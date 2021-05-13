أسهل طريقة تحضير لـ السويسرول بالنوتيلا الشهية في البيت

السويسرول بالنوتيلا ما هذ طريقة إعداده؟ نحن سوف نقوم بتناولها فيما سلي، إذ أن أبسط طريقة لتحضير سويسرول بالنوتيلا من بين هذه الكيكات اللذيذة ذات المذاق الطيب ويعشقها الكبار والصغار، إذ أنها مقرمشة وجميلة، واليوم في تلك المقالة سنقوم بتقديم كافة ما يخص هذه السويسرول بالنوتيلا، وكذلك المقادير الخاصة بالسويسرول.السويسرول بالنوتيلا
إن السويسرول بالنوتيلا ذات طعم لذيذ ورائع، وترغب كل أم بتحضيرها بأسهل وأبسط المكونات والمقادير وها هي تلك المكونات وكذلك طريقة التحضير.
مكونات السويسرول بالنوتيلا
- خمس بيضات.
- سكر بودرة “كوب”
- 2 دقيق أبيض “كوب”
- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.
- ربع ملعقة صغيرة فانيليا.
- ٢ ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.
- نوتيلا للحشوة.
- صلصة الشوكولا.
- قومي بفصل الصفار عن البياض مع إضافة السكر في وعاء ومعه البياض ومن ثم وضع باقي السكر في وعاء آخر، وبعد ذلك إضافة صفار البيض للوعاء الذي يشتمل على الفانيليا.
- باستعمال خفاقة كهربائية، قومي بخفق الصفار والبياض إلى أن يصير البياض قشديًا وكذلك رقيقًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة الماء “٢ ملعقة” صفار البيض ومزج المقادير جيداً ، ومن ثم مزج المقادير الجافة سويًا ووضعها لصفار البيض وخلطها بالتدريج، ومن ثم قومي بإضافة بياض بالتدريج إلى الأصفر، مع الخفق.
- أحضري الصينية الملائمة وقومي بوضع ورق الزبدة بها، ووضع الخليط فوقها ومن ثم وضعها بفرن واقي، وبعد تحضير الكيك، قومي بتغطيته بقطعة قماش ولا بد أن تكون مبللة وقطنية، ووضعها جانباً إلى أن تبرد جيداً.
- ومن ثم قومي برفغ ورق الزبدة بعيدًا عن الكيك، مع إضافة الشربات عليه.
- بعد ذلك ضعي طبقة النوتيلا الملائمة مع لف الكيك بلين ووضعه بالفريزر حتى مرور ساعة إلى أن يتماسك.
- في النهاية قومي بإخراج الكيكة ومن ثم قومي بحفظها بالثلاجة إلى أن تُقدم ، ويتم تزيين الجزء الخارجي بواسطة صلصة الشوكولاتة.
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السويسرول بالنوتيلا ما هذ طريقة إعداده؟ نحن سوف نقوم بتناولها فيما سلي، إذ أن أبسط طريقة لتحضير سويسرول بالنوتيلا من بين هذه الكيكات اللذيذة ذات المذاق الطيب ويعشقها الكبار والصغار، إذ أنها مقرمشة وجميلة، واليوم في تلك المقالة سنقوم بتقديم كافة ما يخص هذه السويسرول بالنوتيلا، وكذلك المقادير الخاصة بالسويسرول.السويسرول بالنوتيلا
إن السويسرول بالنوتيلا ذات طعم لذيذ ورائع، وترغب كل أم بتحضيرها بأسهل وأبسط المكونات والمقادير وها هي تلك المكونات وكذلك طريقة التحضير.
مكونات السويسرول بالنوتيلا
- خمس بيضات.
- سكر بودرة “كوب”
- 2 دقيق أبيض “كوب”
- نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الخبز.
- ربع ملعقة صغيرة فانيليا.
- ٢ ملاعق كبيرة من الماء الدافئ.
- نوتيلا للحشوة.
- صلصة الشوكولا.
- قومي بفصل الصفار عن البياض مع إضافة السكر في وعاء ومعه البياض ومن ثم وضع باقي السكر في وعاء آخر، وبعد ذلك إضافة صفار البيض للوعاء الذي يشتمل على الفانيليا.
- باستعمال خفاقة كهربائية، قومي بخفق الصفار والبياض إلى أن يصير البياض قشديًا وكذلك رقيقًا.
- بعد ذلك قومي بإضافة الماء “٢ ملعقة” صفار البيض ومزج المقادير جيداً ، ومن ثم مزج المقادير الجافة سويًا ووضعها لصفار البيض وخلطها بالتدريج، ومن ثم قومي بإضافة بياض بالتدريج إلى الأصفر، مع الخفق.
- أحضري الصينية الملائمة وقومي بوضع ورق الزبدة بها، ووضع الخليط فوقها ومن ثم وضعها بفرن واقي، وبعد تحضير الكيك، قومي بتغطيته بقطعة قماش ولا بد أن تكون مبللة وقطنية، ووضعها جانباً إلى أن تبرد جيداً.
- ومن ثم قومي برفغ ورق الزبدة بعيدًا عن الكيك، مع إضافة الشربات عليه.
- بعد ذلك ضعي طبقة النوتيلا الملائمة مع لف الكيك بلين ووضعه بالفريزر حتى مرور ساعة إلى أن يتماسك.
- في النهاية قومي بإخراج الكيكة ومن ثم قومي بحفظها بالثلاجة إلى أن تُقدم ، ويتم تزيين الجزء الخارجي بواسطة صلصة الشوكولاتة.
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