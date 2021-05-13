ألذ فراخ ممكن تدوقيه طريقة عمل كباب حلة بالفراخ بطعم أحلي مليون مرة من المشوي

يعتبر عمل قطع الدجاج كباب حلة من أفضل الطرق، وأكثر انتشاراً، وشهرة في أنحاء مصر فهي تعد أحد الأطباق الأساسية، غير أنها تتميز بأنها سهلة التحضير، واقتصادية ،وبسيطة ،وسريعة أيضاً ،لأن مكوناته قليلة، وبسيطة، وموجودة في كل منزل تقريبا، يمكنك أيضاً إعداد كباب الحلة باللحمة أو الفراخ، ويمكن أن يقدم بجانب البطاطس المحمر أو السلطات، أو المعكرونة أو الأرز الأبيض أو البسمتي وأيضا يمكن تقديمه مع اللبن الرايب، والخبز المحمص، و سنتعرف فيما يلي على طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ. طريقة عمل كباب حلة بالفراخ طريقة عمل كباب حلة بالفراخ المكونات : صدور فراخ مخلية من العظم 2 كيلو جرام و يمكن استبدالها بأي جزء من لحم الفراخ المخلي من العظم.

ثوم حوالي 3 فصوص متوسطين.

1 بصلة متوسطة الحجم.

½ ملعقة كبيرة زيت.

فلفل أخضر حلو حبة كبيرة.

طماطم 1 حبة كبيرة الحجم.

سمنة ملعقة كبيرة.

فلفل أسود ½ ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الملح.

بهارات الفراخ مشكلة ملعقتين صغيرين.

بصل أخضر مقطع إلى شرائح طريقة تحضير كباب حلة بالفراخ قومي بتقطيع فيليه الفراخ إلى قطع حجمها متوسط، واتركيها جانباً.

قطعي البصل إلى أجزاء صغيرة جداً أو افرميه.

احضري إناء، وضعيه على النار، وضعي به السمنة ،والزيت، وأضيفي إليه البصل ،وقلبي إلى أن يصبح ذابلا، ثم أضيفي له الثوم وقلبيه، ومن ثم أضيفي قطع الفراخ وقلبيها على النار إلى أن تحمر قليلا او يتغير لونها، وبعدها أضيفي الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة، وأضيفي بصل أخضر أيضاً مقطع حسب الرغبة.

أضيفي بعض الماء الذي لا يغمر المكونات أي كميه متوسطه حتى تنضج الفراخ بشكل جيد.

اتركيها على النار حتى تنضج، ومن ثم اطفئي النار، وضعيها في أطباق التقديم وتقدم ساخنة. طريقة تحضير كباب حلة بالفراخ الوسوم

يعتبر عمل قطع الدجاج كباب حلة من أفضل الطرق، وأكثر انتشاراً، وشهرة في أنحاء مصر فهي تعد أحد الأطباق الأساسية، غير أنها تتميز بأنها سهلة التحضير، واقتصادية ،وبسيطة ،وسريعة أيضاً ،لأن مكوناته قليلة، وبسيطة، وموجودة في كل منزل تقريبا، يمكنك أيضاً إعداد كباب الحلة باللحمة أو الفراخ، ويمكن أن يقدم بجانب البطاطس المحمر أو السلطات، أو المعكرونة أو الأرز الأبيض أو البسمتي وأيضا يمكن تقديمه مع اللبن الرايب، والخبز المحمص، و سنتعرف فيما يلي على طريقة عمل كباب الحلة بالفراخ. طريقة عمل كباب حلة بالفراخ طريقة عمل كباب حلة بالفراخ المكونات : صدور فراخ مخلية من العظم 2 كيلو جرام و يمكن استبدالها بأي جزء من لحم الفراخ المخلي من العظم.

ثوم حوالي 3 فصوص متوسطين.

1 بصلة متوسطة الحجم.

½ ملعقة كبيرة زيت.

فلفل أخضر حلو حبة كبيرة.

طماطم 1 حبة كبيرة الحجم.

سمنة ملعقة كبيرة.

فلفل أسود ½ ملعقة كبيرة.

ملعقة كبيرة ممسوحة من الملح.

بهارات الفراخ مشكلة ملعقتين صغيرين.

بصل أخضر مقطع إلى شرائح طريقة تحضير كباب حلة بالفراخ قومي بتقطيع فيليه الفراخ إلى قطع حجمها متوسط، واتركيها جانباً.

قطعي البصل إلى أجزاء صغيرة جداً أو افرميه.

احضري إناء، وضعيه على النار، وضعي به السمنة ،والزيت، وأضيفي إليه البصل ،وقلبي إلى أن يصبح ذابلا، ثم أضيفي له الثوم وقلبيه، ومن ثم أضيفي قطع الفراخ وقلبيها على النار إلى أن تحمر قليلا او يتغير لونها، وبعدها أضيفي الطماطم المقطعة إلى مكعبات صغيرة، وأضيفي بصل أخضر أيضاً مقطع حسب الرغبة.

أضيفي بعض الماء الذي لا يغمر المكونات أي كميه متوسطه حتى تنضج الفراخ بشكل جيد.

اتركيها على النار حتى تنضج، ومن ثم اطفئي النار، وضعيها في أطباق التقديم وتقدم ساخنة. طريقة تحضير كباب حلة بالفراخ

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