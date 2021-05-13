طريقة عمل الفسيخ بطريقة صحية خطوة بخطوة بأسرار أشهر المحلات

طريقة عمل الفسيخ , تظن بعض السيدات أنها لن تستطيع أن تقوم بتحضير بعض الأكلات في البيت، مثل الفسيخ الذي قد تجده من المستحيل تحضيره في البيت، ظنًا منها أنه يحتاج للمرور بخطوات صعبة، لا يمكن القيام بها كما يجب أن يكون، لذا قررنا أن نخوض هذا التحدي اليوم ونقدم لكِ سيدتى طريقة عمل الفسيخ فى البيت، بكل الأسرار التي تجعلك تحضرينه في البيت بطعم ومذاق رائع، وبملح مضبوط وبخطوات بسيطة من السهل على كل السيدات القيام بها والحصول على فسيخ رائع مثل الجاهز بالضبط. طريقة عمل الفسيخ طريقة عمل الفسيخ المكونات كيلو من السمك البوري.

نصف كيلو من الملح الخشن.

ملعقتان كبيرتان من الشطة.

قطعة من القماش.

6 أكياس نظيفة. طريقة التحضير أحضري السمك وضعيه في مصفاة وأسفلها وعاء عميق واتركيه لمدة 12 ساعة.

يفضل أن تتركيه في مكان دافئ يمكن الفرن بدون إشعاله.

امزجي الشطة والملح معًا وضعي الخليط في خياشيم السمك بعد مرور الوقت المطلوب.

احرصي على تغليف السمك بالملح والشطة بشكل محكم ثم ضعي السمك في الأكياس واحد تلو الآخر.

احرصي في كل مرة تضعي فيها السمك أن تقومين بإغلاق الكيس جيدًا.

اربطي الكيس في آخر مرة واتركيه لمدة ثلاثة أيام بدون تقليب

ثم اتركيه لمدة 10 أيام مع التقليب مرة واحدة في اليوم.

بعد ذلك يمكنك تنظيف الفسيخ بالطريقة المعتادة وتقديمه مع الليمون والبصل والخل. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل الفسيخ الشيف هالة فهمي الوصفة الثانية: طريقة عمل الفسيخ الشيف هالة فهمي المكونات كيلو من السمك البوري.

مقدار متساوي من الملح الخشن والشطة. طريقة التحضير اغسلي السمك جيدًا من الخارج واتركيه حتى يجف تمامًا.

افتحي الخياشيم وضعي به الملح + الشطة جيدًا.

ضعي كل سمكة في كيس محكم ويفضل وضعه في أكثر من كيس.

تأكدي من إخراج كل الهواء بالكيس ثم لفي على الكيس من الخارج شريط لاصق بإحكام.

تخلصي من كل السمك بنفس الطريقة السابقة على أن يتم وضع كل سمكة في ثلاثة أكياس وملفوفة بالشريط اللاصق.

اتركي السمك في برطمان كبير وضعه في مكان جاف بعيدًا عن الحرارة أو الشمس.

اتركيه لمدة أسبوعين كاملين، ولا تفتحي عليه إطلاقًا بعدها سيصبح الفسيخ جاهز للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الفسيخ , تظن بعض السيدات أنها لن تستطيع أن تقوم بتحضير بعض الأكلات في البيت، مثل الفسيخ الذي قد تجده من المستحيل تحضيره في البيت، ظنًا منها أنه يحتاج للمرور بخطوات صعبة، لا يمكن القيام بها كما يجب أن يكون، لذا قررنا أن نخوض هذا التحدي اليوم ونقدم لكِ سيدتى طريقة عمل الفسيخ فى البيت، بكل الأسرار التي تجعلك تحضرينه في البيت بطعم ومذاق رائع، وبملح مضبوط وبخطوات بسيطة من السهل على كل السيدات القيام بها والحصول على فسيخ رائع مثل الجاهز بالضبط. طريقة عمل الفسيخ طريقة عمل الفسيخ المكونات كيلو من السمك البوري.

نصف كيلو من الملح الخشن.

ملعقتان كبيرتان من الشطة.

قطعة من القماش.

6 أكياس نظيفة. طريقة التحضير أحضري السمك وضعيه في مصفاة وأسفلها وعاء عميق واتركيه لمدة 12 ساعة.

يفضل أن تتركيه في مكان دافئ يمكن الفرن بدون إشعاله.

امزجي الشطة والملح معًا وضعي الخليط في خياشيم السمك بعد مرور الوقت المطلوب.

احرصي على تغليف السمك بالملح والشطة بشكل محكم ثم ضعي السمك في الأكياس واحد تلو الآخر.

احرصي في كل مرة تضعي فيها السمك أن تقومين بإغلاق الكيس جيدًا.

اربطي الكيس في آخر مرة واتركيه لمدة ثلاثة أيام بدون تقليب

ثم اتركيه لمدة 10 أيام مع التقليب مرة واحدة في اليوم.

بعد ذلك يمكنك تنظيف الفسيخ بالطريقة المعتادة وتقديمه مع الليمون والبصل والخل. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل الفسيخ الشيف هالة فهمي الوصفة الثانية: طريقة عمل الفسيخ الشيف هالة فهمي المكونات كيلو من السمك البوري.

مقدار متساوي من الملح الخشن والشطة. طريقة التحضير اغسلي السمك جيدًا من الخارج واتركيه حتى يجف تمامًا.

افتحي الخياشيم وضعي به الملح + الشطة جيدًا.

ضعي كل سمكة في كيس محكم ويفضل وضعه في أكثر من كيس.

تأكدي من إخراج كل الهواء بالكيس ثم لفي على الكيس من الخارج شريط لاصق بإحكام.

تخلصي من كل السمك بنفس الطريقة السابقة على أن يتم وضع كل سمكة في ثلاثة أكياس وملفوفة بالشريط اللاصق.

اتركي السمك في برطمان كبير وضعه في مكان جاف بعيدًا عن الحرارة أو الشمس.

اتركيه لمدة أسبوعين كاملين، ولا تفتحي عليه إطلاقًا بعدها سيصبح الفسيخ جاهز للتقديم. طريقة التحضير

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