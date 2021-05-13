تعرفي معنا على طريقة تحضير بصل الكشري المقرمش بالخطوات

يعتبر الكشري أحد أشهر الأكلات التي تشتهر بها دولة مصر، إذ إنّها تعدّ علامةً مميزة لها فلا بد لأي شخصٍ يقوم بزيارتها أن يتناول هذه الوجبة، ويعتبر البصل المستخدم في الكشري أحد العلامات و دلائل المميزة لها والذي يمكن استخدامه أيضاً في وجبات أخرى كالمجدرة أيضاً،

اصل الكشري البصل المقرمش

قبل أن نتطرق إلى طريقة عمل الكشري المصري علينا أن نسلط الضوء على أصوله، ونتعرف على المزيد عنه وعن فوائده الصحية المختلفة، فالكشري المصري أكلة تنتشر في الوطن العربي بشكل كبير، كما أنه من أشهر الأطباق الشعبية المصرية، فإن الكشرى ليس مصرى الأصل، فيرجع أصل أكلة الكشرى إلى الحرب العالمية الأولى عند مجيء الهنود مع القوات البريطانية عند فرضها الحماية البريطانية على مصر عام 1914، وكانوا يطلقون عليه حينها “كوتشرى”، ولأن المصرى “عشرى” بعادته اختلط بالجنود الهنود وانتقلت اكلة الكشرى للمطبخ المصرى

ربع ملاعق كبيرة من الدقيق.

ملعقة صغيرة من الملح.

ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض، والخبز المحمص المطحون، وزيت الذرة.

رأسان من البصل.

بيضتان.

تقشير رؤوس البصل، وتقطيعُها إلى حلقات، وفصل الحلقات عن بعضها البعض. وضع الدقيق في وعاء، ومقدار الخبز المُحمّص المطحون في وعاءٍ آخر.

خفق البيض جيّداً في وعاء، وإضافة إليه أربع ملاعق من الدقيق، وخلطها مع بعضها البعض.

غمس حلقات البصل في مزيجِ البيض، وبعد ذلك في الدقيق، ثمّ في مزيج البيض، وأخيراً في الخبز المحمص المطحون.

الاستمرار في الخطوة السابقة حتى الانتهاء من كمية حلقات البصل كلها، وتركها على طبقٍ لمدة عشر دقائق. تسخِين في قدرٍ على نار مُرتفعةٍ كميّةً غزيرةً من الزيت، وإسقاط حلقات البصل المتبّلة فيه، وتقليبها حتى تنضج من الجهتين، وتأخذ اللون المُحمّر، وبعد ذلك إخراجُها من الزيت، ووضعها على ورق امتصاص الزيت.

مقادير بصل الكشريطريقة تحضير بصل الكشري