طريقة عمل المايونيز بأكثر من طريقة مختلفة في المنزل

طريقة عمل المايونيز هو نوع من أشهر الصوصات الباردة الأكثر استخدما والتي يعتبر من المقبلات عالية السعرات وتحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول لاحتواءه على صفار البيض والكربوهيدريت والدهون يعشق تناوله الكبار والصغار ويقدم بجانب أكلات كثيرة منها البطاطس المقرمشة، الشيبسي، البيتزات، المشويات، البرجر، الشاورما، الكريب، السندوتشات سريعه التحضير، السلطات وتحتوي معظم صوصات المايونيز المختلفة على نسبة عالية من الفيتامين H والبروتين اللازم لبناء الجسم ويحتوي على بعض المعادن المفيدة للجسم ويحتوي ملعقة من المايونيز على مئة سعر حراري ويتكون من مكونات رئيسية صفار البيض والزيت وإضافة الملح والفلفل الأبيض ويجب حفظه في الثلاجة مباشرا بعد طريقة إعداده. طريقة عمل المايونيزبدون بيض: طريقة عمل المايونيزبدون بيض: المكونات: كوب نشا ( كورن فلور ).

كوب لبن سائل.

كوب ذرة.

كوب ماء.

عصرة ليمونه صغيرة.

ملعقه صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقة صغيرة خل. طريقة التحضير: نحضر الخلاط أو محضر الطعام.

نضيف اللبن والزيت ونخلطهم جيدا.

نضيف الملح والفلفل الأبيض ونعيد الخفق.

نضيف النشا بالتدريج حتي الحصول على خليط مناسب.

ثم نضيف عصير الليمونة والسكر ونخفقها مرة أخري.

ثم نصبها في وعاء محكم الغلق. طريقه عمل مايونيز بالبيض: طريقه عمل مايونيز بالبيض: المكونات بيضتان بدرجه حرارة الغرفة.

كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقة كبيرة خل. طريقة التحضير: نحضر الكبة.

نضيف البيض والملح والفلفل.

نضيف الزيت بالتدريج.

حتي نحصل على قوام مناسب.

نصب المايونيز في برطمان محكم الغلق.

نضعه في الثلاجة لحين أستخدامه. طريقة عمل المايونيز بالبطاطس: طريقة عمل المايونيز بالبطاطس: المكونات: حبة بطاطس كبيرة.

بيضتان.

كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

قطعتان جبنه مثلثات. طريقة التحضير: نقشر البطاطس ونقطعه حلقات رفيعة.

نضع حلة عميقة بها ماء على نار عالية.

نضيف البطاطس ونغلق عليها بغطاء محكم.

بعد سلق البطاطس.

نضفها إلي محضر الطعام.

نضيف الملح والفلفل الأسود والبيض.

نخلطهم جيدا.

نضيف بالتدريج الزيت.

حتي الحصول على القوام المناسب.

نصب المايونيز في برطمان محكم الغلق.

نضعه في الثلاجة حين الاستخدام. طريقة عمل المايونيز بالزبادي: طريقة عمل المايونيز بالزبادي: المكونات: كوب زبادي.

كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقة كبيرة خل. طريقة التحضير: نضع في الخلاط الزبادي والملح والفلفل الأسود.

نخفقهم جيدا ثم نضيف الخل ونخلطهم مرة أخري.

نضيف الزيت بالتدريج.

حتي نحصل على قوام مناسب. طريقة عمل المايونيز ببياض البيض: طريقة عمل المايونيز ببياض البيض: المكونات: بياض ثلاث بيضات.

كوب زيت.

ملح حسب الرغبة.

ليمونه.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض. طريقة التحضير: نضيف بياض البيض وعصر الليمون إلي الكبة.

نضربهم جيدا.

نضيف الملح والفلفل.

نصب الزيت بالتدريج.

حتي الحصول على قوام مناسب. الوسوم

طريقة عمل المايونيز هو نوع من أشهر الصوصات الباردة الأكثر استخدما والتي يعتبر من المقبلات عالية السعرات وتحتوي على نسبة عالية من الكوليسترول لاحتواءه على صفار البيض والكربوهيدريت والدهون يعشق تناوله الكبار والصغار ويقدم بجانب أكلات كثيرة منها البطاطس المقرمشة، الشيبسي، البيتزات، المشويات، البرجر، الشاورما، الكريب، السندوتشات سريعه التحضير، السلطات وتحتوي معظم صوصات المايونيز المختلفة على نسبة عالية من الفيتامين H والبروتين اللازم لبناء الجسم ويحتوي على بعض المعادن المفيدة للجسم ويحتوي ملعقة من المايونيز على مئة سعر حراري ويتكون من مكونات رئيسية صفار البيض والزيت وإضافة الملح والفلفل الأبيض ويجب حفظه في الثلاجة مباشرا بعد طريقة إعداده. طريقة عمل المايونيزبدون بيض: طريقة عمل المايونيزبدون بيض: المكونات: كوب نشا ( كورن فلور ).

كوب لبن سائل.

كوب ذرة.

كوب ماء.

عصرة ليمونه صغيرة.

ملعقه صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقة صغيرة خل. طريقة التحضير: نحضر الخلاط أو محضر الطعام.

نضيف اللبن والزيت ونخلطهم جيدا.

نضيف الملح والفلفل الأبيض ونعيد الخفق.

نضيف النشا بالتدريج حتي الحصول على خليط مناسب.

ثم نضيف عصير الليمونة والسكر ونخفقها مرة أخري.

ثم نصبها في وعاء محكم الغلق. طريقه عمل مايونيز بالبيض: طريقه عمل مايونيز بالبيض: المكونات بيضتان بدرجه حرارة الغرفة.

كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقة كبيرة خل. طريقة التحضير: نحضر الكبة.

نضيف البيض والملح والفلفل.

نضيف الزيت بالتدريج.

حتي نحصل على قوام مناسب.

نصب المايونيز في برطمان محكم الغلق.

نضعه في الثلاجة لحين أستخدامه. طريقة عمل المايونيز بالبطاطس: طريقة عمل المايونيز بالبطاطس: المكونات: حبة بطاطس كبيرة.

بيضتان.

كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

قطعتان جبنه مثلثات. طريقة التحضير: نقشر البطاطس ونقطعه حلقات رفيعة.

نضع حلة عميقة بها ماء على نار عالية.

نضيف البطاطس ونغلق عليها بغطاء محكم.

بعد سلق البطاطس.

نضفها إلي محضر الطعام.

نضيف الملح والفلفل الأسود والبيض.

نخلطهم جيدا.

نضيف بالتدريج الزيت.

حتي الحصول على القوام المناسب.

نصب المايونيز في برطمان محكم الغلق.

نضعه في الثلاجة حين الاستخدام. طريقة عمل المايونيز بالزبادي: طريقة عمل المايونيز بالزبادي: المكونات: كوب زبادي.

كوب زيت نباتي.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض.

ملعقة كبيرة خل. طريقة التحضير: نضع في الخلاط الزبادي والملح والفلفل الأسود.

نخفقهم جيدا ثم نضيف الخل ونخلطهم مرة أخري.

نضيف الزيت بالتدريج.

حتي نحصل على قوام مناسب. طريقة عمل المايونيز ببياض البيض: طريقة عمل المايونيز ببياض البيض: المكونات: بياض ثلاث بيضات.

كوب زيت.

ملح حسب الرغبة.

ليمونه.

ملعقة صغيرة فلفل أبيض. طريقة التحضير: نضيف بياض البيض وعصر الليمون إلي الكبة.

نضربهم جيدا.

نضيف الملح والفلفل.

نصب الزيت بالتدريج.

حتي الحصول على قوام مناسب.

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