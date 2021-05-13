أسهل واسرع طريقة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وتبيض الوجه وشده في ثلاثة أيام

طريقة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وتبيض الوجه وشده، وصفات لتسمين الوجه هذا موضع سؤال وبحث الكثير حيث أن نحافة الوجه لا تعطي له مظهر جيد سواء عند النساء أو الرجال لذلك لابد من أشياء لتخطي الأمر والتخلص منه ولابد أن تكون هذه الأشياء مضمونه بحيث لا يكون لها أضرار فيما بعد. طريقة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وتبيض الوجه وشده طريقة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وتبيض الوجه وشده الوصفة الأولى التفاح كون التفاح به الكثير من الفيتامينات المغذية والمفيدة لذلك هو من أقوي الخلطات التي تعمل على التخلص من نحافة الوجه.

نقوم بتجهيز قطع من التفاح وهرسها جيدًا ويتم فرك الوجه بها في صورة حركات دائرية.

يتم وضع هذه الوصفة على الوجه حوالي ساعة ثم نقوم بغسيل الوجه بعد ذلك بالماء جيدًا.

يمكن استعمال هذه الوصفة أكثر من مرتين في الأسبوع كي تحصل على نتائج سريعة. الوصفة الثانية عصير التفاح والجزر نقوم بإحضار تفاحتين وجزرة وخلطهم معًا مع نصف ليمونه وشرب كوب من هذا المشروب يوميًا للحصول على وجه سمين في أقل وقت ممكن.

يعمل الجزر مع التفاح على توصيل الوجه الغذاء الأفضل بحيث تتخلص من النحافة تمامًا. الوصفة الثالثة الزيوت العطرية تعتبر الزيوت العطرية من أقوى الأشياء التي تعمل على تسمين الوجه.

يتم عن طريق تدليك الوجه مساءً بالزيت المناسب لبشرتك ثم تركه طوال الليل مع مراعاة عدم تعرض الوجه للضوء.

يتم غسل الوجه في الصباح بالماء الدافئ ويمكنك تكرارها مرتين أسبوعيًا. الوصفة الرابعة ماء الورد نقوم بخلط كمية من ماء الورد مع كمية من الجلسرين وتدليك الوجه بهم ثم تركهم على الوجه حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نراعي أن نقوم بغسل الوجه بالماء جيدًا للتخلص من كل آثار الوصفة. الوصفة الثالثة الزيوت العطريةالوصفة الرابعة ماء الورد يعمل الجلسرين وماء الورد على تغذية الغدد الموجودة في الوجه وأمدادها بالفيتامينات المطلوبة. الوسوم

طريقة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وتبيض الوجه وشده، وصفات لتسمين الوجه هذا موضع سؤال وبحث الكثير حيث أن نحافة الوجه لا تعطي له مظهر جيد سواء عند النساء أو الرجال لذلك لابد من أشياء لتخطي الأمر والتخلص منه ولابد أن تكون هذه الأشياء مضمونه بحيث لا يكون لها أضرار فيما بعد. طريقة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وتبيض الوجه وشده طريقة لتسمين الوجه ونفخ الخدود وتبيض الوجه وشده الوصفة الأولى التفاح كون التفاح به الكثير من الفيتامينات المغذية والمفيدة لذلك هو من أقوي الخلطات التي تعمل على التخلص من نحافة الوجه.

نقوم بتجهيز قطع من التفاح وهرسها جيدًا ويتم فرك الوجه بها في صورة حركات دائرية.

يتم وضع هذه الوصفة على الوجه حوالي ساعة ثم نقوم بغسيل الوجه بعد ذلك بالماء جيدًا.

يمكن استعمال هذه الوصفة أكثر من مرتين في الأسبوع كي تحصل على نتائج سريعة. الوصفة الثانية عصير التفاح والجزر نقوم بإحضار تفاحتين وجزرة وخلطهم معًا مع نصف ليمونه وشرب كوب من هذا المشروب يوميًا للحصول على وجه سمين في أقل وقت ممكن.

يعمل الجزر مع التفاح على توصيل الوجه الغذاء الأفضل بحيث تتخلص من النحافة تمامًا. الوصفة الثالثة الزيوت العطرية تعتبر الزيوت العطرية من أقوى الأشياء التي تعمل على تسمين الوجه.

يتم عن طريق تدليك الوجه مساءً بالزيت المناسب لبشرتك ثم تركه طوال الليل مع مراعاة عدم تعرض الوجه للضوء.

يتم غسل الوجه في الصباح بالماء الدافئ ويمكنك تكرارها مرتين أسبوعيًا. الوصفة الرابعة ماء الورد نقوم بخلط كمية من ماء الورد مع كمية من الجلسرين وتدليك الوجه بهم ثم تركهم على الوجه حوالي نصف ساعة.

بعد ذلك نراعي أن نقوم بغسل الوجه بالماء جيدًا للتخلص من كل آثار الوصفة. الوصفة الثالثة الزيوت العطريةالوصفة الرابعة ماء الورد يعمل الجلسرين وماء الورد على تغذية الغدد الموجودة في الوجه وأمدادها بالفيتامينات المطلوبة.

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