طريقة عمل الترمس المستورد أو الحلو في المنزل

طريقة عمل الترمس المستورد بكل سهولة نقدمها لكل أم عربية تود عمل هذا النوع من البقوليات اللذيذة التي يتم تناولها كنوع من التسالي وتقديمها للضيوف خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتختلف طريقة تحضيره عن الترمس البلدي المر الذي يحتاج إلى وقت أطول في تجهيزه، بينما الترمس الحلو يحتاج إلى وقت قصير لتحضيره، وفي السطور التالية نقدم لكي عزيزتي طريقة تحضيره في منزلك لتقدميه لعائلتك وأحبائك خلال أيام العيد، بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن أهم فوائد الترمس. طريقة عمل الترمس المستورد طريقة عمل الترمس المستورد المكونات: كيلو من الترمس الحلو سريع التحضير.

ربع كيلو من حمص الشام.

ماء فاتر.

ملح.

كمون.

ليمون.

شطه حمراء ناعمة حسب الرغبة. طريقة التحضير: قومي بتنقية الترمس جيداً من الشوائب.

اغسليه جيداً بالماء ثم ضعيه في إناء عميق وغطيه بالماء الفاتر بحيث يكون الماء ضعف الترمس.

يترك مدة ثلاث ساعات على الأقل ثم قومي بتغيير الماء ووضعه على النار وتركه حتى يغلي.

يترك الترمس حتى يتحول لونه إلى اللون الأصفر وللتجربة يمكن الإمساك بحبة وفركها باليد إذا تقطعت بسهولة يكون الترمس جاهزاً.

أطفئي النار ثم قومي بتصفية الترمس من الماء، ويمكن الاستفادة من هذا الماء كغسول للشعر للتخلص من قشرة الشعر.

يترك الترمس ليبرد ثم ينقع في ماء فاتر ويقلب معه الملح حسب الرغبة.

يتم تحضير حمص الشام بنفس طريقة تحضير الترمس ويخلطا معاً بعد انتهاء مرحلة السلق مع مراعاة إضافة قليل من الكمون إلى الحمص أثناء السلق.

بعد مرور ساعة إلى ساعتين تصفى الكمية التي تريدين تقديمها من الماء وتوضع في أطباق التقديم ومعها شرائح الليمون ويمكن إضافة قليل من الشطة الحمراء ناعمة والكمون حسب الرغبة. فوائد الترمس يعتبر الترمس من البقوليات الغنية بعنصر الزنك الذي يعتبر أحد العناصر المضادة للأكسدة والتي تعمل على تقوية المناعة.

يساعد تناول الترمس على فتح الشهية كما أنه يحتوي على نسب مرتفعة من عنصري الكالسيوم والفسفور.

يحسن الترمس من عملية الهضم والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، والقضاء على ديدان الأمعاء.

يساهم غسل الشعر بماء الترمس في التخلص من قشرة الشعر نهائياً، بالإضافة إلى القضاء على بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما. طريقة التحضير:فوائد الترمس الوسوم

طريقة عمل الترمس المستورد بكل سهولة نقدمها لكل أم عربية تود عمل هذا النوع من البقوليات اللذيذة التي يتم تناولها كنوع من التسالي وتقديمها للضيوف خلال أيام عيد الفطر المبارك، وتختلف طريقة تحضيره عن الترمس البلدي المر الذي يحتاج إلى وقت أطول في تجهيزه، بينما الترمس الحلو يحتاج إلى وقت قصير لتحضيره، وفي السطور التالية نقدم لكي عزيزتي طريقة تحضيره في منزلك لتقدميه لعائلتك وأحبائك خلال أيام العيد، بالإضافة إلى نبذة مختصرة عن أهم فوائد الترمس. طريقة عمل الترمس المستورد طريقة عمل الترمس المستورد المكونات: كيلو من الترمس الحلو سريع التحضير.

ربع كيلو من حمص الشام.

ماء فاتر.

ملح.

كمون.

ليمون.

شطه حمراء ناعمة حسب الرغبة. طريقة التحضير: قومي بتنقية الترمس جيداً من الشوائب.

اغسليه جيداً بالماء ثم ضعيه في إناء عميق وغطيه بالماء الفاتر بحيث يكون الماء ضعف الترمس.

يترك مدة ثلاث ساعات على الأقل ثم قومي بتغيير الماء ووضعه على النار وتركه حتى يغلي.

يترك الترمس حتى يتحول لونه إلى اللون الأصفر وللتجربة يمكن الإمساك بحبة وفركها باليد إذا تقطعت بسهولة يكون الترمس جاهزاً.

أطفئي النار ثم قومي بتصفية الترمس من الماء، ويمكن الاستفادة من هذا الماء كغسول للشعر للتخلص من قشرة الشعر.

يترك الترمس ليبرد ثم ينقع في ماء فاتر ويقلب معه الملح حسب الرغبة.

يتم تحضير حمص الشام بنفس طريقة تحضير الترمس ويخلطا معاً بعد انتهاء مرحلة السلق مع مراعاة إضافة قليل من الكمون إلى الحمص أثناء السلق.

بعد مرور ساعة إلى ساعتين تصفى الكمية التي تريدين تقديمها من الماء وتوضع في أطباق التقديم ومعها شرائح الليمون ويمكن إضافة قليل من الشطة الحمراء ناعمة والكمون حسب الرغبة. فوائد الترمس يعتبر الترمس من البقوليات الغنية بعنصر الزنك الذي يعتبر أحد العناصر المضادة للأكسدة والتي تعمل على تقوية المناعة.

يساعد تناول الترمس على فتح الشهية كما أنه يحتوي على نسب مرتفعة من عنصري الكالسيوم والفسفور.

يحسن الترمس من عملية الهضم والتخلص من مشاكل الجهاز الهضمي، والقضاء على ديدان الأمعاء.

يساهم غسل الشعر بماء الترمس في التخلص من قشرة الشعر نهائياً، بالإضافة إلى القضاء على بعض الأمراض الجلدية مثل الصدفية والأكزيما. طريقة التحضير:فوائد الترمس

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