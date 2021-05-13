وصفة عجينة البيتزا السريعة المجربة بخطوات سهلة ومكونات من مطبخك

وصفة عجينة البيتزا السريعة ، تعد البيتزا من أشهى وأحب الأكلات السريعة والمفضله لمختلف الأعمار، والتي تحرص كل ربة منزل على اعدادها بأسهل وأدق الطرق، بحيث تضاهي البيتزا التي تقدم في المطاعم، والتي يشتهيها بشكل خاص الأطفال، وفي التالي وصفة مجربة لعجينة البيتزا السريعة بطريقة احترافية مثل المطاعم، لتستمتعي في ليالي الشتاء الباردة، بأطعم بيتزا من صنع يديكي، لوجبة عشاء عائلية مميزة، وبإمكانك احتساء شوربة مشبعة وحارقة للدهون، لمزيد من الدفئ والشعور بالشبع، في حال كنتي تتبعي نظام غذائي، وقمتي بعمل البيتزا في أيام الفري دايت الخاصة بك، أما ان كان الغرض من تنفيذها هو عمل وجبة مشبعة متكاملة للاستمتاع مع أفراد أسرتك، فبإمكانك تقديمها كوجبة غذاء متكاملة العناصر. وصفة عجينة البيتزا السريعة كوب من الدقيق.

كوب ونصف من المياه الدافئة.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1/4 كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة من السكر.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة. طريقة تحضير وصفة البيتزا السريعة نحضر وعاء عميق، ثم نضع جميع المكونات الجافة سويًا، بداية بالتالي السكر، والزعتر، والملح، والبصل البودرة، والثوم البودرة، ونضيف اليهم اللبن البودرة، ومسحوق البيكنج باودر، ونضيف الخميرة الفورية، ثم نقوم بخلط المكونات جيدًا باستخدام المضرب اليدوي.

الخطوة التالية نقوم باضافة الكوب ونصف من الماء الدافيء، بالتدريج مع التقليب، وبعد مزج الخليط جيدًا، والحصول على قوام شبه سائل، مع الحرص على عدم تكون تكتلات بالعجين، ثم نقوم باضافة الزيت للخيط، ونقوم بالتقليب لمزج العجين جيدًا، بغرض الوصول للقوام الانسيابي مطلوب.

نقوم بتغطية الوعاء لمدة عشر دقائق لحين تحضير توبينج وصفة عجينة البيتزا السريعة. مكونات توبينج عجينة البيتزا ميكس من الجبن المبشورة المتاحة بالمنزل ( جبنة شيدر + جينة رومي + جبنة موزاريلا في المنزل لتوفير نفقاتك). ميكس فلفل شرائح (فلفل أحمر + فلفل أخضر + فلفل أصفر) ونستخدم الفلفل الحامي، أو البارد حسب الرغبة. ميكس زيتون شرائح ( أخضر + أسود). بسطرمة . صوص للبيتزا عبارة عن خليط من الكاتشاب، والصلصة الجاهزة، مضاف اليهما نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة، ونصف ملعقة من البصل البودرة، ونصف ملعقة صغيرة من الزعتر، ونصف ملعثة صغيرة من الملح. بإمكانك تبديل التوبينج التقليدي للبيتزا، بتوبينج إيطالي، من خلال معرفة طريقة عمل الجمبري بالصوص الأبيض، ووضعها على وجه عجين البيتزا بدلًا من التوبينج العادي، مع الحرص على التقليل من نسبة المكرونة بها. طريقة طهي البيتزا السريعة نقوم باحضار صينية من النوع الغير قابل للالتصاق، ونقوم بصب عجين البيتزا المحضر مسبقًا، ومن ثم نبدأ بتوزيع صوص البيتزا الميكس على وجه العجين بالتساوي. نقوم برش نصف كمية ميكس الجبن فوق الصوص مباشرةً، ثم نضع البسطرمة وميكس الزيتون، وميكس شرائح الفلفل الألوان، ونغطي الوجه مرة أخرى بباقي كمية ميكس الجبن، لكي تصبح العجينة مطاطية أثناء التقطيع ولاضافة نكهه لذيذة. ندخل الصينية الفرن على نار هادية لمدة 13دقيقة فقط، وللتأكد من اكتمال طهيها، سنجد الجبن على وجه البيتزا سايح تمامًا، وبإمكانك رفع العجينة باستخدام الشوكه من جانب الصينيه بسهوله. بامكانك تقديم البيتزا سريعة التحضير كوجبة عشاء، وبامكانك معرفة طريقة عمل الثومية بدون بيض، وتقديمها بجانب البيتزا لمحبين الثومية. بإمكانك تقطيع البيتزا شرائح مثلثات ووضعها على طبق التقديم في شكل جمالي، وزيني الطبق بشرائح الفلفل الألوان وشرائح الكزبرة. وصفة عجينة البيتزا السريعةطريقة تحضير وصفة البيتزا السريعةمكونات توبينج عجينة البيتزاطريقة طهي البيتزا السريعة البيتزا السريعة للشيف فاطمة أبو حاتي Fatma Abu Haty البيتزا السريعة للشيف فاطمة أبو حاتي Fatma Abu Haty وفي الفديو السابق شرح مبسط ومفصل، لبيتزا الطاسة، أو بيتزا العشر دقايق، للشيف فاطمة أبو حاتي، بأدق التفاصيل، بمكونات ومقادير من مطبخك، وطريقة تصنيع سهلة وسريعة، بدون عجن وبدون فرن، ومتماسكة ولا تستغرق أكثر من 10 دقايق لتصنيعها وسيحبها أطفالك جدًا، وتقدم في العشاء أو في وجبة الإفطار. الوسوم

وصفة عجينة البيتزا السريعة ، تعد البيتزا من أشهى وأحب الأكلات السريعة والمفضله لمختلف الأعمار، والتي تحرص كل ربة منزل على اعدادها بأسهل وأدق الطرق، بحيث تضاهي البيتزا التي تقدم في المطاعم، والتي يشتهيها بشكل خاص الأطفال، وفي التالي وصفة مجربة لعجينة البيتزا السريعة بطريقة احترافية مثل المطاعم، لتستمتعي في ليالي الشتاء الباردة، بأطعم بيتزا من صنع يديكي، لوجبة عشاء عائلية مميزة، وبإمكانك احتساء شوربة مشبعة وحارقة للدهون، لمزيد من الدفئ والشعور بالشبع، في حال كنتي تتبعي نظام غذائي، وقمتي بعمل البيتزا في أيام الفري دايت الخاصة بك، أما ان كان الغرض من تنفيذها هو عمل وجبة مشبعة متكاملة للاستمتاع مع أفراد أسرتك، فبإمكانك تقديمها كوجبة غذاء متكاملة العناصر. وصفة عجينة البيتزا السريعة كوب من الدقيق.

كوب ونصف من المياه الدافئة.

ملعقة كبيرة لبن بودرة.

1/4 كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

1/2 ملعقة صغيرة من السكر.

1/2 ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملعقة صغيرة بصل بودرة.

ملعقة صغيرة ثوم بودرة. طريقة تحضير وصفة البيتزا السريعة نحضر وعاء عميق، ثم نضع جميع المكونات الجافة سويًا، بداية بالتالي السكر، والزعتر، والملح، والبصل البودرة، والثوم البودرة، ونضيف اليهم اللبن البودرة، ومسحوق البيكنج باودر، ونضيف الخميرة الفورية، ثم نقوم بخلط المكونات جيدًا باستخدام المضرب اليدوي.

الخطوة التالية نقوم باضافة الكوب ونصف من الماء الدافيء، بالتدريج مع التقليب، وبعد مزج الخليط جيدًا، والحصول على قوام شبه سائل، مع الحرص على عدم تكون تكتلات بالعجين، ثم نقوم باضافة الزيت للخيط، ونقوم بالتقليب لمزج العجين جيدًا، بغرض الوصول للقوام الانسيابي مطلوب.

نقوم بتغطية الوعاء لمدة عشر دقائق لحين تحضير توبينج وصفة عجينة البيتزا السريعة. مكونات توبينج عجينة البيتزا ميكس من الجبن المبشورة المتاحة بالمنزل ( جبنة شيدر + جينة رومي + جبنة موزاريلا في المنزل لتوفير نفقاتك). ميكس فلفل شرائح (فلفل أحمر + فلفل أخضر + فلفل أصفر) ونستخدم الفلفل الحامي، أو البارد حسب الرغبة. ميكس زيتون شرائح ( أخضر + أسود). بسطرمة . صوص للبيتزا عبارة عن خليط من الكاتشاب، والصلصة الجاهزة، مضاف اليهما نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة، ونصف ملعقة من البصل البودرة، ونصف ملعقة صغيرة من الزعتر، ونصف ملعثة صغيرة من الملح. بإمكانك تبديل التوبينج التقليدي للبيتزا، بتوبينج إيطالي، من خلال معرفة طريقة عمل الجمبري بالصوص الأبيض، ووضعها على وجه عجين البيتزا بدلًا من التوبينج العادي، مع الحرص على التقليل من نسبة المكرونة بها. طريقة طهي البيتزا السريعة نقوم باحضار صينية من النوع الغير قابل للالتصاق، ونقوم بصب عجين البيتزا المحضر مسبقًا، ومن ثم نبدأ بتوزيع صوص البيتزا الميكس على وجه العجين بالتساوي. نقوم برش نصف كمية ميكس الجبن فوق الصوص مباشرةً، ثم نضع البسطرمة وميكس الزيتون، وميكس شرائح الفلفل الألوان، ونغطي الوجه مرة أخرى بباقي كمية ميكس الجبن، لكي تصبح العجينة مطاطية أثناء التقطيع ولاضافة نكهه لذيذة. ندخل الصينية الفرن على نار هادية لمدة 13دقيقة فقط، وللتأكد من اكتمال طهيها، سنجد الجبن على وجه البيتزا سايح تمامًا، وبإمكانك رفع العجينة باستخدام الشوكه من جانب الصينيه بسهوله. بامكانك تقديم البيتزا سريعة التحضير كوجبة عشاء، وبامكانك معرفة طريقة عمل الثومية بدون بيض، وتقديمها بجانب البيتزا لمحبين الثومية. بإمكانك تقطيع البيتزا شرائح مثلثات ووضعها على طبق التقديم في شكل جمالي، وزيني الطبق بشرائح الفلفل الألوان وشرائح الكزبرة. وصفة عجينة البيتزا السريعةطريقة تحضير وصفة البيتزا السريعةمكونات توبينج عجينة البيتزاطريقة طهي البيتزا السريعة البيتزا السريعة للشيف فاطمة أبو حاتي Fatma Abu Haty البيتزا السريعة للشيف فاطمة أبو حاتي Fatma Abu Haty وفي الفديو السابق شرح مبسط ومفصل، لبيتزا الطاسة، أو بيتزا العشر دقايق، للشيف فاطمة أبو حاتي، بأدق التفاصيل، بمكونات ومقادير من مطبخك، وطريقة تصنيع سهلة وسريعة، بدون عجن وبدون فرن، ومتماسكة ولا تستغرق أكثر من 10 دقايق لتصنيعها وسيحبها أطفالك جدًا، وتقدم في العشاء أو في وجبة الإفطار.

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