طريقة كفته الحاتي الاصلية بكل الاسرار والتكات مثل الجاهزة بالظبط

طريقة كفته الحاتي الاصلية بكل الاسرار والتكات بسبب النكهات والأطعمة المختلفة من الأطباق التقليدية والأطعمة الموجودة في المطبخ كل يوم، غالبًا ما يذهب أفراد الأسرة إلى المطعم ويتناولون وجبات خفيفة، ولأن كفته الحاتي هي الطبق المفضل لدى المصريين، حيث يعتقد المصريين أنه إذا تم طهيه في المنزل، فسوف يتدهور مذاقه، لذلك سوف نعرض لكم اليوم طريقة عمل الكفتة المشوية بكل المقادير والخطوات على الأسياخ. طريقة كفته الحاتي الاصلية بكل الاسرار والتكات المكونات حوالي نصف كيلو من اللحم المفروم

ملعقة كبيرة مارجرين

مسحوق البصل والثوم

ملعقة واحدة ممتلئة من البيكنج بودر

قطعة من خبز فينو منقوعة في الحليب لمدة 25 دقيقة ونصف، ثم تُخفق في عجينة في الكبه

بهارات الخاصة باللحم

كزبرة مفرومة (اختياري)

فلفل أسود وملح

حبهان مطحون وكذلك جوزة الطيب

حبتين من البصل متوسط ​​الحجم وحافظ على رطوبتهما. طريقة عمل (كفته الحاتي) احرص على شراء لحوم الكندو من أعناق أو اللحم الضاني أو موز، لأنها محتوية على العرق.

نحن نقطع اللحم ونفرمه جيداً.

تستخدم كفته الحاتي مع شرائح البصل المفروم، بدون ماء، وبدون إضافة الكثير من الملح والبهارات.

مع شرائح البصل المفروم، بدون ماء، وبدون إضافة الكثير من الملح والبهارات. نحضر البصل عن طريق فرمه جيداً.

ثم أضف الكمية المطلوبة من الخل والملح إليها، ثم أزل الماء تمامًا.

نضيف قطع البصل المفروم إلى اللحم المفروم، ثم نضيف الكمية المناسبة من الملح والبهارات والفلفل الأسود.

ثم قلب الخليط حتى يمتزج تمامًا، ثم ضعه في المبرد لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

نخلط ماء البصل المتبقي مع قليل من الملح وشرائح الطماطم المفرومة والفلفل الأسود وقليل من زيت الطعام.

ثم نحرك الخليط حتى يصبح متجانسًا تمامًا.

ننشر خليط ماء البصل السابق على شوكات خشبية رفيعة، ثم نعجن بأيدينا الخليط.

ثم بدأنا في تشكيل أصابع كفته الحاتي، ثم غمسنا الشوكة الخشبية فيها حتى يتمكن الهواء من الخروج منها.

نكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي كمية اللحم المفروم.

ثم نقوم بتبديد أصابع الكفتة على الشواية الكهربائية أو صينية كبيرة مملوءة بالزيت، ثم نضعها في فرن التشغيل.

بعد الانتهاء من عدد الكفتة على الشواية أو الفرن نزيلها بعد تنظيفها بالكامل.

يمكننا دحرجة أصابع الكفتة في خبز مكسيكي ووضعها في الفرن أو الشواية.

نوفر لك أرز بالخلطة أو الخبز أو الخبز وسلطتك المفضلة. الوسوم

طريقة كفته الحاتي الاصلية بكل الاسرار والتكات بسبب النكهات والأطعمة المختلفة من الأطباق التقليدية والأطعمة الموجودة في المطبخ كل يوم، غالبًا ما يذهب أفراد الأسرة إلى المطعم ويتناولون وجبات خفيفة، ولأن كفته الحاتي هي الطبق المفضل لدى المصريين، حيث يعتقد المصريين أنه إذا تم طهيه في المنزل، فسوف يتدهور مذاقه، لذلك سوف نعرض لكم اليوم طريقة عمل الكفتة المشوية بكل المقادير والخطوات على الأسياخ. طريقة كفته الحاتي الاصلية بكل الاسرار والتكات المكونات حوالي نصف كيلو من اللحم المفروم

ملعقة كبيرة مارجرين

مسحوق البصل والثوم

ملعقة واحدة ممتلئة من البيكنج بودر

قطعة من خبز فينو منقوعة في الحليب لمدة 25 دقيقة ونصف، ثم تُخفق في عجينة في الكبه

بهارات الخاصة باللحم

كزبرة مفرومة (اختياري)

فلفل أسود وملح

حبهان مطحون وكذلك جوزة الطيب

حبتين من البصل متوسط ​​الحجم وحافظ على رطوبتهما. طريقة عمل (كفته الحاتي) احرص على شراء لحوم الكندو من أعناق أو اللحم الضاني أو موز، لأنها محتوية على العرق.

نحن نقطع اللحم ونفرمه جيداً.

تستخدم كفته الحاتي مع شرائح البصل المفروم، بدون ماء، وبدون إضافة الكثير من الملح والبهارات.

مع شرائح البصل المفروم، بدون ماء، وبدون إضافة الكثير من الملح والبهارات. نحضر البصل عن طريق فرمه جيداً.

ثم أضف الكمية المطلوبة من الخل والملح إليها، ثم أزل الماء تمامًا.

نضيف قطع البصل المفروم إلى اللحم المفروم، ثم نضيف الكمية المناسبة من الملح والبهارات والفلفل الأسود.

ثم قلب الخليط حتى يمتزج تمامًا، ثم ضعه في المبرد لمدة لا تقل عن 3 ساعات.

نخلط ماء البصل المتبقي مع قليل من الملح وشرائح الطماطم المفرومة والفلفل الأسود وقليل من زيت الطعام.

ثم نحرك الخليط حتى يصبح متجانسًا تمامًا.

ننشر خليط ماء البصل السابق على شوكات خشبية رفيعة، ثم نعجن بأيدينا الخليط.

ثم بدأنا في تشكيل أصابع كفته الحاتي، ثم غمسنا الشوكة الخشبية فيها حتى يتمكن الهواء من الخروج منها.

نكرر الخطوة السابقة حتى تنتهي كمية اللحم المفروم.

ثم نقوم بتبديد أصابع الكفتة على الشواية الكهربائية أو صينية كبيرة مملوءة بالزيت، ثم نضعها في فرن التشغيل.

بعد الانتهاء من عدد الكفتة على الشواية أو الفرن نزيلها بعد تنظيفها بالكامل.

يمكننا دحرجة أصابع الكفتة في خبز مكسيكي ووضعها في الفرن أو الشواية.

نوفر لك أرز بالخلطة أو الخبز أو الخبز وسلطتك المفضلة.

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