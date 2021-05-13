اعتني بنفسك قبل الفرح روتين العناية بالبشرة والجسم والشعر قبل الفرح بالتفصيل

اعتني بنفسك قبل الفرح من أهم النصائح التي يجب أن تأخذ بها العروس قبل فرحها حتى تظهر يوم الفرح كالبدر المنير لا ينقصها شيء سواء أكن شيء متعلق ببشرتها أو بشعرها أو حتى بجسدها، وهذه العناية يكون لها خطوات مترتبة على بعضها يجب القيام بها.

جلسة العناية بالعروسة قبل الفرح

قبل الفرح بثلاث أشهر يجب على العروس أن تقوم ببعض الأشياء للعناية بشعرها وببشرتها، ومن هذه الأشياء نجد :

الاعتناء بالوجه ( وصفة بياض البيض مع العسل )

المكونات :

بياض بيضه واحدة.

ملعقة شوفان.

ملعقة عسل كبيرة.

طريقة التحضير :

في البداية نخفق بياض البيضة جيداً لتصبح قوامها كريمي.

ثم نضيف ملعقة الشوفان ونخلطهم جيداً.

بعد ذلك نضيف ملعقة العسل الكبيرة ونقلبهم جيداً مع بعض.

نضع هذا الخليط على البشرة والرقبة لمدة ربع ساعة.

ثم نشطف الوجه بالماء البارد.

ينصح باستخدام هذه الخلطة بمعدل مرتين كل أسبوع.

الاعتناء بالشعر ( وصفة الموز المهروس )

المكونات :

موزة واحدة مهروسة.

بيضة واحدة.

ملعقة عسل كبيرة.

ملعقتين لبن.

طريقة التحضير :

نخلط الموزة المهروسة مع البيضة المخفوقة جيداً ثم نضيف لهم ملعقة العسل وملعقتين اللبن، ونستمر في الخلط لنحصل على خليط ذات قوام متجانس.

ثم نستخدم هذا الخليط على الشعر جيداً من الجذور حتى الأطراف ويجب تركيز وضع الخليط على فروة الرأس.

بعد ذلك نغطي الشعر باستخدام غطاء من البلاستيك لمدة ساعتين، وبعد مرور الوقت يشطف الشعر جيداً باستخدام الماء الدافيء، ثم بعدها يتم غسله بالشامبو المناسب ليرطب الشعر.

ينصح بتكرار هذه الخطوة بانتظام حتى نحصل على النتيجة المرغوبة في أقل وقت ممكن.

ينصح أن تستخدم العروس خل التفاح الخام ووضعه على البشرة من مرتين لثلاث مرات أسبوعياً قبل النوم، وهذا لتقشير وتنظيف البشرة بعمق.

نجد أن فيتامين جـ من الفيتامينات الهامة التي تكون البشرة في حاجة لها وبخاصة قبل الزفاف لأنه يعطي للبشرة لمعان ونقاء، فيكون ماسك هذا الفيتامين كالتالي :

ماسك فيتامين جـ للبشرة

خطوات العناية بالبشرة قبل الزفاف

المكونات :

ملعقة صغيرة من فيتامين جـ البودر.

ملعقة جل الألوفيرا صغيرة، ويمكن استبدالها بالعسل.

نقطتين من زيت اللافندر.

كمية ماء صغيرة.

طريقة التحضير :