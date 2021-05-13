أسهل طريقة تحضير لـ السويسرول بالنوتيلا الشهية في البيت

السويسرول بالنوتيلا ما هذ طريقة إعداده؟ نحن سوف نقوم بتناولها فيما سلي، إذ أن أبسط طريقة لتحضير سويسرول بالنوتيلا من بين هذه الكيكات اللذيذة ذات المذاق الطيب ويعشقها الكبار والصغار، إذ أنها مقرمشة وجميلة، واليوم في تلك المقالة سنقوم بتقديم كافة ما يخص هذه السويسرول بالنوتيلا، وكذلك المقادير الخاصة بالسويسرول.

إن السويسرول بالنوتيلا ذات طعم لذيذ ورائع، وترغب كل أم بتحضيرها بأسهل وأبسط المكونات والمقادير وها هي تلك المكونات وكذلك طريقة التحضير.

مكونات السويسرول بالنوتيلا

خمس بيضات.

سكر بودرة “كوب”

2 دقيق أبيض “كوب”

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.

ربع ملعقة صغيرة فانيليا.

٢ ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.

نوتيلا للحشوة.

صلصة الشوكولا.