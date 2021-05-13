طريقة تحضير كرات البطاطس بالجبنة الموتزاريلا في المنزل

إن أهم ما يميّز كرات البطاطس هو إمكانيّة تحضيرها بطرقٍ متعددة مثل: كرات البطاطس باللحم، وكرات البطاطس بالخضار، وكرات البطاطس بالدجاج، وفي هذا المقال سنتحدث عن كيفيّة تحضير كرات البطاطس، والتي يمكن تقديمها بجانب السلطات المتنوعة والمختلفة، حيث تعتبر أكلة كرات البطاطس أو الكروكيت من الأكلات المحببة لدى الأفراد، ويعود السبب في ذلك إلى أنّها من الأكلات المفيدة لصحة الإنسان نظراً لاحتوائها على البطاطس بشكلٍ أساسيّ، البطاطس هي أحد أهم الوجبات الغذائية على مستوى العالم، وهي غذاء رئيسي للكثير من الشعوب، في مصدر مهم للكربوهيدرات والطاقة اللازمة للجسم، وكذلك لفيتامين ” ب ” وحمض الفوليك، كما أنها تحتوي على العديد من المعادن كالبوتاسيوم والحديد.

طريقة عمل كرات البطاطس بالموتزاريلا

وكرات البطاطا من المقبلات التي يحبها الكبار والصغار، خاصة عند تحضيرها مع العديد من الحشوات، كاللحم، الدجاج، الجبن، البصل الأخضر والجزر وغيرها الكثير. وغالبا ما تقدم بجانب الصوص المفضل عند الغداء، أو كوجبة فطور بجانب كوب من الشاي، حسب الرغبة، تعدّ البطاطا نوعاً من أنواع الخضروات التي تنمو تحت الأرض، وتتواجد في جميع فصول السّنة، وتحتوي البطاطا على مضادّات الأكسدة المفيدة لعلاج الالتهابات، والألياف الغذائيّة المهمّة للجهاز الهضميّ، كما أنّها مفيدة للقلب بسبب احتوائها على الكثير من البوتاسيوم.

ملعقة صغيرة من الملح.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كوب من الجبنة المبشوره.

زيت نباتيّ للقلي.

بيضتان.

ثلاث حبّات من البطاطس.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

فصّان من الثّوم المهروس.

كوب من البقسماط.

نقوم بسلق البطاطس حتى تنضج تماماً ثم نهرسها.

ثم نُضيف الملح والفلفل والبقدونس والثّوم ونخلط جيّداً.

ثم نقوم بتشكيل البطاطس إلى كريات متوسّطة الحجم، ثمّ نضع داخلها كميّة مناسبة من الجبن ونغلقها.

ثم نقوم بوضع كرات البطاطس في البيض ثم نضعها في البقسماط.

ثم نقوم بوضع الزّيت على النّار حتّى يسخن تماماً، ثمّ نضيف كريات البطاطا بالجبن ونتركها على نار متوسّطة حتّى تصبح ذهبيّة الّلون.

ثم نقوم بتصفية كرات البطاطس من الزّيت ثمّ نقدّمها.

مقادير كرات البطاطسطريقة تحضير كرات البطاطس