا.

قومي بوضع مقدار السمن على خليط مع استمرار التقليب.

قومي بإضافة الدقيق بصورة تدريجه مع التقليب الجيد حتى تتكون معاكِ عجينة ناعمة.

قومي بتجهيز الصينة الخاصة بالبسبوسة ويفضل ان يكون مقاس 24 وادهنيها جيدًا بالسمن من جميع الاطراف.

سوى العجينة جيدًا من خلال الضغط البسيط عليها ثم ابدئي في تقطيعها بالشكل المناسب اليكِ.

ادخلي الصينية على فرن حرارته مرتفعة لمدة 20 دقيقة.

عند التأكد من إتمام النضج قومي بإخراج الصينية واسكبي عليها الشربات.

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