اصبغي شعرك بلون جرئ طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر بنفسك بدون تكاليف نهائي

صبغ الشعر بالكركديه لا يعطيكِ اللون الأحمر فقط، بل اللون الأحمر ضمن اختياراته، وهناك عدة درجات أخرى يعطيها لكي الكركديه بحسب درجة لون الشعر الأصلي وبحسب ما يُضاف عليه، كما أن فوائدة عديدة لا تكمن في تغيير لون الشعر فقط، فهو مُعالج لقشرة الشعر ويُحفز نمو الشعر وله أثر في تنعيم خصلة الشعر.

صبغ الشعر بالكركديه

كي يعطيكِ صبغ شعركِ بالكركديه نتيجة أفضل قومي بإضافة الحناء له التي تزيد قوة اللون على الشعر، وإليكِ الآن وصفة صبغ الشعر بالكركديه.

المكونات:

كوب من أوراق كركدية.

2 كوب ماء مغلي.

2 معلقة جيلاتين.

3 ملاعق مسحوق كاكاو.

2 معلقة مسحوق حناء.

طريقة التحضير

إضافة أوراق الكركديه إلى الماء المغلي وبعد 10 دقائق يُصفى شاي الكركديه من الأوراق.

قومي بإضافة الجيلاتين على كوب من شاي الكركديه وقلِبي جيدًا ختى يذوب.

إضافة مسحوق الحناء والكاكاو إلى خليط شاي الكركديه والجيلاتين، ثم قومي بتحريك المزيج جيدًا.

طريقة الاستخدام

غسل الشغر بالشامبو والماء جيدًا.

وضع خليط الحناء بالكركديه السابق تحضيره على خصلات الشعر.

وضع بونيه الشعر، ويُترك على الشعر ما بين ساعة وست ساعات.

تركيز اللون يزداد كلما زادت المدة، فستكون درجة اللون أغمق كلما زيدت المدة.

أخيرًا، يُغسل الشعر بالماء البارد.

صبغ الشعر بالكركديه والزبادي

للنساء اللواتي لا يتوافر معهن مكونات الوصفة السابقة إليكِ وصفة بها مكونات متواجدة بداخل كل منزل.

المكونات:

أوراق كركديه.

كوب ماء مغلي.

كوب حناء.

3 ملاعق زيت زيتون.

3 ملاعق كبيرة زبادي.

½ معلقة عصير ليمون.

معلقة قشر ليمون مبشور.

طريقة التحضير والاستخدام:

إضافة أوراق الكركديه وقشر الليمون على الماء المغلي على النار.

تُضاف الحناء إلى الخليط السابق، وبعد خلطه جيدًا ويُضاف زيت الزيتون والزبادي والليمون.

بعد مزج المكونات جيدًا تترك حتى تبرد.

يوزع الخليط على الشعر ويترك خمس ساعات ثُم يُغسل بالشامبو.

الكركديه يعتبر من أهم المشروبات التي تفيد الجسم كثيراً ليس هذا فقط فهي تستخدم في الكثير من الخلطات ومنها صبغ الشعر باللون الاحمر واعطائه قوة ولمعان، فهو ليس له اي ضرر على الشعر فهو ليس كالصبغات الجاهزة التي يتواجد فيها مواد ضارة وكيماوية لهذا تستعمل السيدات الخلطات الطبيعية في صبغ الشعر بألوان مختلفة وهذا ما تحدثنا عنه في هذا المقال.