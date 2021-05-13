الوصفة الأصلية لتحضير كيكة المولتن كيك الشهية في البيت

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مولتن كيك ، من بين الحلويات الغربية الشهية والجميلة التي يعشقها كل من يحب الشكولاتة بالعالم، حيث أن بداخلها شوكولاتة سائحة، إذ أنها تقوم بنشر السعادة بداخلهم بصورة مفاجئة، وتعتبر حلوى مولتين كيك من بين الأطباق التي من الممكن أن يتم إعدادها وتقديمها بالكثير من المناسبات.مولتن كيك
لكي تقوم كل أم بتحضير حلوى المولتن كيك، ها هي المقادير المتعلقة بتحضيرها فيما يلي، بجانب طريقة الإعداد بالتفصيل، لكي تستطيعين أيتها الأم بتحضيرها للأولاد.
مكونات عمل المولتن كيك
- نصف كوب شوكولاتة خام ونبشرها
- ٢ ملعقة كبيرة سكر
- ملعقة كبيرة زبد
- ملعقة كبيرة دقيق
- رشه فانيليا
- ٢ بيضة
- قومي بمزج السكر والبيض والفانيليا مع مزجهم بواسطة المضرب حوالى عشرة دقائق.
- قومي ببشر الشكولاتة إلى أن تصير أشبه للبودر.
- ومن ثم قومي بمزجها مع الزبد.
- جهزي وعاء به ماء مغلى، وضعي الشكولاتة الزبد به بحمام مائي.
- قومي بإضافة مزيج السكر والبيض والفانيليا مع التقليب.
- قومي بإضافة الدقيق على المزيج.
- قومي بدهن القالب زبد مع رشه بالكاكاو الخام.
- ومن ثم ضعي المزيج وأدخليه الفرد بدرجة حرارة 180° حتى ربع ساعة.
- بيضتان.
- كوب من السكر البودرة.
- مئة وأربعة عشر غرامات من الشوكولاتة النصف محلاة.
- ست ملاعق كبيرة من الطحين.
- قالب من الزبدة.
- صفار بيضتان.
- قومي بإذابة الشوكولاتة ومعها الزبدة بحمام مائي ساخن، وبعد ذلك أضيفي السكر للشوكولاتة المذابة وقومي بالتقليب على الحمام المائي.
- ارفعي الشوكولاتة من النار ومن ثم ضعي البيض وصفاره لها مع التقليب المستمر، ومن ثم أضيفي الطحين للمزيج وتابعي التقليب.
- قومي بإحضار ٤ أطباق خبز ملائمة وادهنيها بالزبدة مع رشها بالسكر، ومن ثم وضع مزيج الكيك بالأطباق، واخبزيها بالفرن بدرجة حرارة 210° حتى ١٣ دقيقة.
- اتركيها تبرد بعد ذلك وضعيها بصحن التقديم مع تقديمها مع الآيس كريم.
الوسوم
مولتن كيك ، من بين الحلويات الغربية الشهية والجميلة التي يعشقها كل من يحب الشكولاتة بالعالم، حيث أن بداخلها شوكولاتة سائحة، إذ أنها تقوم بنشر السعادة بداخلهم بصورة مفاجئة، وتعتبر حلوى مولتين كيك من بين الأطباق التي من الممكن أن يتم إعدادها وتقديمها بالكثير من المناسبات.مولتن كيك
لكي تقوم كل أم بتحضير حلوى المولتن كيك، ها هي المقادير المتعلقة بتحضيرها فيما يلي، بجانب طريقة الإعداد بالتفصيل، لكي تستطيعين أيتها الأم بتحضيرها للأولاد.
مكونات عمل المولتن كيك
- نصف كوب شوكولاتة خام ونبشرها
- ٢ ملعقة كبيرة سكر
- ملعقة كبيرة زبد
- ملعقة كبيرة دقيق
- رشه فانيليا
- ٢ بيضة
- قومي بمزج السكر والبيض والفانيليا مع مزجهم بواسطة المضرب حوالى عشرة دقائق.
- قومي ببشر الشكولاتة إلى أن تصير أشبه للبودر.
- ومن ثم قومي بمزجها مع الزبد.
- جهزي وعاء به ماء مغلى، وضعي الشكولاتة الزبد به بحمام مائي.
- قومي بإضافة مزيج السكر والبيض والفانيليا مع التقليب.
- قومي بإضافة الدقيق على المزيج.
- قومي بدهن القالب زبد مع رشه بالكاكاو الخام.
- ومن ثم ضعي المزيج وأدخليه الفرد بدرجة حرارة 180° حتى ربع ساعة.
- بيضتان.
- كوب من السكر البودرة.
- مئة وأربعة عشر غرامات من الشوكولاتة النصف محلاة.
- ست ملاعق كبيرة من الطحين.
- قالب من الزبدة.
- صفار بيضتان.
- قومي بإذابة الشوكولاتة ومعها الزبدة بحمام مائي ساخن، وبعد ذلك أضيفي السكر للشوكولاتة المذابة وقومي بالتقليب على الحمام المائي.
- ارفعي الشوكولاتة من النار ومن ثم ضعي البيض وصفاره لها مع التقليب المستمر، ومن ثم أضيفي الطحين للمزيج وتابعي التقليب.
- قومي بإحضار ٤ أطباق خبز ملائمة وادهنيها بالزبدة مع رشها بالسكر، ومن ثم وضع مزيج الكيك بالأطباق، واخبزيها بالفرن بدرجة حرارة 210° حتى ١٣ دقيقة.
- اتركيها تبرد بعد ذلك وضعيها بصحن التقديم مع تقديمها مع الآيس كريم.
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