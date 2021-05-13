طريقه عمل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومة بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير ويمكن أن تقدم كوجبه رئيسيه بجانب اللحمة المشوية على الفحم أو العديد من المقبلات ألذيذة مثل كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا وتختلف طريقه التحضير والحشو للازانيا حيث يمكن عمل اللازانيا بالخضار أو الفراخ . مكونات عمل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومة شرائح لازانيا .

نصف كيلو من اللحم المفروم .

عدد 2 بصله مفرومه ناعه .

2 فص ثوم مفروم ناعم .

100غرام من الجبن الموزاريلا .

100 جرام من الجبن البارميزان .

عدد 4 حبات طماطم صلصلة .

ملعقه كبيره صلصلة بوريه .

2 ملعقه زبده .

نصف معلقه صغيره ريحان .

نصف ملعقة صغيره اوريجانو .

نصف ملعقه صغيره من القرفة .

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ورشة ملح .

مكعب ماجي .

كوب دقيق مع لتر حليب للبشاميل .

250 غرام من الزبدة .

نصف ملعقه ملح صغيره ونصف ملعقه فلفل اسود للبشاميل . طريقه تحضير عمل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومة نبدأ بتحضير البشاميل نضع حله علي النار ونضع بها الزبدة مع ملعقه زيت ونضيف الدقيق ونقلب جيدا ونضيف الحليب حتي يصبح الخليط متجانس نضيف مكعب الماجي والملح والفلفل ألأسود ونغلق النار .

نقوم بتحضير حشو اللازانيا نضع طاسة علي النار ونضيف الزبدة ومعلقه زيت حتي تذوب الزبدة نضيف البصل والثوم ونقلب جيدا يضاف اللحم ويتم التقليب حتى يتغير لون اللحمة ونضيف رشه من الملح مع نصف ملعقه من الفلفل الأسود والقرفة ثم نضيف صلصلة الطماطم والبورية وكوب من المياه وتترك حتي تنضج اللحمة جيدا وترفع من علي النار .

نحضر صينية الفرن ونضع طبقه من البشاميل ثم طبقه من شرائح اللازانيا ثم طبقه من الحشوة ورشة ريحان ورشة اوريجانو ثم طبقه من البشاميل وطبقه من الجبن الموزاريلا ثم الشرائح وهكذا تكرر العملية حتي انتهاء الكميه رشه من الجبن بارميزان علي الوجه وتدخل الفرن لمدة نصف ساعه تقريبا . مكونات عمل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومةطريقه تحضير عمل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومة الوسوم

طريقه عمل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومة بطريقه سهله وبسيطه وسريعه التحضير ويمكن أن تقدم كوجبه رئيسيه بجانب اللحمة المشوية على الفحم أو العديد من المقبلات ألذيذة مثل كرات البطاطس بالجبن الموزاريلا وتختلف طريقه التحضير والحشو للازانيا حيث يمكن عمل اللازانيا بالخضار أو الفراخ . مكونات عمل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومة شرائح لازانيا .

نصف كيلو من اللحم المفروم .

عدد 2 بصله مفرومه ناعه .

2 فص ثوم مفروم ناعم .

100غرام من الجبن الموزاريلا .

100 جرام من الجبن البارميزان .

عدد 4 حبات طماطم صلصلة .

ملعقه كبيره صلصلة بوريه .

2 ملعقه زبده .

نصف معلقه صغيره ريحان .

نصف ملعقة صغيره اوريجانو .

نصف ملعقه صغيره من القرفة .

نصف ملعقه صغيره من الفلفل الأسود ورشة ملح .

مكعب ماجي .

كوب دقيق مع لتر حليب للبشاميل .

250 غرام من الزبدة .

نصف ملعقه ملح صغيره ونصف ملعقه فلفل اسود للبشاميل . طريقه تحضير عمل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومة نبدأ بتحضير البشاميل نضع حله علي النار ونضع بها الزبدة مع ملعقه زيت ونضيف الدقيق ونقلب جيدا ونضيف الحليب حتي يصبح الخليط متجانس نضيف مكعب الماجي والملح والفلفل ألأسود ونغلق النار .

نقوم بتحضير حشو اللازانيا نضع طاسة علي النار ونضيف الزبدة ومعلقه زيت حتي تذوب الزبدة نضيف البصل والثوم ونقلب جيدا يضاف اللحم ويتم التقليب حتى يتغير لون اللحمة ونضيف رشه من الملح مع نصف ملعقه من الفلفل الأسود والقرفة ثم نضيف صلصلة الطماطم والبورية وكوب من المياه وتترك حتي تنضج اللحمة جيدا وترفع من علي النار .

نحضر صينية الفرن ونضع طبقه من البشاميل ثم طبقه من شرائح اللازانيا ثم طبقه من الحشوة ورشة ريحان ورشة اوريجانو ثم طبقه من البشاميل وطبقه من الجبن الموزاريلا ثم الشرائح وهكذا تكرر العملية حتي انتهاء الكميه رشه من الجبن بارميزان علي الوجه وتدخل الفرن لمدة نصف ساعه تقريبا . مكونات عمل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومةطريقه تحضير عمل اللازانيا بالبشاميل واللحمة المفرومة

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