ماهي اعراض انخفاض ضغط الدم وماهي مخاطر انخفاضه على القلب والدماغ، حيث يعد انخفاض ضغط الدم حالة صحية إلا أنها غير شائعة كارتفاع ضغط الدم، وفي التالي نتعرف على كل ذلك بالإضافة إلى أسبابه وطرق علاجه.

اعراض انخفاض ضغط الدم وماهي مخاطر انخفاضه على القلب والدماغ

عدد موقع "مايو كلينك" مجموعة من الأعراض التي تدل على انخفاض ضغط الدم، وهي:

الشعور المستمر بالدوخة أو الدوار.

الإغماء في الحالات الشديدة.

مشاكل في النظر وحدوث الرؤية الضبابية أو الباهتة.

الشعور بالغثيان والرغبة في القيء.

الإرهاق المتكرر.

مشاكل في وظائف الدماغ ومنها قلة التركيز.

الصدمة وهي عرض صحي يسببه انخفاض ضغط الدم الشديد ويتعرض الجسم خلالها إلى مجموعة من الأعراض الصحية، وهي:

التشوش، خاصة عند كبار السن.

جلد بارد ورطب وشاحب.

سرعة التنفس وضعفه.

نبض ضعيف وسريع.

أسباب انخفاض ضغط الدم

الحمل يمكن أن يسبب انخفاض في ضغط الدم.

أمراض القلب مثل الفشل القلبي والنوبات القلبية تؤدي إلى انخفاض ضغط الدم.

مرض الغدة المجاورة للدرقية، وقصور الغدة الكظرية يسببان انخفاض ضغط الدم.

نقص السكر في الدم أو الإصابة بداء السكري من أسباب انخفاض ضغط الدم.

الإصابة بجفاف الجسم تسبب انخفاض ضغط الدم، ويحدث ذلك عندما يفقد الجسم الماء بسبب الإجهاد والتعرض للشمس والإفراط في التمارين الرياضية أو بسبب الأدوية المدرة للبول وكذلك الإصابة بالحمى والقيء والإسهال الحاد.

فقدان الكثير من الدم والنزيف يؤدي بدوره إلى انخفاض حاد في ضغط الدم.

الإصابة بمرض الإنتان الدموي‎ من مسببات انخفاض ضغط الدم.

أمراض الحساسية الشديدة تسبب انخفاض في ضغط الدم.

نقص العناصر الغذائية في النظام الغذائي وسوء التغذية والإصابة بفقر الدم من مسببات انخفاض ضغط الدم.

علاج انخفاض ضغط الدم

السيطرة على الأمراض المسببة.

شرب المزيد من الماء.

تناول الملح والأطعمة التي تحتوي على الصوديوم.

الأودية الطبية التي تعالج انخفاض ضغط الدم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.