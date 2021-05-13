طريقة عمل الكيك الاسفنجي الهش المرتفع وأسرار نجاحه

طريقة عمل الكيك الإسفنجي أهم أنواع الكيك المطلوب عمله بالنسبة للتروتة والجاتوه، وتتنوع الطرق في عمله الكيكة الإسفنجية التي يجب أن تخرج في أفضل صورة هشه ومرتفعة، وهناك أسرار عديدة تساهم في نجاح الكيك الإسفنجي، منها الاستمرار في خفق البيض مدة لا تقل عن ربع ساعة، كما يجب أن تكون مقادير الكيك الإسفنجي بنفس درجة حرارة الغرفة، كما يجب نخل الدقيق المستخدم في تجهيز الكيك الإسفنجي عدة مرات. مكونات الكيك الإسفنجي اثنين كوب من دقيق يكون فاخر أو مخصص للتروتات

واحد كوب إلا ربع من الزبدة.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

واحد كوب وربع من اللبن (الحليب)

واحد ونصف كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. طريقة تحضير الكيك الإسفنجي قبل أن نبدأ في التحضير في تشغيل الفرن نقوم بضبط درجة حرارة الفرن علي 200 درجة

نبدأ في إعداد الكيك ونحضر وعاء ثم نقوم بإضافة المواد الجافة وهي الدقيق وكذلك بيكنج بودر ونضيف معها البيكنج صودا والملح ثم نقوم بتقليب جميع هذه المكونات معاً

نأتي بوعاء آخر ونكسر البيض ثم نقوم بخفقه بالمضرب الكهربائي ونضيف معه السكر ثم الفانيليا ونستمر في الخفق حتى نحصل على القوام المطلوب ويكون كريمي.

ثم نضيف الزبدة علي البيض والسكر ونستمر في ضربهم جيداً إلي أن يمتزجوا

بعد ذلك نضيف الخليط المكون الدقيق والبيكنج بودر وذلك بالتدريج ونضيف معهم الحليب بالتبادل ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية وتكون مدهونة بالزبدة وثم نقوم برشها بالدقيق.

ونضع الكيك في هذه الصينية ثم ندخلها الفرن لمدة نصف ساعة حيث ننتظر حتى تكون الكيك قد نضجت مكونات الكيك الإسفنجيطريقة تحضير الكيك الإسفنجي الوسوم

طريقة عمل الكيك الإسفنجي أهم أنواع الكيك المطلوب عمله بالنسبة للتروتة والجاتوه، وتتنوع الطرق في عمله الكيكة الإسفنجية التي يجب أن تخرج في أفضل صورة هشه ومرتفعة، وهناك أسرار عديدة تساهم في نجاح الكيك الإسفنجي، منها الاستمرار في خفق البيض مدة لا تقل عن ربع ساعة، كما يجب أن تكون مقادير الكيك الإسفنجي بنفس درجة حرارة الغرفة، كما يجب نخل الدقيق المستخدم في تجهيز الكيك الإسفنجي عدة مرات. مكونات الكيك الإسفنجي اثنين كوب من دقيق يكون فاخر أو مخصص للتروتات

واحد كوب إلا ربع من الزبدة.

ثلاث بيضات.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

واحد كوب وربع من اللبن (الحليب)

واحد ونصف كوب من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقتان صغيرتان من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا. طريقة تحضير الكيك الإسفنجي قبل أن نبدأ في التحضير في تشغيل الفرن نقوم بضبط درجة حرارة الفرن علي 200 درجة

نبدأ في إعداد الكيك ونحضر وعاء ثم نقوم بإضافة المواد الجافة وهي الدقيق وكذلك بيكنج بودر ونضيف معها البيكنج صودا والملح ثم نقوم بتقليب جميع هذه المكونات معاً

نأتي بوعاء آخر ونكسر البيض ثم نقوم بخفقه بالمضرب الكهربائي ونضيف معه السكر ثم الفانيليا ونستمر في الخفق حتى نحصل على القوام المطلوب ويكون كريمي.

ثم نضيف الزبدة علي البيض والسكر ونستمر في ضربهم جيداً إلي أن يمتزجوا

بعد ذلك نضيف الخليط المكون الدقيق والبيكنج بودر وذلك بالتدريج ونضيف معهم الحليب بالتبادل ونضربهم جيداً بالمضرب الكهربائي

بعد ذلك نقوم بإحضار صينية وتكون مدهونة بالزبدة وثم نقوم برشها بالدقيق.

ونضع الكيك في هذه الصينية ثم ندخلها الفرن لمدة نصف ساعة حيث ننتظر حتى تكون الكيك قد نضجت مكونات الكيك الإسفنجيطريقة تحضير الكيك الإسفنجي

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