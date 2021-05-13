اعرفي أسهل طريقة تحضير الكبيبة السورية في المنزل

تعتبر الكبيبة السورية من أشهر وألذ المقبلات والأكلات السورية التي توجد بشكل أساسي على المائدة في كافة الوجبات الغذائية طوال اليوم، ولكن منشأها الرئيسي هو المطبخ السوري ومنه انتشرت لكافة المطابخ الأخرى في الدول العربية المختلفة، لهذا ترغب السيدات في الوطن العربي كافة بمعرفة طريقة عملها في المنزل بكل سهولة.

أسهل طريقة كبيبة سوري

كما ذكرنا سابقاً أن الكبيبة السوري أشهر وأبرز المقبلات التي يمكن القيام بها في المنزل، مثل :

كوبان وربع لحم مفروم.

كوب ونصف من البرغل الخشن.

كوب إلا ربع بصل مفروم.

ملعقة ملح صغيرة.

نصف ملعقة فلفل أسود صغيرة.

نصف كوب صنوبر.

ملعقة سبع بهارات صغيرة.

نصف ملعقة كمون.

ملعقتان زيت زيتون.

وملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نبدأ بنقع البرغل نصف ساعة في الماء، ونضعه في قطعة شاش ونعصرها باليد حتى يتصفى تماماً من الماء.

ثم نخلط كل من : اللحم المفروم، البرغل، البصل، الملح، الفلفل جيداً، ثم نفرم المكونات مع بعضها في المفرمة ليتكون عجينة متماسكة.

ثم نغطي العجينة بقطعة قماش مبلل، ونضعها في الثلاجة للانتهاء من عمل الحشو.

نضع البصل والزيت في مقلاة على نار متوسطة ونقلبه ليأخذ لون أصفر قليلاً، ثم نضيف الصنوبر ونحمره.

ثم نضع اللحم المفروم مع البهارات والملح والفلفل ونقلبهم مع بعض ونتركهم لمدة ربع ساعة.

ثم نترك اللحم حتى يبرد ونبدأ بتشكيل الكبيبة ونحشوها.

ثم نشكل العجينة على هيئة كرات حجمها متساوي، ثم نبلل أطراف الأصابع بالماء ونصنع حفرة في منتصف العجينة ونضغطها برفق لتصبح عميقة.

بعد ذلك نضع الحشوة ونغلق الحفرة عن طريق الضغط عليها بأطراف الأصابع، ونكرر هذه العملية لننتهي من حشو كمية العجينة الموجودة عندنا.

ثم نقلي كرات الكبيبة في زيت غزير وساخن حتى تتحمر وتأخذ اللون الذهبي الشهي.

مكونات حشوة اللحمطريقة تحضير الكبيبة السوري