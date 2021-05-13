اعرفي طريقة عمل بلح الشام بدون بيض في البيت بأيسر الطرق

بلح الشام أحد أهم وأبرز أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة المفضلة عند أشخاص كثيرين، وهذا نظراً لأنه يمتلك مذاقاً رائعاً وشكلاً أيضاً رائعاً، والشيء الذي يميزه أنه يمكن عمله في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة دون اللجوء لشرائه من محال ومتاجر الحلويات.

طريقة عمل بلح الشام بدون بيض

يفضل كثير من الأشخاص عمل ( بلح الشام ) دون إضافة له بيض، وتكون طريقة عمل بلح الشام بدون إضافة بيض كالتالي :

مكونات بلح الشام

كوبان من الدقيق.

كوبان من الماء.

مقدار ربع كوب من النشا.

ملعقتان زيت كبيرتان.

ملعقتان زبدة.

ملعقة فانيليا صغيرة.

رشة ملح.

شربات.

في البداية نحضر وعاء ونضعه على نار متوسطة، ثم نضع فيه الزيت مع الزبدة ونضيف لهم الماء والملح، ونترك الخليط على النار حتى يغلي.

بعد ذلك نضيف للخليط الدقيق ونقلبهم جيداً ليصبح العجين متماسكاً.

ثم بعد ذلك نرفع العجين من على انار، ونخفقه جيداً في العجان الكهربائي.

ونضيف بعد ذلك النشا بعدما نقوم بإذابته في كمية الماء المحضرة، ثم نضيف الفانيليا ونستمر في الخلط لتتجانس المكونات مع بعضها.

وبعد ذلك نضع العجين في الكيس المخصص للحلويات ونبدأ في تشكيله بالحجم المناسب، ونضعه في الزيت الغزير الساخن حتى يصبح لونه ذهبي شهي.

ثم نرفع بلح الشام من الزيت، ونغمسه في الشربات بعدما يبرد وبهذا يصبح جاهزاً للتقديم بألف هنا.

طريقة تحضير بلح الشام دون بيضطريقة عمل بلح الشام بالسميد

المكونات

كوبان ونصف دقيق.

ملعقتان سميد.

ملعقة نشا.

عدد 3 بيضات.

كوبان ماء.

ملعقتان زبدة.

ملعقة سكر.

رشة ملح.

نحضر قدر به زبدة وماء وسكر وملح ونتركه ليغلي.

ثم نبدأ بإضافة الدقيق له تدريجياً ونقلبه ليتماسك ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

ثم نبدأ بإضافة البيض تدريجي ونقلب العجين.

ثم نضيف النشا بعد إذابته في الماء، ونضيف السميد ونقلب باستمرار.

ثم نحضر مقلاة بها زيت غزير سخن ونضع العجين بعد تشكيله، ثم نخرجه بعدما يصبح لونه ذهبي ونضعه في الشربات البارد.

ثم نخرجه من الشربات ونصفيه ويقدم.

طريقة التحضير