عندك ضيوف ومستعجلة طريقة عمل كيك العشر دقائق السريع بالشوكولاتة بطعم لذيذ

كيك الشوكولاتة من أكثر أنواع الكيك التي يحبها الجميع، ولكن قد لا يُفضل البعض عملها بسبب الوقت الذي تأخذه في التحضير، بداية من تحضير المكونات، وخلطها جيدًا، وتسويها التي قد تستمر لأقل من ساعة بوقت قليل، ولحل مشكلة الوقت يمكنك عمل كيكة الشوكولاتة ذات المذاق الرائع، ولك بطريقة بسيطة لن تأخذ الوقت الكثير.

كوبايتين من الدقيق، ومن الأفضل أن تقومي بنخله قبل الاستخدام تجنبًا لوجود كتب في العجين.

بيضتين كبيرتين، أو ثلاثة بيضات صغيرة.

زيت نباتي، حوالي نصف كوب فقط.

كوب واحد من اللبن.

كوب سكر، بودر أو عادي.

ڤانيلا.

ثلاثة ملاعق من الكبيرة من الكاكاو المخصص للكيك (الكاكاو الخام).

نسكافيه ملعقة صغيرة (اختياري).

بيكنج بودر، ملعقة كبيرة فقط.

مقادير كيكة الشوكولاتة السريعةطريقة تحضير كيك الشوكولاتة في عشر دقائق

لتحضير أفضل كيك شوكولاتة في وقت قليل، حاولي اتباع هذه الخطوات بدقة: