بطاطس الفرن بالدجاج بطريقة ولا أروع سهلة التحضير وألذ طعم على الإطلاق

بطاطس الفرن بالدجاج هي من أكثر أنواع البطاطس شيوعًا وحبًا لدى آكلي البطاطس في العالم، حيث تحظى البطاطس في جميع القارات بِأفضل سُمعة، وكذلك الكل يعشقونها عشقًا، إذ إنها سهلة التحضير وسريعة، وقد لا تستوجب لِمن يقوم بتحضيرها خِبرة، ولكم هناك وصفات كثيرة لتحضير البطاطس مثل البطاطس المقلية والبطاطس النِصف مقلية، وهناك أيضًا البطاطس المهروسة أو المهروكة، وأخيرًا بطاطس الفرن وخاصة بالدجاج، اليوم كعادتنا معكم أعزائنا أحضرنا لكم أسهل وأفضل وصفة لعمل وتحضير أفضل صينية بطاطس الفرن بالدجاج على الإطلاق والطعم هو الذي يحكم بيننا، أسهل طريقة مجربة، ثقتكم بنا هي التي تجعلنا نستكمل تزويدكم بأفضل الوصفات والعجائن والحلويات، تابِعونا دائمًا تجدوا ما يسركم.

دجاجة مقطعة إلى أربع أجزاء

3 ثمرة طماطم متوسطة الحجم

3 فلفل أخضر

3 بصلة مقطعة إلى أربع أجزاء

1 كوب عصير طماطم

بصل مُقطع حلقات

بطاطس مقطعة قطع متوسطة السُمك

3 ملعقة كبيرة خل

2 فص ثوم

توابل(ملح، فلفل أسود، بهارات فراخ، بابريكا، ثوم باودر، بصل باودر، 4 عود قرنفل)

نبدأ بثقب وتقطيع الفراخ باستخدام السكين، حتى تنضج على النار سريعًا وتمتص خلطة التوابل والإضافات. نَضع مِقدارًا مِن الزيت بصينية، ثم نَضع الدجاج المقطع بها، لِيأخذ الصدمة على نار مرتفعة. نضيف البصل المقطع إلى حلقات، ونشوح أو نجعل الدجاج ينضج نصف سواء. نضع بالخلاط البصل المقطع إلى 4 أجزاء مضافًا له الثوم والفلفل الأسود والتوابل والبابريكا وتوابل الفراخ. نضع الخليط بإناء، نتبل الدجاج في الخليط ونتركه بالثلاجة لمدة ساعتين، لكي يُتبل الدجاج جيدًا. نأخذ الدجاج المتبل بعد الساعتين، ونضع معه البطاطس المقطعة إلى قطع متوسطة السماكة بصينية. نضيف إلى البطاطس عصير الطماطم لدينا، ونسويهم على نار هادئة أعلى الموقد لمدة 10 دقائق. نضع الصينية بالفرن على درجة حرارة 280 درجة مئوية، ثم نغطي الصينية بالألومنيوم فويل. نفتح الشواية لتسوية الدجاج بداخل البطاطس، حتى تأخذ كلًا مِن البطاطس والدجاج اللون الأحمر.

مكونات تحضير بطاطس الفرن بالدجاجطريقة التحضير

تُقدم ساخنة، هذا الطبق يعشقه الكبار والصغار، ستستمتعون بطعم الدجاج والتتبيلة الخاصة وكذلك صوص أو صلصة الطماطم، نؤكد لُكم أن بإتباعكم تلك الوصفة، سوف تحصلون على أحلى وأشهى صينية بطاطس بالدجاج في الفرن.