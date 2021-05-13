تعلمي طرقتين لعمل الفراخ المقرمشة في المنزل بالخطوات بطرق مميزة

تعتبر الفراخ المقرمشة من الأطباق الشهية التي تقدم بجانب الأرز أو المعكرونة على مائدة الطعام وبالتحديد في شهر رمضان الكريم، وهذا الطبق مفضل عند الكبار والأطفال، لهذا نجد أن الفراخ المقرمشة لها أكثر من طريقة تختلف باختلاف بعض المكونات، وتتميز هذه الوصفة بالعناصر الغذائية التي توجد فيها والسعرات الحرارية. طريقة عمل الفراخ المقرمشة طريقة عمل الفراخ المقرمشة يمكن عمل الفراخ المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة كما يلي : مكونات الفراخ المقرمشة فرخة كاملة مقطعة لـ 8 أجزاء.

بيضة واحدة.

كوب زبادي.

مقدار نصف كوب دقيق.

ملح وفلفل أسود.

مقدار ربع ملعقة شطة صغيرة. طريقة تحضير الفراخ المقرمشة نغسل الدجاج جيداً باستخدام الماء والملح.

ثم نخلط الزبادي مع البيض ونقلبهم جيداً.

ثم نتبل الدجاج بالفلفل الأسود مع الشطة.

ثم نتبل الدجاج بالخلطة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتشرب الخلطة.

بعد ذلك نضع الفراخ في الدقيق لتتغطى من كافة الاتجاهات.

وبعدها نضع مقلاة بها زيت غزير على النار ونتركه ليسخن.

نترك الدجاج ليتحمر من جانبيه ويكون لونه ذهبي ومقرمش.

بعد ذلك نصفي الدجاج من الزيت ونضعه في طبق التقديم ويقدم ساخناً وبألف هنا وشفا. الفراخ المقرمشة بالشوفان طريقة تحضير الفراخ المقرمشةالفراخ المقرمشة بالشوفان من ضمن وصفات الدجاج المقرمش وصفة الدجاج المقرمش بالشوفان، وتكون هذه الوصفة كالتالي : المكونات نصف كيلو صدور دجاج.

كوب شوفان.

ملعقتان من الدقيق.

ملعقة بهارات كبيرة.

ملعقة ثوم بودرة كبيرة.

ملعقة بصل بودرة.

بيضة واحدة مخفوقة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير نقطع الدجاج على هيئة أصابع طويلة.

ثم نضيف لها الدقيق مع البهارات، ونتبلها بالملح وبالفلفل الأسود ونقلب كافة المكونات مع بعضها جيداً.

ثم نضيف بعد ذلك البصل البودر والثوم البودر ونقلبهم.

بعد ذلك نطحن الشوفان ويتبل بالثوم البودر والبصل البودر.

ثم نخفق البيض ونتبله بالملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك نضع الفراخ في خليط البيض السابق وبعدها نضعها في الشوفان.

نحضر مقلاة بعد ذلك على النار ونضع بها الزيت ليسخن ونحمر بها الدجاج، وتقدم بألف هنا وشفا. المكوناتطريقة التحضير الوسوم

تعتبر الفراخ المقرمشة من الأطباق الشهية التي تقدم بجانب الأرز أو المعكرونة على مائدة الطعام وبالتحديد في شهر رمضان الكريم، وهذا الطبق مفضل عند الكبار والأطفال، لهذا نجد أن الفراخ المقرمشة لها أكثر من طريقة تختلف باختلاف بعض المكونات، وتتميز هذه الوصفة بالعناصر الغذائية التي توجد فيها والسعرات الحرارية. طريقة عمل الفراخ المقرمشة طريقة عمل الفراخ المقرمشة يمكن عمل الفراخ المقرمشة بخطوات سهلة وبسيطة كما يلي : مكونات الفراخ المقرمشة فرخة كاملة مقطعة لـ 8 أجزاء.

بيضة واحدة.

كوب زبادي.

مقدار نصف كوب دقيق.

ملح وفلفل أسود.

مقدار ربع ملعقة شطة صغيرة. طريقة تحضير الفراخ المقرمشة نغسل الدجاج جيداً باستخدام الماء والملح.

ثم نخلط الزبادي مع البيض ونقلبهم جيداً.

ثم نتبل الدجاج بالفلفل الأسود مع الشطة.

ثم نتبل الدجاج بالخلطة ونضعها في الثلاجة لمدة ساعة حتى تتشرب الخلطة.

بعد ذلك نضع الفراخ في الدقيق لتتغطى من كافة الاتجاهات.

وبعدها نضع مقلاة بها زيت غزير على النار ونتركه ليسخن.

نترك الدجاج ليتحمر من جانبيه ويكون لونه ذهبي ومقرمش.

بعد ذلك نصفي الدجاج من الزيت ونضعه في طبق التقديم ويقدم ساخناً وبألف هنا وشفا. الفراخ المقرمشة بالشوفان طريقة تحضير الفراخ المقرمشةالفراخ المقرمشة بالشوفان من ضمن وصفات الدجاج المقرمش وصفة الدجاج المقرمش بالشوفان، وتكون هذه الوصفة كالتالي : المكونات نصف كيلو صدور دجاج.

كوب شوفان.

ملعقتان من الدقيق.

ملعقة بهارات كبيرة.

ملعقة ثوم بودرة كبيرة.

ملعقة بصل بودرة.

بيضة واحدة مخفوقة.

ملح وفلفل أسود. طريقة التحضير نقطع الدجاج على هيئة أصابع طويلة.

ثم نضيف لها الدقيق مع البهارات، ونتبلها بالملح وبالفلفل الأسود ونقلب كافة المكونات مع بعضها جيداً.

ثم نضيف بعد ذلك البصل البودر والثوم البودر ونقلبهم.

بعد ذلك نطحن الشوفان ويتبل بالثوم البودر والبصل البودر.

ثم نخفق البيض ونتبله بالملح والفلفل الأسود.

بعد ذلك نضع الفراخ في خليط البيض السابق وبعدها نضعها في الشوفان.

نحضر مقلاة بعد ذلك على النار ونضع بها الزيت ليسخن ونحمر بها الدجاج، وتقدم بألف هنا وشفا. المكوناتطريقة التحضير

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