نصائح لمرضى الكلى في عيد الفطر، دوت الخليج التي تتعلق بالنظام الغذائي المتبع خلال فترة الأعياد التي يكثر بها تناول الحلويات واللحوم ومشروبات الكافيين والعصائر المختلفة، ومريض الكلى خاصة في المراحل المقدمة يجب أن يتبع نظام غذائي في جميع الأوقات كما أكدت جميع المواقع الطبية والصحية وهو ما سنتعرف عليه في التالي.

نصائح لمرضى الكلى في عيد الفطر

السكريات لا تناسب مريض الكلى حيث تزيد من إدرار البول وهو ما يضر صحة الكلى.

مشروبات الكافيين كالشاي والقهوة والمشروبات الغازية والتي يكثر شربها في عيد الفطر تعد من المشروبات الممنوعة لمريض الكلى حيث تضر الكلى وتسبب جفاف الجسم.

المكسرات من الأطعمة التي تدخل في صناعة عدد من أطباق العيد أو تقدم كأصناف للتسلية، وهي لا تناسب مرضى الكلى بسبب احتوائها على الصوديوم وحمض البوليك وهما من العناصر التي تفاقم مرض الكلى.

الشوكولاته وسبب غناها بالدهون والبوتاسيوم وكذلك السكريات فهي عناصر تضر صحة الكلى، وتفاقم من أعراض أمراض الكلى.

اللحوم بأنواعها وخاصة الحمراء من الأطعمة التي يكثر تناولها في عيد الفطر، إلا أن مريض الكلى يجب أن يحدد كمية لتناولها من اللحوم حتى لا يزيد من مضاعفات مرض الكلى لديه.

عصائر الفواكه الطبيعية لا تناسب مريض الكلى خاصة التي تحتوي على الجوافة والموز، وذلك لأن مريض الكلى لا يحتاج إلى كمية كبيرة من الفيتامينات و البوتاسيوم والمعادن وحتى السكريات في وجبة واحدة.

وأخيرا والأهم على مريض الكلى الالتزام بالنظام الغذائي الموصوف من قبل الطبيب المختص، وتحديد كميات بسيطة لتناولها أو تذوقها من الأطعمة التي تقدم في عيد الفطر حتى لا يفاقم المرض لديه، وعدم إهمال الأدوية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.