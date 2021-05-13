عندك ضيوف ومستعجلة طريقة عمل كيك العشر دقائق السريع بالشوكولاتة بطعم لذيذ

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كيك الشوكولاتة من أكثر أنواع الكيك التي يحبها الجميع، ولكن قد لا يُفضل البعض عملها بسبب الوقت الذي تأخذه في التحضير، بداية من تحضير المكونات، وخلطها جيدًا، وتسويها التي قد تستمر لأقل من ساعة بوقت قليل، ولحل مشكلة الوقت يمكنك عمل كيكة الشوكولاتة ذات المذاق الرائع، ولك بطريقة بسيطة لن تأخذ الوقت الكثير.مقادير كيكة الشوكولاتة السريعة
- كوبايتين من الدقيق، ومن الأفضل أن تقومي بنخله قبل الاستخدام تجنبًا لوجود كتب في العجين.
- بيضتين كبيرتين، أو ثلاثة بيضات صغيرة.
- زيت نباتي، حوالي نصف كوب فقط.
- كوب واحد من اللبن.
- كوب سكر، بودر أو عادي.
- ڤانيلا.
- ثلاثة ملاعق من الكبيرة من الكاكاو المخصص للكيك (الكاكاو الخام).
- نسكافيه ملعقة صغيرة (اختياري).
- بيكنج بودر، ملعقة كبيرة فقط.
لتحضير أفضل كيك شوكولاتة في وقت قليل، حاولي اتباع هذه الخطوات بدقة:
- ضعي المكونات السائلة جميعها معًا في الخلاط الكهربائي، مع وضع السكر، والفانيليا، ولا تضعي البيض.
- بعد خلط المكونات تمامًا خذي كوب من صوص الشوكولاتة المكون وضعيه بالثلاجة للتزيين.
- نضع البيض في الخلاط على باقي صوص الشوكولاتة.
- اخلطي الدقيق، والكاكاو، مع النسكافيه، والبيكنج بودر في وعاء خارجي.
- بعد خلطهم صبي عليهم الخليط السائل من الخلاط.
- قلبيهم معًا جيدًا حتى تمام التجانس، مع الحرص أن يكون التقليب فقط في اتجاه واحد لعدم إخراج الهواء من الكيك، والحصول على هشاشة في الكيك.
- ادهني صينية التسوية بمادة دهنية، وبطنيها بالقليل من الدقيق لضمان عدم التصاق الكيكة.
- اسكبي خليط الكيكة في الصينية، واتركيها في الفرن المُسخن من قبل حتى تنضح، بعد حوالي نصف ساعة أو 40 دقيقة.
- بعد تمام النضج اتركيها تبرد قليلًا ثم صُبي عليها كوب صوص الشوكولاتة الذي بالثلاجة وقطعيها في أطباق للتقديم.
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كيك الشوكولاتة من أكثر أنواع الكيك التي يحبها الجميع، ولكن قد لا يُفضل البعض عملها بسبب الوقت الذي تأخذه في التحضير، بداية من تحضير المكونات، وخلطها جيدًا، وتسويها التي قد تستمر لأقل من ساعة بوقت قليل، ولحل مشكلة الوقت يمكنك عمل كيكة الشوكولاتة ذات المذاق الرائع، ولك بطريقة بسيطة لن تأخذ الوقت الكثير.مقادير كيكة الشوكولاتة السريعة
- كوبايتين من الدقيق، ومن الأفضل أن تقومي بنخله قبل الاستخدام تجنبًا لوجود كتب في العجين.
- بيضتين كبيرتين، أو ثلاثة بيضات صغيرة.
- زيت نباتي، حوالي نصف كوب فقط.
- كوب واحد من اللبن.
- كوب سكر، بودر أو عادي.
- ڤانيلا.
- ثلاثة ملاعق من الكبيرة من الكاكاو المخصص للكيك (الكاكاو الخام).
- نسكافيه ملعقة صغيرة (اختياري).
- بيكنج بودر، ملعقة كبيرة فقط.
لتحضير أفضل كيك شوكولاتة في وقت قليل، حاولي اتباع هذه الخطوات بدقة:
- ضعي المكونات السائلة جميعها معًا في الخلاط الكهربائي، مع وضع السكر، والفانيليا، ولا تضعي البيض.
- بعد خلط المكونات تمامًا خذي كوب من صوص الشوكولاتة المكون وضعيه بالثلاجة للتزيين.
- نضع البيض في الخلاط على باقي صوص الشوكولاتة.
- اخلطي الدقيق، والكاكاو، مع النسكافيه، والبيكنج بودر في وعاء خارجي.
- بعد خلطهم صبي عليهم الخليط السائل من الخلاط.
- قلبيهم معًا جيدًا حتى تمام التجانس، مع الحرص أن يكون التقليب فقط في اتجاه واحد لعدم إخراج الهواء من الكيك، والحصول على هشاشة في الكيك.
- ادهني صينية التسوية بمادة دهنية، وبطنيها بالقليل من الدقيق لضمان عدم التصاق الكيكة.
- اسكبي خليط الكيكة في الصينية، واتركيها في الفرن المُسخن من قبل حتى تنضح، بعد حوالي نصف ساعة أو 40 دقيقة.
- بعد تمام النضج اتركيها تبرد قليلًا ثم صُبي عليها كوب صوص الشوكولاتة الذي بالثلاجة وقطعيها في أطباق للتقديم.
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