طريقة عمل الترمس المر فاطمة أبو حاتي بالخطوات لاحلى تسالي في العيد

طريقة عمل الترمس المر , الترمس هو أحد أنواع التسالي التي يمكن تحضيرها في كل وقت، ولكنه يتم تحضيره خصيصًا أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وبالرغم من أنه يتميز بطعمه الشهي واللذيذ، إلا أنه يحتوي على عناصر أساسية، وفيتامينات تساعد في تعزيز الصحة، مما يجعله أفضل أنواع التسالي الصحية التي يمكن تناولها بدون الخوف من الزيادة في الوزن، أو أنه يؤثر على الصحة بشكل سلبي، ويوجد نوعان من الترمس هو الحلو والمر، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على طريقة عمل الترمس المر في خطوات بسيطة وبعدة طرق مختلفة وكلها مضمونة 100%. طريقة عمل الترمس المر فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الترمس المر فاطمة أبو حاتي المكونات كوبان من الترمس.

ماء بكمية كافية.

كوب من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الشطة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكمون.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الملح.

شرائح ليمون. طريقة التحضير احضري الترمس وقومي بوضع المياه الكافية له حتى تغطيه بالكامل.

اتركيه منقوع لمدة 4 ساعات على الأقل للتخلص من المرارة.

تخلص من المياه وضعي الترمس في وعاء معدني + ماء كافي + شرائح الليمون + الكمون + الشطة + الملح + عصير الليمون وارفعيه على النار حتى تمام الغليان وحتى يصبح الترمس ناضج تمامًا.

اتركي الترمس على النار حتى يصبح ناضج وطري وبين الحين والآخر اختبري الترمس.

صفيه من الماء ومن الشوائب تمامًا، ثم انقلي الترمس في وعاء عميق به ماء مغلي.

ثم احتفظي بالوعاء في الثلاجة وعند التقديم صفي القليل من الترمس ورشي على الوجه البهارات وعصير الليمون حسب الرغبة. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل الترمس المر الشيف حسن الوصفة الثانية: طريقة عمل الترمس المر الشيف حسن المكونات نصف كيلو من الترمس المغسول.

لتران من الماء.

20 جرام من الملح.

20 جرام من الشطة.

20 جرام من الكمون.

10 جرام من الملح.

100 جرام من عصير الليمون.

250 مللي من الماء. طريقة التحضير مبدئيًا يتم نقع الترمس في الماء لمدة ثلاثة أيام مع تغييرها في كل يوم.

ثم يصفى الترمس ويوضع مع الماء في وعاء عميق واتركيه على النار حتى تمام النضج.

في وعاء آخر ضعي 250 مللي من الماء + الملح + الشطة + الكمون + عصير الليمونّ وبعد أن يصبح الترمس ناضج ضعيه فيها.

ضعي الترمس في الثلاجة لمدة ساعتين ثم يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل الترمس المر , الترمس هو أحد أنواع التسالي التي يمكن تحضيرها في كل وقت، ولكنه يتم تحضيره خصيصًا أثناء الاحتفال بعيد الفطر، وبالرغم من أنه يتميز بطعمه الشهي واللذيذ، إلا أنه يحتوي على عناصر أساسية، وفيتامينات تساعد في تعزيز الصحة، مما يجعله أفضل أنواع التسالي الصحية التي يمكن تناولها بدون الخوف من الزيادة في الوزن، أو أنه يؤثر على الصحة بشكل سلبي، ويوجد نوعان من الترمس هو الحلو والمر، وفي خلال هذا المقال سنتعرف سويًا على طريقة عمل الترمس المر في خطوات بسيطة وبعدة طرق مختلفة وكلها مضمونة 100%. طريقة عمل الترمس المر فاطمة أبو حاتي طريقة عمل الترمس المر فاطمة أبو حاتي المكونات كوبان من الترمس.

ماء بكمية كافية.

كوب من عصير الليمون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الشطة.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الكمون.

ثلاثة ملاعق صغيرة من الملح.

شرائح ليمون. طريقة التحضير احضري الترمس وقومي بوضع المياه الكافية له حتى تغطيه بالكامل.

اتركيه منقوع لمدة 4 ساعات على الأقل للتخلص من المرارة.

تخلص من المياه وضعي الترمس في وعاء معدني + ماء كافي + شرائح الليمون + الكمون + الشطة + الملح + عصير الليمون وارفعيه على النار حتى تمام الغليان وحتى يصبح الترمس ناضج تمامًا.

اتركي الترمس على النار حتى يصبح ناضج وطري وبين الحين والآخر اختبري الترمس.

صفيه من الماء ومن الشوائب تمامًا، ثم انقلي الترمس في وعاء عميق به ماء مغلي.

ثم احتفظي بالوعاء في الثلاجة وعند التقديم صفي القليل من الترمس ورشي على الوجه البهارات وعصير الليمون حسب الرغبة. طريقة التحضير الوصفة الثانية: طريقة عمل الترمس المر الشيف حسن الوصفة الثانية: طريقة عمل الترمس المر الشيف حسن المكونات نصف كيلو من الترمس المغسول.

لتران من الماء.

20 جرام من الملح.

20 جرام من الشطة.

20 جرام من الكمون.

10 جرام من الملح.

100 جرام من عصير الليمون.

250 مللي من الماء. طريقة التحضير مبدئيًا يتم نقع الترمس في الماء لمدة ثلاثة أيام مع تغييرها في كل يوم.

ثم يصفى الترمس ويوضع مع الماء في وعاء عميق واتركيه على النار حتى تمام النضج.

في وعاء آخر ضعي 250 مللي من الماء + الملح + الشطة + الكمون + عصير الليمونّ وبعد أن يصبح الترمس ناضج ضعيه فيها.

ضعي الترمس في الثلاجة لمدة ساعتين ثم يصبح جاهز للتقديم. طريقة التحضير

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