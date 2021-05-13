أقوي كولاجين طبيعي سحري لتبييض وشد البشرة والتخلص من التجاعيد نهائيا في دقائق

أقوي كولاجين طبيعي سحري لتبييض وشد البشرة سيدتي نوفر لك كولاجين طبيعي الذي يمكنه أن يقاوم التجاعيد ويعمل على تأخير ظهور التجاعيد على قدر المستطاع وحماية البشرة من الجراحة والحقن وتجنب استخدام المنتجات الاصطناعية، ويمكن أن يساعدك الكولاجين الطبيعي للبشرة المصنوع من مكونات طبيعية في التخلص من تجاعيد البشرة بشكل أكثر فعالية، وله تأثير مضمون وسعر مناسب، بحيث تصبح البشرة صغيرة أكثر.

أقوي كولاجين طبيعي سحري لتبييض وشد البشرة

أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل علي تبييض وشد البشرة والتخلص من التجاعيد للابد تابعي معنا الان سيدتي:-

اسلقي ما يقرب من 200 جرام من البروكلي في قدر على الموقد، ثم صفي القرنبيط وطحنه بخلاط كهربائي، فعندما يصبح ناعمًا، أضف ربع كوب من قهوة زيت الزيتون الطبيعي وملعقة كبيرة من الزبادي، ثم اطحني كل العناصر جيدًا حتى تصبح موحدة، ثم ضعي الخليط على الوجه وقومي بتركه لمدة لا تقل عن 10 دقائق، ثم اشطفي وجهك بالماء الفاتر، وتطبيق هذه الوصفة مرة واحدة أسبوعياً لأنها يمكن أن تعزز مرونة الجلد وزيادة الخلايا الجديدة وإنتاج الكولاجين.

شرائح خيار مع نقط من زيت عطري وبياض بيضه، اخلطي جميع العناصر جيدًا للحصول على الخليط، ثم اغسليها وضعيها على الوجه لمدة 15 دقيقة، ثم اغسلي الوجه بالماء الدافئ حتى يتم جفافة، ثم ضعي المرطب.